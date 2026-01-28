3月19日(木) AndTech「超伝導×低温熱制御 ～量子コンピュータの冷却から宇宙機器まで支える次世代基盤技術への可能性～」WEBオンラインZoomセミナーを開催予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、超伝導、低温熱制御について第一人者からなる「超伝導×低温熱制御 ～量子コンピュータの冷却から宇宙機器まで支える次世代基盤技術への可能性～」講座を開講いたします。

本セミナーでは、新超伝導体の開発やその物性解明、さらには超伝導線材応用の研究まで幅広く経験、超伝導体を用いた革新的熱制御技術の開拓にも成功した講師が最先端の研究成果を紹介。超伝導は金属を低温に冷却すると現れる量子現象で、電気抵抗ゼロや完全反磁性といった特性を持ち、送電、MRI・リニア用磁石、量子コンピュータなど幅広く応用されているが、実現には冷却が不可欠で、そのコストが課題となっている。本講座では超伝導の基礎から応用までを解説、最新成果として極低温での精密温度制御や冷凍機性能向上に役立つ超伝導熱制御技術を解説していただきます。

本講座は、2026年3月19日開講を予定いたします。

詳細：https://andtech.co.jp/seminars/1f0ed014-0be0-65ac-bca8-064fb9a95405

- Live配信・WEBセミナー講習会 概要

テーマ：超伝導×低温熱制御 ～量子コンピュータの冷却から宇宙機器まで支える次世代基盤技術への可能性～

開催日時：2026年03月19日(木) 13:00-16:00

参 加 費：38,500円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

U R L ：https://andtech.co.jp/seminars/1f0ed014-0be0-65ac-bca8-064fb9a95405

WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）

- セミナー講習会内容構成

ープログラム・講師ー

東京都立大学 理学研究科 物理学専攻 超伝導物質研究室/准教授 水口 佳一 氏

- 本セミナーで学べる知識や解決できる技術課程

・熱制御技術とその現状

・超伝導体の基礎知識、熱物性

・超伝導体における磁気熱スイッチング

・超伝導体を用いた熱ダイオードの開発

・超伝導体を用いた熱制御技術のまとめと今後の展望

- 本セミナーの受講形式

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

- 下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

【講演主旨】

超伝導は金属を低温に冷却した際に発現する量子現象です。電気抵抗の消失や完全反磁性など、特徴的な物性を示し、超伝導送電、超伝導磁石（MRIや超伝導リニアにも使用）、そして量子コンピュータなど多様な応用がされています。一方、超伝導状態を実現するためには冷却が必須であり、冷却コストは問題の一つです。本講座では、超伝導の基礎や応用について解説し、最新の成果として超伝導熱制御について紹介します。極低温環境での精密温度制御や冷凍機性能向上に資する技術として、今後期待されます。

【プログラム】

１．超伝導について

１-１．超伝導体の基礎知識（種類、基礎物性、応用例）

１-２．超伝導体における熱物性

２．超伝導体における磁気熱スイッチング

２-１．高純度金属超伝導体の巨大磁気熱スイッチング

２-２．不揮発性を持った磁気熱スイッチング

３．超伝導体を用いた熱ダイオードの開発

３-１．熱ダイオード設計指針

３-２．超伝導体―常伝導体接合による熱ダイオード作製

３-３．接合無しの熱ダイオードの設計・電子デバイスへの応用の可能性

４．まとめと今後の展望、質疑応答

【講演者の最大のPRポイント】

講演者は超伝導物性の専門家であり、新超伝導体の開発やその物性解明、さらには超伝導線材応用の研究まで幅広く経験してきた。最近、超伝導体を用いた革新的熱制御技術の開拓にいくつか成功しており、最先端の研究成果を紹介できる。

