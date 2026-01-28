カイテク株式会社 テクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2025」で１位を受賞

カイテク株式会社

カイテク株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：武藤 高史）は、デロイト トーマツ グループが発表したテクノロジー・メディア・通信（以下、TMT）業界の収益（売上高）に基づく成長率のランキング、「Technology Fast 50 2025 Japan」において、過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率1,616.3％を記録し、50位中１位を受賞いたしました（https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html）。

Technology Fast 50 2025 Japanは、デロイトが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版です。TMT業界での成長性や成功のベンチマークであり、今回で23回目の開催です。上場・未上場企業を問わずTMT業界に含まれる企業からの応募をもとに、過去3決算期の収益（売上高）成長率の上位50社がランキングされます。

プログラムの詳細は、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.htmlをご覧ください。

■ 受賞要因

当社の収益（売上高）成長率1,616.3％を達成した要因として、以下の点が挙げられます。

- 「埋蔵労働時間」の掘り起こしによる圧倒的なマッチング量- - 国内に推定約480万人存在する介護有資格者のうち、「働きたいが、固定シフトでは働けない」潜在層のスキマ時間を、独自のテクノロジーで可視化。登録ワーカー数約100万人、登録施設数20,000所以上の国内最大級のプラットフォームへと成長し、最短数分での即時マッチングの実現。- 「有資格者100％」と「相互評価」による品質の担保- - 専門職特有の「現場が安心して任せられる即戦力」というニーズに対し、資格証の事前認証と独自の相互評価システムを徹底。面接不要ながらも高い就業品質を維持する仕組みによる、介護施設・病院・薬局など幅広い現場からの信頼獲得と高いリピート率の維持。- 行政連携を通じた社会インフラとしての確立- - 大阪府や豊田市との連携協定締結を通じた、行政推進の「潜在有資格者の復職支援」などを担う公式インフラとしての採択。少子高齢化という人類未踏の課題を解決する公共性の高い取り組みによる、全国47都道府県への展開加速。

■ 代表取締役 武藤 高史によるコメント

「この度は、歴史あるTechnology Fast 50 Japanにおいて高い評価をいただき、大変光栄に思っております。 当社の事業は、私自身の祖父の介護を経験したことをきっかけに始まりました。現場を200所以上訪問する中で、従来の人材紹介・派遣といった仕組みだけでは日本の介護・医療は維持できないという現実でした。

私たちが取り組んでいる『埋蔵労働時間の掘り起こし』は、テクノロジーを活用することで、有資格者が働く機会を広げ、結果として現場の安定や質の維持につなげ、現場の笑顔を増やすための挑戦です。今回の受賞は、私たちを信じて日々サービスを支えてくださっている介護医療従事者の皆さま、施設の皆さま、そしてパートナー企業の皆さまの支えがあってのものです。 2025年2月に開始した『カイテク薬剤師』も順調に成長しており、今後も専門的な職種の領域への展開も視野に入れています。日本発のこの解決モデルを、同様の課題を抱える世界各国へ波及させ、『世界一幸せな超高齢社会』の実現に向けて、全社一丸となって邁進してまいります。

■Technology Fast 50 Japanプログラムについて

Technology Fast 50 Japanは、デロイト トーマツが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版であり、TMT業界の企業を過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率で順位付けします。指標を収益（売上高）成長率としていることにより、企業規模によらない成長性を表わすランキングとなります。上場・未上場企業に関わらず、応募が可能です。対象となる事業領域は、ハードウエア、ソフトウエア、通信、メディア、ライフサイエンス、クリーンテックです。

■本プログラムで開示されている情報について

Technology Fast 50 Japanは、集計に当たり正確を期しておりますが、企業からの回答をそのまま集計し反映したものであり、デロイト トーマツ グループやデロイト トウシュ トーマツ リミテッドは、明示または黙示を問わず、これらの情報の正確性などについて何らかの意見を表明したりまたは内容を保証したりするものではありません。なお、Technology Fast 50 Japanプログラムの詳細については、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.htmlよりご覧いただけます。

法人さま向けページ：https://caitech.co.jp/lp/cm-office-1/

コーポレートサイト（企業情報含む）：https://corp.caitech.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

カイテク株式会社 広報担当

担当者： 斉藤、河合

メール：pr@caitech.jp