JRE POINT特典の交換ポイント数をリニューアルします～JR東日本新幹線全線が35％OFFの特別レートで交換可能になるキャンペーンも実施～

東日本旅客鉄道株式会社


○JRE POINTで新幹線や在来線特急列車にご乗車いただける「新幹線eチケット（JRE POINT特典）」「在来線チケットレス特急券（JRE POINT特典）」について、距離に応じたより分かりやすい交換ポイント数へ変更します。


○また、2026年度は35％OFFの特別レートでさらにおトクに新幹線をご利用いただけるキャンペーンを6月・9月・1月の年3回実施します。


○これまで大事に貯めたJRE POINTを使って、よりおトクな新幹線の旅にお出かけしませんか？



1　JRE POINT特典の交換ポイント数のリニューアルについて


(1)　改定日　


　2026年3月14日（土）ご乗車分から



(2)　対象商品


　１. 新幹線eチケット（JRE POINT特典）：乗車券と特急券がセットになった商品


　２. 在来線チケットレス特急券（JRE POINT特典）：特急券のみの商品


　　※在来線チケットレス特急券（JRE POINT特典）は、乗車券が別途必要です。


　　※設定がある全区間・全設備が対象です。



(3)　 改定内容


交換ポイント数を、乗車距離に応じたより分かりやすいポイント数に変更します。


（新幹線eチケット：500ポイント単位、在来線チケットレス特急券：100ポイント単位）


　　※一部、現行よりも交換ポイント数が上がる区間がございます。



(4)　交換ポイント数　一例（片道　普通車指定席）　



※1　はやぶさ利用の場合。

商品の詳細やその他交換ポイント数等は、えきねっとホームページをご覧ください。


【URL】 https://www.eki-net.com/top/point/



２【期間限定】年3回！JR東日本新幹線全線が35%OFFの特別レートで交換可能！


（1）実施内容


期間限定で、新幹線eチケット（JRE POINT特典）が通常の35%OFFでご乗車いただけます！


ぜひこの機会にJRE POINTでおトクに新幹線の旅をお楽しみください。


※新幹線eチケットサービス限定の商品です。


※新幹線eチケット（グランクラス　飲料・軽食あり）は対象外です。


※席数限定の商品です。




(2)　対象期間


《第1回》予約開始：2026年5月22日（金）～


利用期間：2026年6月22日（月）～7月6日（月）乗車分



《第2回》予約開始：2026年8月25日（火）～


利用期間：2026年9月25日（金）～10月9日（金）乗車分



《第3回》予約開始：2026年12月18日（金）～


利用期間：2027年1月18日（月）～1月31日（日）乗車分




(3)　交換ポイント数　一例（片道）



　※1　はやぶさ利用の場合。　※「pt」はポイントを表します。　※おとな、こどもともに交換ポイント数は同じです。

詳しくはえきねっとサイトをご覧ください。


