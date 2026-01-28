ボークス、レジンキャストキットブランド「HIGH-SPEC GARAGE KIT（ハイスペックガレージキット）」商標登録を取得

株式会社ボークス

模型・玩具商品の企画、製造、小売を手掛けるボークス株式会社（京都市下京区）は、2008年より商品を製造・展開しておりますレジンキャストキット(ガレージキット)のブランド「HIGH-SPEC GARAGE KIT（ハイスペックガレージキット）」につきまして、このほど特許庁より商標登録の承認をいただきました。2026年1月より、当シリーズ製品のパッケージ、説明書、弊社ウェブサイト等において、順次「HIGH-SPEC GARAGE KIT (R)」の表記を使用してまいります。



この商標登録は、弊社製品およびブランドの保護に加えて、お客様を不正商品被害から守ることを大きな目的としております。日本が世界に誇るホビー文化のひとつである「コアなファンの要望に応える少数生産フィギュア」を、違法に複製・販売する不正商品から守り、手工芸的な製造プロセスで知られるガレージキットの「ホビーの伝統工芸」としての文化的価値を後世に受け継ぐことが弊社の願いです。この取り組みが不正商品問題への認知拡大につながり、注意喚起の輪が広がることを願っております。

「HIGH-SPEC GARAGE KIT (R)」ブランドロゴ

■当シリーズの商標登録について

まず初めに、今回の商標登録は、「HIGH-SPEC GARAGE KIT」というブランド名およびブランドロゴのみを保護する目的のものです。以下の点を明確にお伝えいたします。

・「ガレージキット」という一般名称や、「ウレタンレジンキャスト」製法・製品の権利を主張するものではございません。

・ブランド名を構成する個々の文字・単語の権利を主張するものではございません。

・他のガレージキット製作者様・販売者様（企業・個人を含む）の活動を制限する意図は一切ございません。

・あくまで弊社ブランド「HIGH-SPEC GARAGE KIT」を名乗る不正商品からの被害を防ぐための措置です。

■商標登録に至った経緯 （深刻化する不正商品被害）

2008年より発売・継続しております弊社「HIGH-SPEC GARAGE KIT」シリーズにおいて、近年ブランド名・ロゴを不正使用した物、または正規品を無断で複製・改造した物が国内外で確認されており、2022年には被害が事件化し逮捕者が出ております。（仙台、新潟、札幌、愛知、岡山、熊本、香川、大阪ほか）

※末尾【参考（外部リンク）】ご参照ください



不正商品は品質・精度において正規品に劣るだけでなく、正規の手順である版権・著作者の監修も経ておらず、キャラクターを生み出した著作者やクリエイター、管理を行う版権管理者への還元もされていないため、コンテンツを傷つけキャラクターコンテンツ産業自体を危ぶませるものです。また、不正商品の販売による収益は、犯罪組織の資金源となる可能性があります。

レジンキャスト製品（ガレージキット）はコアなファンの要望に応える少数生産フィギュアの製作に端を発し、今日までホビー文化の一翼を担っております。これは弊社を含め、各メーカーや個人の努力に加え、著作者・版権元各社の協力、そしてホビーファンの皆様の熱意と応援によるものです。不正商品の発生により、このホビー業界全体の信頼関係が侵害され、その文化的価値までもが棄損されております。

2022年に事件が発生し逮捕者が出たことを契機に、弊社として何ができるかを改めて考えました。不正商品の発生を全て防ぐことは一社では難しくとも、まず自社の製品とそのブランドを保護することから始め、それを通じてお客様を不正商品から守るため、商標登録の手続きを進めてまいりました。

■ホビーファンの皆様へのお願い

「HIGH-SPEC GARAGE KIT (R)」は、弊社が京都の自社工場にて、専門スタッフが一点一点丁寧に製造している製品です。海外製造は一切行っておりません。「海外再生産品」等を謳う商品や、弊社製ではない商品は全て不正商品となります。不正商品と知りながら販売することは詐欺行為とみなされ、所持・流布することも処罰対象となる場合があります。中古品を装ってフリマアプリ・ネットオークション、またＳＮＳ上で売買されることもあり、不正業者の犯罪に巻き込まれ、利用される恐れがあります。ホビーファン同士での啓蒙など、ご注意をいただけますようお願い申し上げます。

※末尾【参考（弊社リンク）】ご参照ください

ボークス南丹工場

ボークスの自社工場におけるレジンキット生産の模様

ボークスの自社工場におけるレジンキット検品の模様

改めまして、今回の商標登録は「HIGH-SPEC GARAGE KITというブランドを名乗る不正商品」からお客様を守るためのものであり、ホビー業界全体やガレージキット文化を制限するものでは決してございません。これからも、ホビーファンの皆様、著作者・版権元の皆様、そして業界全体と共に、ホビー文化の発展に貢献してまいります。



ボークスは「ホビーは心の支え!!」「知的好奇心をあなたと共に!!」を合言葉に、今後も日本全国はもちろん、全世界のホビーファンに多彩な商品やサービスをお届けいたします。引き続き、「HIGH-SPEC GARAGE KIT (R)」シリーズならびに弊社製品をご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

【要点】

・京都府京都市のボークス株式会社が、自社のレジンキャストキット（ガレージキット）のブランド「HIGH-SPEC GARAGE KIT（ハイスペックガレージキット）」の商標登録を2025年11月に取得。

・近年、ブランド名・ロゴの不正使用と正規品の無断複製・改造が国内外で流通し、2022年には複数地域で事件化し逮捕者が出ている状況が背景。

・2022年の犯人逮捕を契機に、同社が4年をかけて商標登録手続きを進めてきた。

・商標登録はあくまで「HIGH-SPEC GARAGE KIT」というブランド名を名乗る不正商品からの防衛措置。

・ホビーファン同士での啓蒙を通じて、業界全体の信頼醸成を呼びかけている。



【背景：不正商品の実態】

ボークスが2008年より展開してきたレジンキャストキット（ガレージキット）のブランド「HIGH-SPEC GARAGE KIT（ハイスペックガレージキット）」において、以下の不正行為が確認されている。

・ブランド名・ロゴの不正使用

・正規品の無断複製・改造

・「海外再生産品」などの虚偽表示での販売

・フリマアプリ・ネットオークション、またSNS上で個人間売買を装って販売

・中古買取業者への大量販売

これらの被害が事件化し、複数の逮捕者が確認されている（仙台、新潟、札幌、愛知、岡山、熊本、香川、大阪ほか）

不正商品の問題点：

・品質・精度が正規品に劣る

・版権・著作者の監修を経ていない

・著作者・版権元への還元がない

・ホビー業界全体の信頼関係が損なわれる

・販売者・購買者ともに法的リスクを負う可能性がある

【商標登録の位置づけ】

この商標登録は「HIGH-SPEC GARAGE KIT」というブランド名およびブランドロゴを保護する目的のみ。以下の点を明確にしている

・「ガレージキット」という一般名称の権利化ではない

・「ウレタンレジンキャスト」という製法の権利化ではない

・ブランド名を構成する個々の文字・単語の権利化ではない

・他のガレージキット製作者（企業・個人）の活動を制限しない

あくまで「自社ブランドを剽窃する不正商品からの被害を防ぐための措置」との位置づけ。

【文化的意義】

本件は単なる「商品保護」ではなく、日本が世界に誇るホビー文化のひとつである『コアなファンの要望に応える少数生産フィギュア』を『手工芸的な製造プロセスに基づくホビー産業』としての文化的価値を後世に受け継ぐという「文化保護」としての意味も含んでいます。 「レジンキャスト製品はホビー文化の一翼を担うもので、各メーカーや個人の努力に加え、著作者・版権元各社の協力、そしてホビーファンの皆様の熱意によるもの」。それは、言い換えれば「文化全体vs不正行為」というものになります。

【お客様への注意喚起】

・海外再生産品、弊社製でない商品は全て不正商品

・フリマアプリ・ネットオークション・SNSでの不正販売が多発

・不正商品と知りながら販売することは詐欺行為

・所持・流布も処罰対象となる可能性

不正商品から身を守る「ホビーファン同士での啓蒙」を呼びかけております。

