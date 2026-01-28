『PSO2 ニュージェネシス ver.2』新たなACスクラッチ「デモニックエレガンス′26」が登場！

株式会社セガ

株式会社セガは、好評サービス中の『PSO2 ニュージェネシス ver.2』（以下、NGS ver.2）にて、新たなACスクラッチ「デモニックエレガンス'26」の追加をはじめとするアップデートを、2026年1月28日（水）に実施しました。

■新ACスクラッチ「デモニックエレガンス'26」

配信期間：2026年1月28日（水）12:00～2月25日（水）11:00まで

新たなACスクラッチ「デモニックエレガンス'26」が登場します。鬼をイメージした和装コスチュームに加え、新たなセーラー服モチーフのウェアが配信されます。

回数ボーナスでは、スクラッチ景品に含まれるモーション変更アイテムの別バージョン「待機：アンニュイEX」「待機：ガオEX」や武器迷彩「＊シュウレイキソウ」も配信されますので、こちらもチェックしてください。

【おすすめアイテム】

アニマティカまゆ/G

眉間がぐっと上がった眉です。

力強い表情を作ることができます。

ノクターンメイク

目元を暗くしつつ、色付きのラインでアクセントを加えることができるメイクです。

ポップハートカチューシャ

カチューシャのアクセサリーです。

大きなハートが連なり、可愛らしい印象になっています。

ルミナスツインリング

頭上で回転するリング状のアクセサリーです。

明るく発光しているのが特徴です。

■2月1日（日）からリバイバルACスクラッチが登場

配信期間：2026年2月1日（日）0:00～2月11日（水）11:00まで

リバイバルACスクラッチ「リワインドコレクションFeb'26」が登場します。過去の2月に配信したACスクラッチ景品を中心に集めたスクラッチです。

回数ボーナスでは、過去に回数ボーナスで配信したモーション変更に加えて、武器迷彩「＊コンサートマスター」も再入手可能です。

その他、アップデート内容の詳細は公式サイトをご確認ください。

https://pso2.jp/players/update/2026-02/

◆『NGS ver.2』とは

2012年にサービスを開始した国産オンラインRPG『ファンタシースターオンライン2』（PSO2）シリーズ最新作。全世界の総登録ユーザー数は1,100万を突破しています(2023年6月時点)。

2023年6月には超進化アップデートとなる『NGS ver.2』の配信を開始。

究極のキャラクタークリエイトには、新たな表現として「トゥーン表示」機能が追加され、さらに進化。世界に1人だけの英雄を作って冒険にでかけましょう。

また、新コンテンツ「クリエイティブスペース」では、自分だけの島を丸ごと一つ編集することが可能に。様々な建材や機能を駆使し、多種多様な遊びを作り出すことができます。

最大32人ものプレイヤーが行き交うシームレスなオープンフィールドに、「ポータブルホログラム」などの新要素も加わり、冒険の世界にさらなる繋がりや広がり、新たな出会いや驚きが生まれます。

新エネミー種「スターレス」など、強大な敵との戦闘では、簡単操作の爽快なアクションでスピード感のある戦闘が楽しめます。

集え。創れ。想うままに。

『NGS ver.2』公式PV：https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE(https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE)

【『NGS ver.2』商品概要】

商品名 ：PSO2 ニュージェネシス ver.2

対応機種 ：PlayStation(R)4、Windows PC、クラウド版（Nintendo Switch(TM)、Windows PC）

サービス時期 ：

2021年6月9日（水）サービス開始

PSO2 ニュージェネシス ver.2 2023年6月7日（水）サービス開始

価格 ：基本プレイ無料（一部有料アイテムあり）

ジャンル ：オンラインRPG

メーカー ：株式会社セガ

CERO表記 ：D区分（17歳以上対象）

著作権表記 ：(C)SEGA

公式サイト ：https://pso2.jp

公式Discord ：https://discord.com/invite/kH6dDMQqCX

