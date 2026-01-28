2026年3月14日(土)～4月5日(日)の23日間、「スキップとローファー展」大阪会場を、なんばパークスミュージアム(なんばパークス7F)にて開催します。





「スキップとローファー展」メインビジュアル





小さな町から、大きな街へ。

希望と少しの不安を胸に、岩倉美津未は一歩を踏み出しました。

新しい友だち、予想外の出来事、胸がぎゅっとするような瞬間。

そのどれもが、かけがえのない“青春”の景色をつくっていきます。

高松美咲が描く『スキップとローファー』は、誰もが通り過ぎたあの日のきらめきを、

やさしく、そしてリアルに映し出す物語です。

完璧じゃなくていい。まっすぐで、ぶつかりながらでも、人と繋がっていける――。

そんな前向きなエネルギーが、読む人の心に静かに響きます。

本展は『スキップとローファー』初の漫画とアニメがクロスオーバーした展覧会です。

原作の印象的な場面やキャラクターたちの息づかいを感じられる生原稿展示をはじめ、

作品世界を多角的に楽しめる展示を展開いたします。

笑って、悩んで、少し大人になる。

そんな“スキップとローファー”らしい青春の瞬間を、ぜひこの展覧会で体験してください。









≪チケット情報≫

1月31日(土)10:00より「前売券」販売スタート！！

【一般発売】2026年1月31日(土)10:00～

※3月14日(土)より当日料金









■入場料(税込)

前売券 1,800円

当日券 2,000円

グッズ付入場券 3,800円





※2歳以下入場無料(要保護者同伴)

※障がい者手帳をお持ちの方でも入場チケットは必要です。ただし、介助者1名までは同伴無料です。

※3月14日(土)・15日(日)は終日日時指定のため、入場には「日時指定券」が必要です。

※グッズ付入場券は数量限定のため売切れ次第終了となります。









■グッズ付き入場券 グッズ

「ポーチ＆ビジュアルステッカーセット」





グッズ付き入場券グッズ「ポーチ＆ビジュアルステッカーセット」





ポーチの裏側には作品内の名シーンをプリント！





ポーチ＆ビジュアルステッカーセット(ポーチ裏側)





※写真はイメージです ※ペン等の小物は付属いたしません。









■チケット販売サイト

【チケットぴあ】

◇インターネット予約： https://w.pia.jp/t/skipandloafer-ex/

◇店頭購入：全国セブンイレブン店内マルチコピー機

Pコード … 日時指定日(3/14・15)：659-737

フリー日 (3/16以降)：995-877

※展覧会開催期間中は会場でも販売しています。









≪グッズ情報≫

原作からアニメ、展覧会ビジュアルを使用したオリジナルグッズを多数販売予定！





サガラ刺繍ポーチ 2,800円(税込)

アクリルスタンド〈全5種〉 各1,650円(税込)

ペアぬいぐるみマスコット〈みつみ／志摩〉 3,000円(税込)





≪展覧会見どころ≫

「ルンルンのオープニング」

アニメのオープニングに特化した特別展示。

「スキップとローファー」の“はじまり“を展示でお楽しみください。





ルンルンのオープニング(東京会場の写真です)





「ワクワクのストーリー」

貴重な生原稿とともに、「スキップとローファー」の物語をたどります。





ワクワクのストーリー(東京会場の写真です)





「ワイワイの日常」

キャラクターと撮影できるフォトスポットに加え、

作品に登場した印象的なアイテムの再現展示も！





ワイワイの日常(東京会場の写真です)





その他、ファン必見となる原作漫画の複製原画や、アニメの設定資料、美術資料など、作品の制作過程もご紹介。キャラクターと撮影できるフォトスポットに加え、物語の舞台や日常のワンシーンを再現した展示空間をお楽しみいただけます。さらに、本展覧会でしか見られない「ニコニコのおまけシアター」では、単行本おまけ漫画の「ボイスコミック映像」を特別上映します。





※写真は東京会場開催時のものです。









≪開催概要(大阪会場)≫

■名称 ：スキップとローファー展

■会場 ：なんばパークスミュージアム

(大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス7F)

■会期 ：2026年3月14日(土)～4月5日(日) 23日間

■開場時間：10:00～18:00 ※最終入場は17:30まで

■開催名義：主催：「スキップとローファー展」大阪実行委員会、

南海電気鉄道株式会社

企画：「スキップとローファー展」実行委員会

協力：講談社

宣伝協力：関西テレビ放送

■権利表記：(C)高松美咲／講談社

(C)高松美咲・講談社／「スキップとローファー」製作委員会

■公式HP ：展覧会公式サイト https://skip-and-loafer-ten.com/

■公式X ：展覧会公式Twitter @skiptoloaferex

■お問合せ：「スキップとローファー展」大阪会場事務局

TEL ：06-4862-5737(平日10:00～17:00、開催期間中は開場時間内)









≪宣伝素材(展覧会メインビジュアル)≫





メインビジュアル横

メインビジュアル縦(1)

メインビジュアル縦(2)





≪権利表記≫

●画像タイトル：展覧会メインビジュアル

●クレジット：(C)高松美咲／講談社 (C)高松美咲・講談社／「スキップとローファー」製作委員会

＊ご使用の際は必ず画像近くに上記二つの(C)を明記ください。

＊画像のトリミング使用や、文字ノセなど改変は禁止です