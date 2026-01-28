2026Ç¯2·îËö¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿ÆüËÜ¿Í¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ç¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÂÐÏÃ¡×¤ËÄ©¤à13Æü´Ö
Ç§ÄêNPOË¡¿Í À»ÃÏ¤Î¤³¤É¤â¤ò»Ù¤¨¤ë²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§°æ¾å¹°»Ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ª¤è¤Ó¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤òË¬Ìä¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ç¥£¡¦¥Ä¥¢ー¡ÖÊ¿ÏÂ¤ò´ê¤¦ÂÐÏÃ¤ÎÎ¹¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹ ¡£
2006Ç¯¤Î³«»Ï°ÊÍè¡¢17²óÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜ¥¹¥¿¥Ç¥£¡¦¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¸ì¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¸½ÃÏ¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Î¸½¼Â¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê¡§¤Ê¤¼º£¡¢¤¢¤¨¤Æ¸½ÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«
2023Ç¯10·î¤Î¾×ÆÍ°Ê¹ß¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÊ¬ÃÇ¤ÈÁþ°¤¬¿¼¤Þ¤ëÃæ¡¢ÂÐÏÃ¤Î¾ì¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤Éº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢1990Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡Ö¶µ°é¤³¤½ÏÂÊ¿¤Ø¤ÎÆ»¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¿Åö²ñ¤Ï¡¢ÂÐÏÃ¤òÄü¤á¤ì¤ÐÁê¼ê¤ò¡ÖÃÎ¤ëµ¡²ñ¡×¤½¤Î¤â¤Î¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤¬¸½ÃÏ¤ØÉë¤¡¢Åö»ö¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤¬Ê¬ÃÇ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¡¢2022Ç¯°Ê¹ß¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÜ¥¹¥¿¥Ç¥£¡¦¥Ä¥¢ー¤ÎºÆ³«¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¬ÃÇ¤¬¿¼¤Þ¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂÐÏÃ¤ò»Ö¤¹¼ã¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë¸þ¤±¤¿¶µ°é¤Îµ¡²ñ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Î°Õ¼±¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÃÄÂÎ¤¬¤Þ¤¯¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î¼ï¡×¤¬¤¤¤Ä¤«²Ö³«¤¯¤³¤È¤ò¿®¤¸¡¢¸½ºß¤âÁð¤Îº¬¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢º£²ó¤Î¥¹¥¿¥Ç¥£¡¦¥Ä¥¢ー¤Î¼Â»Ü¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê·ÐºÑÅªº¤Æñ¡ÊµÏ¿Åª¤Ê±ß°Â¡¦¸½ÃÏ¤ÎÊª²Á¤ä¹Ò¶õ±¿ÄÂ¤Î¹âÆ¡¦¥¬¥¶ÃÏ¶èÅù¤Ø¤Î¶ÛµÞ¿ÍÆ»»Ù±ç¤ÎÁýÂç¡Ë¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î»²²ÃÈñ¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ä¹âÆ¤¹¤ëÂÚºßÈñ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÏÅ¤¤¤¤ì¤º¡¢ÃÄÂÎ¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê»ý¤Á½Ð¤·¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤Î½ÐÈ¯¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢¥¹¥¿¥Ç¥£¡¦¥Ä¥¢ー¤òÄÌ¤·¤Æ¼¡À¤Âå¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼Â»ÜÃæ¡¡～～50Ëü±ßÃ£À®¡ª¡ª～～
CAMPFIRE¤Ë¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ç¥£¡¦¥Ä¥¢ー¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ³èÆ°¤Î¼þÃÎ¤Ø¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£https://camp-fire.jp/projects/854511/view
¢£ ¥¹¥¿¥Ç¥£¡¦¥Ä¥¢ー³èÆ°ÆâÍÆ
① ¼¡À¤Âå¤Î¼ã¼Ô¤È¤ÎÂÐÏÃ¡§¥Ø¥Ö¥é¥¤Âç³Ø¡¢¥Ù¥Ä¥ì¥Ø¥àÂç³Ø¡¢¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥ÖÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¡¢¤ª¤è¤Ó¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÁÐÊý¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ® ¡£② ¡ÖÌ¿¤Î¸½¾ì¡×¤Î»ë»¡¡§¡ÖÌ¾ÍÀ»¦¿Í¡×¤«¤éÆ¨¤ì¤¿ÍÄ»ù¤¿¤Á¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¡Ö»ô¤¤ÍÕ²³Æý»ù±¡¡×¡¢¤í¤¦³Ø¹»¡¢ÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×Åù¤ÎË¬Ìä ③ ¡Ö¶¦À¸¡×¤Ø¤ÎÌÏº÷¡§¥Û¥í¥³ー¥¹¥ÈµÇ°´Û¡¢¿Í¸¢ÃÄÂÎ¡¢¶¦À¸¶µ°é¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë³Ø¹»Åù¤Î»ë»¡ ¡£④ Îò»Ë¡¦À¯¼£Åª»ëÅÀ¤Î³ÍÆÀ¡§¥¨¥ë¥µ¥ì¥àµì»Ô³¹¡ÊÀ»Ê¯Êè¶µ²ñ¡¢´ä¤Î¥Éー¥àÅù¡Ë¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯ ¡£
¢£ ÃÄÂÎ³µÍ×
ÃÄÂÎÌ¾¡§Ç§ÄêNPOË¡¿Í À»ÃÏ¤Î¤³¤É¤â¤ò»Ù¤¨¤ë²ñÂåÉ½¼Ô¡§Íý»öÄ¹ °æ¾å ¹°»Ò½êºßÃÏ¡§¢©164-0003 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÅìÃæÌî5-8-7 NE¥³ー¥È502¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://seichi-no-kodomo.org/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¼èºà¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ßÀè¡Û
Ç§ÄêNPOË¡¿Í À»ÃÏ¤Î¤³¤É¤â¤ò»Ù¤¨¤ë²ñ¡¡²ñÄ¹¡§°æ¾å¹°»ÒTEL¡§03-6908-6571 / Email¡§ispalejpn@gmail.com ¢¨ÅÏ¹ÒÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤äµ¢¹ñ¸å¤Î¼Ì¿¿Äó¶¡Åù¤Î¼èºàÁêÃÌ¤â¿ï»þ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£