中華師弟バディ譚、開幕！落ちこぼれ宮廷退魔師と稀有な才能を持つ美貌の退魔師が都を揺るがす災厄に立ち向かう『比翼は連理を望まない １』コミカライズ 1月29日発売！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、2026年1月29日(木)に、コミックライドivy『比翼は連理を望まない １』（漫画：梁世いづる ／ 原作：安崎依代 ／ キャラクター原案：縞）を発売します！
書籍情報
比翼は連理を望まない １
漫画：梁世いづる ／ 原作：安崎依代 ／ キャラクター原案：縞
ISBN：9784867169070
定価：792円（本体720円＋税10％）
発売日：2026年1月29日
https://micromagazine.co.jp/book/?book_no=2041
あらすじ
【俺が代わりに戦います！！！】
妖怪を祓い、都の安寧を守る宮廷退魔師。
新米の黄季（おうき）は、攻撃の呪い(まじない)がからっきしの落ちこぼれ。
ある日の任務中、妖怪に追われ迷い込んだ先で出会ったのは、強大な力を持ちながら自ら戦う意思を失った美貌の退魔師・氷柳（ひりゅう）だった。
迫りくる妖怪を前に黄季の取った行動は……！！
落ちこぼれ雛鳥退魔師は闇を祓い、傷負う鳳(おおとり)を守れるか――！？
中華師弟バディ譚、開幕！！
原作小説は角川ビーンズ文庫(KADOAKWA刊)にて好評発売中！！
https://beans.kadokawa.co.jp/product/series268/322308001198.html
※WEBコミック誌「コミックライドアイビーvol.30～vol.33」
同単話版1話～5話を収録しています。
ライコミ 1話試し読み :
https://comicride.jp/episodes/f47dbe5bf73e9/
特典情報１. 一部書店で描き下ろしイラストカードがもらえる！
2026年1月29日(木)～、対象書籍より1冊購入ごとに描き下ろし漫画カードがもらえる書店フェアを開催します！
◆特典：描き下ろしイラストカード（非売品・1種・はがきサイズ）
描き下ろし漫画カードは【訓練の合間の穏やかなふたり】を描いた内容となっております。
◆対象期間：2026年1月29日(木)～
※特典がなくなり次第終了
◆対象書店：対象書店リスト(https://microgrouplibrary.com/web/files/%E7%89%B9%E5%85%B8%E9%85%8D%E5%B8%83%E5%BA%97_RC%E6%AF%94%E7%BF%BC%E3%81%AF%E9%80%A3%E7%90%86%E3%82%92%E6%9C%9B%E3%81%BE%E3%81%AA%E3%81%84.pdf)
◆配布方法：『比翼は連理を望まない』を１冊お買い上げごとに１枚プレゼント。
※画像はイメージです。
※配布特典には各店舗ご用意数に限りがございます。先着順にて予告なく終了となりますのでご了承ください。
※配布開始日は流通状況や店舗の事情等により前後する場合がございますが、予めご了承ください。
※店舗ごとに配布方法や購入ルールなどが異なる場合がございますが、各店舗のご案内に従ってご利用いただけますようお願い申し上げます。
特典情報２. 法人別特典
▼詳細はこちら
https://release.comicride.jp/comics/news/297
コミックライドアイビー（ivy）
あなたと物語をつなぐWEBコミック誌
『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！～なので、全員破滅は阻止させていただきます～』『心を閉ざした公爵閣下と婚約したはずなのに、なぜか大切にされてしまってます!』など人気作品多数！
2025年3月に創刊2周年を迎えたコミックライドアイビー（ivy）は、これからもたくさんの物語を紡いでいきます。
コミックライドivy（アイビー）：https://ivy.comicride.jp/
コミックライドivy（アイビー）編集部X：https://x.com/comicride_ivy
マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。
マイクロマガジン社公式YouTube：https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547
マイクロマガジン社公式YouTubeチャンネルでは様々なジャンルの書籍紹介動画を公開中！
