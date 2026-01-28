【無料】川崎臨海部の現場を特別公開。「川崎臨海部オープンファクトリー」を初開催します！

川崎市

川崎区企業市民交流事業推進委員会(※1)では、川崎市民を対象に、ものづくり・エネルギー・リサイクルなど川崎臨海部が担う産業の最前線を、歩いて・見て・感じることができる見学企画「川崎臨海部オープンファクトリー(※2)」を初めて開催します。

本企画では、川崎臨海部をひとつのミュージアムに見立て、普段は見ることのできない工場の現場を特別に公開します。川崎臨海部に所在する６社（JFEスチール株式会社東日本製鉄所、株式会社JERA川崎火力発電所、株式会社クレハ環境、株式会社レゾナック川崎事業所、日崎工業株式会社、株式会社大原商店）の工場見学や体験ワークショップに参加でき、見学時間は概ね90～120分。説明・見学・体験など、工場ごとに趣向を凝らしたプログラムを用意しています。

１ 開催概要

本企画は現地集合・解散の見学会です。

期間：３月２５日(水)～４月２日(木)

対象：川崎市内在住・在学・在勤の小学生以上（小学生は要保護者同伴）

定員：各見学先により異なります

※定員を超えた場合は、川崎区内在住・在学・在勤者を優先に抽選します。

※複数回の参加申込可

※見学先の詳細情報は本リリース後半をご覧ください

参加費：無料（主催者負担でイベント保険に加入します）

申込み：２月２８日(土)までに下記申込フォームにて

※当落選の結果は、３月６日(金)までに通知を行います。

主催：川崎区企業市民交流事業推進委員会

共催：川崎区役所

申込みフォーム :https://logoform.jp/form/FUQz/1405552

※1 川崎区企業市民交流事業推進委員会とは

川崎区は臨海部を中心に、区域のおよそ半分が企業用地として利用されており、市内でも最多の就業者数を抱えています。川崎区企業市民交流事業推進委員会では、企業の地域社会への貢献を促進するとともに、企業・市民・行政の三者が連携し、生活市民（住民）と企業市民が交流できる場づくりに取り組んでいます。この委員会は平成7年度に活動を開始し、地域資源の魅力を紹介する「かわさき区の宝物」事業や、区内の中学2年生を対象としたキャリア教育の出前授業など、多様な取り組みを実施しています。組織は、企業、NPO法人、官公庁、区民など、31の団体・個人で構成されています。

※２ オープンファクトリーとは

工場や製造現場を一般に公開し、見学・体験・交流を通じてものづくりなどの地域産業を知ってもらう取り組みのことです。

詳細情報は川崎区役所HPを御覧ください。

２ 見学先

川崎区役所HP :https://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/page/0000183651.html[表: https://prtimes.jp/data/corp/124454/table/284_1_9bb082eadcfe4de99b9ce4378bf5a66a.jpg?v=202601280651 ]

JFEスチール株式会社東日本製鉄所株式会社JERA川崎火力発電所株式会社クレハ環境

株式会社レゾナック川崎事業所日崎工業株式会社株式会社大原商店

※原則小学生以上が対象となり、株式会社JERA川崎火力発電所は小学校高学年以上が対象となります。

※株式会社クレハ環境は、小学生以上から参加可能ですが小学校高学年以上を推奨します。

問合せ先

申込みフォーム :https://logoform.jp/form/FUQz/1405552

川崎市川崎区役所

まちづくり推進部地域振興課 依田

電話 ０４４-２０１-３１３０