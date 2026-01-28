札幌手稲高校放送局が地域の魅力を発信　ノルベサ屋上観覧車で聴く札幌観光案内放送が運行スタート

ＪＬＬリテールマネジメント株式会社

札幌の商業施設『ノルベサ（中央区南３西５）』の屋上観覧車「nORIA（ノリア）」では、札幌手稲高校放送局とコラボした観覧車内の札幌観光案内放送「さっぽろ空旅観光案内」がスタートいたします。

観光案内のテーマは「道内外の皆様が楽しめる札幌の観光スポット紹介」。観光客や地元の方々に対し、これから巡る観光地の選択肢として、また馴染み深い場所でも再訪してみたくなる放送を目指し、札幌手稲高校放送局の学生と制作を実施。

2024年NHK杯全国高校放送コンテストにて優勝経験のある同校が、慣れ親しんだ地元の魅力を発信 すべく観光スポットの選定から、観光地にまつわる豆知識、思い出など様々なエピソードを盛り込み、 2種類の音源を作成しました。

一連の企画は、ノルベサが2024年から行う地域振興企画（※）の一環として実施。2024年、2025年の夏には札幌市内のデザイン、芸術、美術、イラストなどの専攻がある学校から屋上観覧車「nORIA」のゴンドラデザインコンテストを開催いたしました。

本企画ではコンテストで選ばれたラッピングゴンドラである「学生デザイン観覧車」計4台にて観光案内放送を予定。学生の皆様が制作を通じて、地域の魅力・文化の発信や活性化、地域とのかかわりや興味を持つきっかけづくり、これらに係る今後の活動機会創出につながることを切に願っております。また、地域に根差す施設として、ご来館する皆様に札幌の街並み・文化・自然を見て、聴いてお楽しみいただけますと幸いです。

「さっぽろ空旅観光案内」放送は2026年1月31日（土）から午前11時より運行開始の予定です。

（※）ノルベサでは2025年より地域の小学生の社会科見学の受入れも開始しています。観覧車体験をはじめ、施設のSDGsへの取組みや商業施設運営をご紹介しています。

■ノルベサ屋上観覧車ノリア

◎ゴンドラ数32台 バリアフリー対応 定員１台４名 直径44.5ｍ 最高位置地上78ｍ

所要時間１週約10分

営業時間：日～木・祝／11：00～23：00 金・土・祝前日／11：00～25：00 受付終了10分前迄

・通常料金：大人（高校生以上）／一人1,000円（２周一人1,100円） 小・中学生／一人500円（2

週一人600円）未就学児／無料 福祉割引／一人500円 当日誕生日の方／無料

※学生デザイン観覧車(さっぽろ空旅観光案内放送)は、通常料金にてお楽しみいただけます。

・カラオケ観覧車料金：一人２周1,600円（設置ゴンドラ1台）

■札幌手稲高校放送局

札幌市手稲区に所在する道立高等学校。放送局には2025年1月現在1年生７名、2年生９名の計１６名が在籍。NHK杯全国高校放送コンテストや高文連放送コンテストなどの大会出場へ向けた作品制作や練習、学校祭などの学校行事運営などをメインに活動しています。活動日は月、火、木、金、土曜日です。活動の様子は公式X（@THB_koukou_）、公式Instagram（@thb_koukou_）で発信中。

○大会実績

・2025年NHK杯全国高校放送コンテスト

ラジオドキュメント部門 全国大会進出

朗読部門・テレビドラマ部門 全道大会進出

・2024年NHK杯全国高校放送コンテスト

ラジオドキュメント部門 全国大会優勝

ラジオドラマ部門・テレビドラマ部門・テレビドキュメント部門 全道大会進出

アナウンス部門 2名全国大会進出（内１名、全国大会準決勝進出）



<本件に関するお問い合わせ先>

施設名 ：nORBESA（ノルベサ）

所在地 ：〒060-0063 北海道札幌市中央区南3条西5 ノルベサ7F

アクセス：札幌市電山鼻線 狸小路駅 徒歩2分

札幌市営地下鉄南北線 すすきの駅 徒歩2分

管理運営：JLLリテールマネジメント株式会社

ノルベサ観覧車ノリア「nORIA」https://www.norbesa.jp/noria/