鴻池運輸株式会社

鴻池運輸株式会社（本社:大阪市中央区、代表取締役会⾧兼社⾧執行役員 鴻池 忠彦、以下 鴻池運輸）と、KONOIKEグループのインド事業を統括するKonoike India Private Limited ※1（本社：インド共和国グルグラム、代表者 蓮實 一洋、 以下 KIPL）は、インドでエンジニアリング事業を行うVertex Engineers Private Limited（本社：インド共和国ベンガル―ル、代表者 Nagesh N V（ナゲッシュ エヌ ヴィ）、以下 Vertex社）の株式49％を、2026年1月28日（水）付で取得しました。

※1 鴻池運輸 Webサイト「KIPL 会社紹介ページ」

https://www.konoike.net/company/group/india/konoike-india/

KONOIKEグループでは、日本国内において各種設計・製作・運搬・工事・メンテナンスなど多彩なソリューションによる独自の一貫したエンジニアリングサービスを展開。豊富な知見を持つ専門技術者、⾮破壊検査・電気計装などの技術サービスを提供するグループ会社・製作工場を保有し、業界を超えた幅広いお客さまへサービスを提供しています※2。インドでは、KIPLがインド国内の日系メーカーの工場構内で配管工事・設備据付工事、安全・品質管理、保全業務等を行っております。

※2 鴻池運輸 Webサイト「エンジニアリング事業 サービス紹介ページ」

https://www.konoike.net/solution/servicelineup/engineering/

また、鴻池運輸は大阪ガス株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長 藤原 正隆）が主導するインドでの都市ガス事業に参画※3しており、大気汚染問題の解決に向けてインド政府が推進する、化石燃料から天然ガスへの燃料転換促進への貢献を目指しています。

※3 関連報道発表 2024年10月18日

https://www.konoike.net/news/detail/20241017204457.html

今回株式を取得したVertex社は、自動車、原子力、石油・ガスといった主要産業を中心に、設計・調達・工事の工程に関わるエンジニアリング業務をインド国内で展開しています。同社の都市ガス配管・周辺工事、フォワーディング事業に付随する据付工事に関する専門技術や品質管理のノウハウと、当社が長年行ってきたエンジニアリング事業がシナジーを発揮することで、これまで培ってきたエンジニアリング事業の基盤をさらに強固にし、インドにおける都市ガスインフラの整備をはじめとする、事業規模の一層の拡大を実現していきます。

KONOIKEグループでは、中期経営計画2027※4においてインドを注力地域の一つと位置付け、大きな需要増と高成長が想定されるインド市場を「第二の創業の地」とするべく、業容拡大・深化を進めています。今後も物流の枠を超えた新たな価値を創造し、インドにおけるお客さまの課題解決をサポートしてまいります。

※4「中期経営計画2027策定」

https://ssl4.eir-parts.net/doc/9025/tdnet/2606369/00.pdf

■鴻池運輸 営業統括本部 本部長 田辺 茂樹 コメント

Vertex社が持つ設計・施工・保全に関する技術力、工程管理ノウハウと、弊社がこれまで行ってきたガス関連をはじめとするエンジニアリング事業、フォワーディングに付随する大型設備据付事業への営業力の組み合わせは、両社の事業拡大に大きなシナジーをもたらすものと確信しております。弊社が注力事業と位置付けているエンジニアリング事業を、注力地域であるインドにおいて拡大させることで、インドにおける新たな価値創造を具現化し、お客さまのさまざまな課題解決に取り組んでまいります。