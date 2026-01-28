JRE POINT特典の交換ポイント数をリニューアルします～JR東日本新幹線全線が35％OFFの特別レートで交換可能になるキャンペーンも実施～

東日本旅客鉄道株式会社

○JRE POINTで新幹線や在来線特急列車にご乗車いただける「新幹線eチケット（JRE POINT特典）」「在来線チケットレス特急券（JRE POINT特典）」について、距離に応じたより分かりやすい交換ポイント数へ変更します。

○また、2026年度は35％OFFの特別レートでさらにおトクに新幹線をご利用いただけるキャンペーンを6月・9月・1月の年3回実施します。

○これまで大事に貯めたJRE POINTを使って、よりおトクな新幹線の旅にお出かけしませんか？

1 JRE POINT特典の交換ポイント数のリニューアルについて

(1) 改定日

2026年3月14日（土）ご乗車分から

(2) 対象商品

１. 新幹線eチケット（JRE POINT特典）：乗車券と特急券がセットになった商品

２. 在来線チケットレス特急券（JRE POINT特典）：特急券のみの商品

※在来線チケットレス特急券（JRE POINT特典）は、乗車券が別途必要です。

※設定がある全区間・全設備が対象です。

(3) 改定内容

交換ポイント数を、乗車距離に応じたより分かりやすいポイント数に変更します。

（新幹線eチケット：500ポイント単位、在来線チケットレス特急券：100ポイント単位）

※一部、現行よりも交換ポイント数が上がる区間がございます。

(4) 交換ポイント数 一例（片道 普通車指定席）

※1 はやぶさ利用の場合。

商品の詳細やその他交換ポイント数等は、えきねっとホームページをご覧ください。

【URL】 https://www.eki-net.com/top/point/

２【期間限定】年3回！JR東日本新幹線全線が35%OFFの特別レートで交換可能！

（1）実施内容

期間限定で、新幹線eチケット（JRE POINT特典）が通常の35%OFFでご乗車いただけます！

ぜひこの機会にJRE POINTでおトクに新幹線の旅をお楽しみください。

※新幹線eチケットサービス限定の商品です。

※新幹線eチケット（グランクラス 飲料・軽食あり）は対象外です。

※席数限定の商品です。

(2) 対象期間

《第1回》予約開始：2026年5月22日（金）～

利用期間：2026年6月22日（月）～7月6日（月）乗車分

《第2回》予約開始：2026年8月25日（火）～

利用期間：2026年9月25日（金）～10月9日（金）乗車分

《第3回》予約開始：2026年12月18日（金）～

利用期間：2027年1月18日（月）～1月31日（日）乗車分

(3) 交換ポイント数 一例（片道）

※1 はやぶさ利用の場合。 ※「pt」はポイントを表します。 ※おとな、こどもともに交換ポイント数は同じです。

詳しくはえきねっとサイトをご覧ください。

【URL】https://www.eki-net.com/top/point/