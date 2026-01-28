自然由来の発酵製品を手がける株式会社ライフメール(所在地：静岡県静岡市駿河区、代表取締役：神保 智洋)は、白砂糖をそのまま使う前に仕込むという新たな発想から生まれた業務用素材「砂糖仕込み用酵素液」について、正式な商品化を見据えた検証段階として、無料モニター募集(限定30名)を開始いたしました。





本取り組みは、製菓・飲食の現場における砂糖の扱い方や甘味設計を見直すことを目的としたもので、実際の使用感や現場の声を今後の商品設計に活かすことを想定しています。

「砂糖仕込み用酵素液：モニター募集ページ」URL： https://sozainikatsu.com/pages/sugar-brew









■開発背景

料理や菓子づくりに欠かせない砂糖は、完成された調味料として使われるのが一般的です。一方、素材に仕込みの工程を加えることで仕上がりが変わることは、プロの現場では知られています。

同社は砂糖も素材のひとつとして捉え、「使う前に仕込む」工程を設ける業務用酵素液を開発しました。今回のモニター募集は、その可能性を現場で検証する取り組みです。





砂糖、仕込んでますか？





■商品の特徴

＊砂糖を“調味料”ではなく“素材”として捉える新提案

本酵素液は甘味を加えることを目的としたものではなく、白砂糖を使用前に仕込む工程をつくるための業務用素材です。砂糖の扱い方そのものを見直す視点を提供します。





＊仕込み工程に組み込みやすいシンプルな設計

白砂糖に少量加えてなじませ、一定時間置くというシンプルな工程。用途や現場に応じて調整でき、決まったレシピを設けていません。





＊玄米由来アミノ酸発酵液をベースにした自然由来素材

原材料は玄米由来のアミノ酸発酵液と塩のみ。余計な調味料や保存料を使わず、業務用途や試作段階でも扱いやすい構成です。





＊プロの声を活かした商品化を前提とした検証フェーズ

良い点だけでなく、合わなかった点や違和感も含めたフィードバックを重視し、今後の商品設計や展開に反映していく予定です。









■商品概要

商品名 ： 砂糖仕込み用酵素液

募集内容： モニター募集(限定30名)

用途 ： 業務用素材(製菓・飲食向け)

原材料 ： 国産玄米、塩

備考 ： 本取り組みは、今後の商品化を見据えた検証段階です

URL ： https://sozainikatsu.com/pages/sugar-brew









■会社概要

商号 ： 株式会社ライフメール

代表者 ： 代表取締役 神保 智洋

所在地 ： 〒422-8034 静岡県静岡市駿河区高松2-15-26

設立 ： 1998年3月

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://lifemail.co.jp/