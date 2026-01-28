【無料・申込不要】川崎市で初開催！2月1日(日)に、第16回全国若年認知症フォーラム in KAWASAKI City を開催します。

川崎市

「全国若年認知症フォーラム」が２月１日に川崎市役所本庁舎を会場として開催されます。

このフォーラムは2010年から各都市が持ち回りで毎年開催されており、川崎市では初の開催になります。「認知症共生社会」に向けた企業・団体の取り組み報告や「若年性認知症×認知症バリアフリー」のシンポジウム等を通じて、「新しい認知症観」や、若年性認知症に対する理解を深めます。

また、本フォーラムでは、第9回NHK「認知症とともに生きるまち大賞」を受賞した市内の就労支援事業所「マイWayサードプレイス（川崎市高津区）」が参加し、活動報告やコーヒー販売などを行います。

「全国若年認知症フォーラム」 in KAWASAKI City

日時 令和８年２月１日（日） １０：００～１６：３０ （開場 ９:３０）

場所 川崎市役所本庁舎 （川崎区宮本町1）１階アトリウム、２階ホール、３階会議室

費用 入場無料・申込不要です（※２階ホールの講演及びシンポジウムに参加される場合は、別途、資料代として500円が必要となります）。

主催 一般社団法人全国若年認知症連絡協議会（川崎市は後援）

内容 詳細は下記PDFのちらしを御覧ください。

『「お・も・い」をカタチに！～あなたと共にこの街で～』をテーマに、「日本認知症本人ワーキンググループ」の藤田和子氏による基調講演や市内で活動されている若年認知症に関する団体の活動報告などを実施します。

https://prtimes.jp/a/?f=d124454-285-70fbb6894146bc1d54ed2e0d4bf22534.pdf

ＮＨＫ「認知症とともに生きるまち大賞」受賞について

ＮＨＫとＮＨＫ厚生文化事業団が実施する「第9回認知症とともに生きるまち大賞」を本フォーラムにも参加する市内の就労支援事業所「マイWayサードプレイス」が受賞しました。

この賞は、「誰もが認知症になりうることを前提に、住み慣れた地域で希望を持って生きられる」という認知症基本法に基づいた『新しい認知症観』の考え方を踏まえ、地域で前に進んでいく団体を表彰しています。

授賞式の様子

マイWayサードプレイス（珈琲の企画・販売、出張カフェも）

2013年、「若年性認知症の人の働く場」として、当事者とともに川崎市高津区に開設した就労支援事業所（運営：NPO法人マイWay）。コロナ禍で仕事量が減ったことをきっかけに、新しい取り組みをと、「自家焙煎珈琲」づくりに挑戦。生豆の選別から焙煎、パッケージ、販売まですべて手作業で行っている。また近年は焙煎に加えて、様々な場所で「出張カフェ」を開催し、自分たちが焙煎した珈琲をふるまいながら地域の人と交流を深めている。本人たちの「働く」「集う」「つながる」を実現するための、自宅でも会社でもない“第三の居場所”として活動を続けている。

問合せ先

川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室 永井

電話０４４-２００-２４８４