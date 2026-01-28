「泊まらなくても、愛犬とフレンチ。」湯河原の隠れ家ドッグリゾートが、ランチのみの利用をついに解禁。2/1より金土日限定。屋内レストランで味わう、愛犬と優雅な日帰り旅。
神奈川県湯河原町のドッグリゾート「コレドール湯河原Dog&Resort」は、2026年2月1日(日)より、これまで宿泊者限定だったレストラン「ルシアン」のランチ営業を、宿泊なしの「日帰り利用」のお客様向けに開放いたします（金・土・日曜日限定）。 「愛犬と美味しいものを食べたいが、テラス席や簡易的なお店しか入れない」という飼い主様の悩みに応え、全席愛犬同伴可能なホテル内のレストランで、本格的なフレンチコースを提供。湯河原への日帰りドライブや、特別な日のランチに、愛犬と気兼ねなく過ごせる新しい選択肢をお届けします。
レストラン「ルシアン」での愛犬とのお食事
プチコース（4品）
レストラン「ルシアン」
ランチ限定 愛犬用ミートボール
天然芝 ドッグラン
◼️こんなシーンにおすすめ。「日帰り」で楽しむリゾート体験
・週末の湯河原ドライブに：都心から車ですぐ。ランチ難民になりがちな愛犬連れのメインイベントとして。
・特別な記念日に：宿泊の予定が合わなくても、愛犬の誕生日や家族のお祝いをホテルクオリティのサービスで。
・天候が不安な日に：雨の日も、暑い日も、屋内の快適なレストランなら安心して予定を組めます。
フルコース（7品）
■地元の旬を凝縮した3つのランチコース(金・土・日限定)地元・湯河原や神奈川県産の食材を使用したフレンチシェフによる本格コースです。
・フルコース（7品） ：11,000円※要予約
前菜、魚料理、肉料理、デザートなどシェフのこだわりを堪能できる贅沢なコース。
・セゾンコース（5品）：6,600円※要予約
季節の食材を中心に構成されたショートコース。
・プチコース（4品） ：4,400円
ドライブの休憩や、軽いランチに気軽に楽しめるコース。
（価格はすべて税・サービス料込）
【愛犬用メニュー】
・ランチ限定愛犬用ミートボール
・地元食材を使った蒸し料理
大切な家族である愛犬にも、美味しいひとときをご用意しています。
【営業情報】
・開始日：2026年2月1日（日）
・営業日：毎週金・土・日曜日
・時間：11:00~14:00(L.O.13:00)
・予約・お問い合わせ：0465-46-8116（前日17時までにお電話にて）
※メニュー内容は季節により変更となる場合がございます。
※アレルギー・苦手な食材はご予約時にお電話にて承ります。
■施設概要
名称：コレドール湯河原 Dog&Resort
所在地：神奈川県足柄下郡湯河原町宮上32-8
TEL：0465-46-8116
公式サイト：https://corredor-y.jp/(https://corredor-y.jp/)
アクセス：JR湯河原駅より車で約10分／無料駐車場あり
■本件に関するお問い合わせ
コレドール湯河原 Dog&Resort
担当：徳永快生（とくながよしき）
TEL：0465-46-8116
MAIL：yo-tokunaga@sanyu-co.co.jp
撮影用メニューの用意も可能です。現地へのご取材もご検討ください。
オンラインでのご取材や、メール・電話でのご質問等も対応いたしますのでお問い合わせください。