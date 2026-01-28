大人気アニメ『デート・ア・ライブＶ』と『幻想神域 Echo of Cube』のコラボが1月28日より開催！

◆コラボ情報第1弾！

『デート・ア・ライブＶ』と『幻想神域 Echo of Cube』のコラボが1月28日（水）より開催！

「夜刀神 十香」や「五河 琴里（司令官服）」など、大活躍のキャラクターたちになりきれる限定アバターが登場するほか、プレイヤーと共に冒険する幻神にコラボ期間限定で「時崎 狂三」が登場！ また、期間中にログインするだけで限定コラボアバターが手に入るログインイベントも開催中です。

●ログインイベント開催！

ゲーム内にログインするとコラボ限定アバター「夜刀神十香（制服）」がもらえます。ぜひ、ログインしましょう。

●コラボ期間限定幻神「時崎 狂三」登場！

ゲーム内にコラボ期間限定幻神「時崎 狂三」が登場します！ぜひ、ミステリアスな彼女を仲間に迎え入れて共に冒険に繰り出しましょう！

●期間限定コラボアバターが登場！

アイテムモールにて期間限定コラボアバターが登場します。

第一弾の今回は「五河琴里（司令官服）」「誘宵美九（制服）」「鳶一折紙（顕現装置）」になりきれる限定アバターがアイテムモールに登場します。人気キャラクターになりきって幻想世界を楽しみましょう。

『デート・ア・ライブＶ』とは

人間の少女の姿をしながらも、人間とは異なる存在―― 精霊。

強大な能力をもち、隣界から顕現する際に〈空間震〉と呼ばれる災害を発生させる彼女たちは、人類の天敵とさえ呼ばれている。そんな精霊の脅威に対して人類がとりうる手段は、武力をもって殲滅する、もしくは――『デートして、デレさせる』！

五河士道は、精霊をデレさせてキスをすることで、力を封印できる能力のもち主。その力で人類を、そして精霊たちを救ってきた彼をめぐって、大きな波乱が迫ろうとしていた。

世界有数の巨大企業にして精霊の力を狙うDEMインダストリーが、士道の命を奪うべく総力をあげて襲い来る。そして士道の記憶の奥にいた謎の少女がその正体を現し――。

いくつもの思惑が交錯する、過去最大の戦いが始まる。

◆タイトル概要

タイトル：幻想神域 Echo of Cube

ジャンル：カラフルファンタジーMMORPG

対応環境：PC（Windows）

開発会社：X-LEGEND Entertainment Corp.

価格：基本プレイ無料(アイテム販売制)

▼ダウンロードはこちら(https://dl.moonrabi.jp/installer/EOC/downloader.exe?_gl=1*oxg30x*_gcl_aw*R0NMLjE3NjU5MzUyMTEuQ2owS0NRaUFvNFRLQmhEUkFSSXNBR1cyOWJlWkRwN2lyX1JkdmJQbERQTV9aS29neTZ0NU1WdTBoa1JiSnNsYzFhdGctSm9jN19FYnFETWFBbG0yRUFMd193Y0I.*_gcl_au*NjE5MDc4NjU0LjE3NjMzNDA5ODkuMzY3MzkzMzQ0LjE3NjU5NTY2MTYuMTc2NTk1NzI1Ng..)

※クリックするとクライアントのダウンロードが始まります。

◆公式情報

