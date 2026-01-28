株式会社ムーンラビットは、PC向けオンラインゲーム『Le Ciel Bleu Clair～ル・シエル・ブルー・クレール～』において、2026年1月27日（火）に大型アップデート「Snowfront Chronicle」の第2弾を実装いたしました。 本アップデートでは、死霊を操る「リアニムス」と、音色で戦場を支配する「ミロディア」の2つの新クラスが登場。さらに、物語の舞台となる新マップや、強力な新武器シリーズが追加されました。 また、同日よりアイテムモールにて、近未来的なデザインのアバターが入った「サイバーBOX」の販売を開始したことをお知らせいたします。

■物語は核心へ――。2つの新クラス＆新マップ解放！

1月27日（火）より、大型アップデート「Snowfront Chronicle」の第2弾コンテンツを実装いたしました。 今回新たに追加されたクラスは、特殊な能力に秀でた「リアニムス」と「ミロディア」の2職です。 「リアニムス」は死霊を操る呪禁の術師であり、杖を振るって異界の力を喚び出し敵を殲滅します。一方、「ミロディア」は短剣を携えた戦場の奏者であり、奏でる音色によって味方を鼓舞し、戦況を一変させる力を持ちます。これらの新クラスへは、Lv100以上のキャラクターで専用クエストを達成することで転職が可能となります.また、冒険の舞台も大きく広がりました。「冷慄の回廊」を越えた先には、永遥奏序機関の拠点が構える地方都市「セラファシュロス」が、ルナ・コスタ島の奥地には幻想的な「ドゥクス魔法学園」がその姿を現します。 さらに、ドゥクス魔法学園では、未知の素材を用いた強力な新武器「トラモント」シリーズの製作が可能となりました。新たな力を手に冒険をお楽しみください。 **【アップデート情報の詳細】**https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12988&news_type=3

■アイテムモール最新情報！

アイテムモールに、近未来的なデザインが特徴アバターが獲得できる「サイバーBOX」が期間限定で登場しました。 魔法スキルの消費SPを軽減する「センリット」「シントリム」や、属性ダメージを強化する背中装備など、魔法系クラスに最適なアバターがラインナップされています。 また、新クラス実装に合わせ、「ミロディア」「リアニムス」用の忘却ハンマーの常設販売も開始いたしました。その他、ソケット保護液などの強化支援アイテムも期間限定で販売中です。 **【モール情報の詳細】**https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12987&news_type=6

■Gモールご利用キャンペーン開催！

キャンペーン期間中にGコインをチャージしてゲーム内のモールで指定額以上のGコインを利用してアイテムを購入すると、達成した条件に応じた豪華特典アイテムを後日プレゼントいたします。 **【キャンペーンの詳細】**https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12989&news_type=5

■タイトル概要

- タイトル：Le Ciel Bleu Clair～ル・シエル・ブルー・クレール～- ジャンル：ジョブチェンジファンタジーMMORPG- 対応環境：PC（Windows）- 開発会社：FunYours Technology Co., Ltd.- 価格 ：基本プレイ無料(アイテム販売制)

