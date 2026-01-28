田村ゆかり 最新ミニアルバム「Felice」アナログ盤の発売が決定！
声優・アーティストとして活動している田村ゆかり。2025年6月に発売した最新ミニアルバム「Felice」のアナログ盤をテイチクオンライン限定で発売することが決定しました。本日1月28日より予約がスタート。購入者特典としてA3ポスターカレンダーが同梱されます。アナログレコードならではの豊かな音質に加え、ビジュアルも楽しめるファン必携のアイテムとなっています。▼テイチクオンライン販売ページhttps://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002PCK▼商品情報アナログLP「Felice」(TEC-9)発売日：2026年3月18日（水） 定価：\5,500(税抜価格\5,000)発売元：Cana aria 販売元：株式会社テイチクエンタテイメントSide A1.Play!2.恋はBoon Boon Boon3.爪先立ちのシンデレラ4.可愛いは誰のせい？5.Flower ripplesSide B1.キネマ2.カーテンコールの向こうへ3.しあわせCode4.君の街まで▼プロフィール 誕生日 2月27日出身 福岡県血液型 A型趣味・特技 リボン結び、お菓子づくり、猫寄せ所属 アミュレート▼レギュラー 文化放送「田村ゆかりの乙女心♡症候群」毎週土曜日25:30～26:00OFFICIAL WEB SITE https://www.tamurayukari.com/レーベルサイト；https://www.teichiku.co.jp/artist/tamura-yukari/