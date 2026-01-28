開催概要解禁！【大阪会場】チケット販売は1月31日(土)10:00スタート！“まっすぐな一歩”が心を動かす。「スキップとローファー展」大阪会場がなんばパークスミュージアムにて開催！
2026年3月14日(土)～4月5日(日)の23日間、「スキップとローファー展」大阪会場を、なんばパークスミュージアム(なんばパークス7F)にて開催します。
「スキップとローファー展」メインビジュアル
小さな町から、大きな街へ。
希望と少しの不安を胸に、岩倉美津未は一歩を踏み出しました。
新しい友だち、予想外の出来事、胸がぎゅっとするような瞬間。
そのどれもが、かけがえのない“青春”の景色をつくっていきます。
高松美咲が描く『スキップとローファー』は、誰もが通り過ぎたあの日のきらめきを、
やさしく、そしてリアルに映し出す物語です。
完璧じゃなくていい。まっすぐで、ぶつかりながらでも、人と繋がっていける――。
そんな前向きなエネルギーが、読む人の心に静かに響きます。
本展は『スキップとローファー』初の漫画とアニメがクロスオーバーした展覧会です。
原作の印象的な場面やキャラクターたちの息づかいを感じられる生原稿展示をはじめ、
作品世界を多角的に楽しめる展示を展開いたします。
笑って、悩んで、少し大人になる。
そんな“スキップとローファー”らしい青春の瞬間を、ぜひこの展覧会で体験してください。
≪チケット情報≫
1月31日(土)10:00より「前売券」販売スタート！！
【一般発売】2026年1月31日(土)10:00～
※3月14日(土)より当日料金
■入場料(税込)
前売券 1,800円
当日券 2,000円
グッズ付入場券 3,800円
※2歳以下入場無料(要保護者同伴)
※障がい者手帳をお持ちの方でも入場チケットは必要です。ただし、介助者1名までは同伴無料です。
※3月14日(土)・15日(日)は終日日時指定のため、入場には「日時指定券」が必要です。
※グッズ付入場券は数量限定のため売切れ次第終了となります。
■グッズ付き入場券 グッズ
「ポーチ＆ビジュアルステッカーセット」
グッズ付き入場券グッズ「ポーチ＆ビジュアルステッカーセット」
ポーチの裏側には作品内の名シーンをプリント！
ポーチ＆ビジュアルステッカーセット(ポーチ裏側)
※写真はイメージです ※ペン等の小物は付属いたしません。
■チケット販売サイト
【チケットぴあ】
◇インターネット予約： https://w.pia.jp/t/skipandloafer-ex/
◇店頭購入：全国セブンイレブン店内マルチコピー機
Pコード … 日時指定日(3/14・15)：659-737
フリー日 (3/16以降)：995-877
※展覧会開催期間中は会場でも販売しています。
≪グッズ情報≫
原作からアニメ、展覧会ビジュアルを使用したオリジナルグッズを多数販売予定！
サガラ刺繍ポーチ 2,800円(税込)
アクリルスタンド〈全5種〉 各1,650円(税込)
ペアぬいぐるみマスコット〈みつみ／志摩〉 3,000円(税込)
≪展覧会見どころ≫
「ルンルンのオープニング」
アニメのオープニングに特化した特別展示。
「スキップとローファー」の“はじまり“を展示でお楽しみください。
ルンルンのオープニング(東京会場の写真です)
「ワクワクのストーリー」
貴重な生原稿とともに、「スキップとローファー」の物語をたどります。
ワクワクのストーリー(東京会場の写真です)
「ワイワイの日常」
キャラクターと撮影できるフォトスポットに加え、
作品に登場した印象的なアイテムの再現展示も！
ワイワイの日常(東京会場の写真です)
その他、ファン必見となる原作漫画の複製原画や、アニメの設定資料、美術資料など、作品の制作過程もご紹介。キャラクターと撮影できるフォトスポットに加え、物語の舞台や日常のワンシーンを再現した展示空間をお楽しみいただけます。さらに、本展覧会でしか見られない「ニコニコのおまけシアター」では、単行本おまけ漫画の「ボイスコミック映像」を特別上映します。
※写真は東京会場開催時のものです。
≪開催概要(大阪会場)≫
■名称 ：スキップとローファー展
■会場 ：なんばパークスミュージアム
(大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス7F)
■会期 ：2026年3月14日(土)～4月5日(日) 23日間
■開場時間：10:00～18:00 ※最終入場は17:30まで
■開催名義：主催：「スキップとローファー展」大阪実行委員会、
南海電気鉄道株式会社
企画：「スキップとローファー展」実行委員会
協力：講談社
宣伝協力：関西テレビ放送
■権利表記：(C)高松美咲／講談社
(C)高松美咲・講談社／「スキップとローファー」製作委員会
■公式HP ：展覧会公式サイト https://skip-and-loafer-ten.com/
■公式X ：展覧会公式Twitter @skiptoloaferex
■お問合せ：「スキップとローファー展」大阪会場事務局
TEL ：06-4862-5737(平日10:00～17:00、開催期間中は開場時間内)
≪宣伝素材(展覧会メインビジュアル)≫
メインビジュアル横
メインビジュアル縦(1)
メインビジュアル縦(2)
≪権利表記≫
●画像タイトル：展覧会メインビジュアル
●クレジット：(C)高松美咲／講談社 (C)高松美咲・講談社／「スキップとローファー」製作委員会
＊ご使用の際は必ず画像近くに上記二つの(C)を明記ください。
＊画像のトリミング使用や、文字ノセなど改変は禁止です