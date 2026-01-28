武道館公演を経て“新章”へ──Tempalay、中国4都市含む最新E.Pリリースツアーファイナルの模様をスペースシャワーTVで独占放送！

株式会社スペースシャワーネットワーク

日本最大の音楽専門チャンネル(※)「スペースシャワーTV」は、3ピースバンド・TempalayがNew E.P.『Naked 4 Satan』を携えたツアーの締めくくりとなった、東京・Zepp DiverCityでのファイナル追加公演の模様を2月3日(火)22:00より独占放送いたします。

2024年、結成10周年を迎え、バンド初の日本武道館公演『惑星X』を成功させたTempalay。その武道館公演を経て制作された彼らの新章を告げるNew E.P.『Naked 4 Satan』。

本作の制作にあたり、メンバーは都内某所のスペースに約1ヶ月間「Tempalay House」という名称のスタジオを作り上げ、これまでの作品とは異なるアプローチで楽曲制作を敢行しました。

「徹底した実験と試行錯誤を重ね、多国籍かつ独立した新たな音楽レベルに到達した」といえる意欲作となっています。

そして、この作品を携え「Tempalay ”Naked 4 Satan” Tour 2025」を開催！

中国4都市を含む国内外9都市を巡った彼らの集大成となる、ツアーファイナル追加公演が12月1日、東京・Zepp DiverCityで行われました。

本番組ではこの日の模様を独占放送！

E.P.収録曲を軸に構成されたセットリスト、彼らでしか味わえないサウンドやこの日ならではの映像演出など、臨場感たっぷりの1時間に濃縮しお届けします。

全10曲に及ぶオンエア楽曲は後日、スペースシャワーTV公式SNSにて公開予定。

▼カルチャーマガジン「EYESCREAM」では、本公演のオフィシャルライブレポを公開中！

https://eyescream.jp/music/156906/

詳細は番組ホームページをご覧ください。

【番組概要】

■番組タイトル：Tempalay “Naked 4 Satan” Tour 2025 LIVE SPECIAL

■放送日時：2/3(火)22:00～23:00

■出演：Tempalay

■番組サイト：https://tv.spaceshower.jp/p/00089440/

■告知映像：https://youtu.be/s_0sRQm34fo

【Tempalay プロフィール】

小原綾斗(Gt.Vo.)、 藤本夏樹(Dr)、 AAAMYYY(Syn. Cho.)からなる3ピースロックバンド。

3人の才気が絶妙なバランスで融合あるいは攪拌され、唯一無二の音楽像を創り出す。

海外シーンと同時代的ながらもさまざまなジャンルやシーンを自由奔放に飛び越えたそのサウンドは、サイケデリックかつノスタルジックで、どこか日本古来の情景を想起させる。

2020年12月にはワーナーミュージック/unBORDEより、メジャーリリース第一弾となる配信シングル「EDEN」をリリース。結成10周年を迎えた2024年には、バンド初の日本武道館でのワンマンライブ「惑星X」を開催し、チケットは即完。今年の4月には、全国5公演を回る2マンツアーの開催も決定。国内外の音楽ファンからの支持も熱く、特にライブパフォーマンスはTempalayのライブでしか得られない演出や体験として高く評価されています。

Tempalay Official Site： https://tempalay.jp/

