ルーキーワークス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：中川 高一、以下「当社」）は、インターンシップに特化したマッチングサービス 「ガクチカワーク」を、2026年1月10日（インターンシップの日）より全国で提供開始しました。近年、インターンシップを採用判断に活用する企業が増える一方で、企業の採用担当者からは、評価方法が属人的になりやすく、学生の実務経験を十分に活かしきれていないという声が聞かれます。本サービスは、インターンシップにおける学生の取り組みをデータとして蓄積・可視化することで、学歴や書類スペックだけに頼らない、相互理解を重視した採用判断を支援するサービスです。

開発背景：学生の「現場での経験」が評価されない構造的課題

企業の採用判断は、いまだに短期間の面接や書類を中心に行われるケースが多く、学生が大学低学年から現場で積み重ねてきた対人対応や判断、工夫といった経験が、評価の文脈につながりにくい構造があります。学生側には、・どのような経験が評価されるのか分からない・せっかくの取り組みをうまく言語化できないといった悩みがある一方、企業側でも、・インターン参加者をどのように評価すればよいか分からない・採用判断の根拠が属人的になりやすいといった課題が生じています。「ガクチカワーク」は、こうした学生の経験と企業の評価の間にあるギャップを埋める仕組みとして開発されました。

アルバイト支援の現場で見えた、学生の仕事選びの実態

ルーキーワークスはこれまで、学生向けアルバイト支援サービス「Rooky（ルーキー）」の運営を通じて、 大学生の仕事探しを継続的に支援してきました。その取り組みの一環として、学生寮「Dormy（全国の学生向けに食事付き寮を展開）」に入居する学生を対象に、アルバイト面談時のアンケート調査（回答数：102名）を実施しました。その結果、学生の仕事選びにおいては、仕事内容や条件そのものよりも、「安心して挑戦できると感じられるか」「信頼できる環境かどうか」といった点が、重要な判断材料になっている実態が見えてきました。実際に、複数回答による集計では、「安心・信頼できると思ったから」という理由が、他の選択肢と比べて最も多く挙げられています。

経験は積まれているが、評価につながりにくい構造

同アンケートでは、アルバイトの第一希望職種として、飲食系、販売系、教育系など、対人対応や現場での判断が求められる職種が大半を占めていました。

こうした職種では、日常的に顧客対応や判断、工夫が求められます。一方で、その過程で得られた経験は、学年が上がりインターンや就職活動に進む段階で、十分に整理・共有されないまま、評価につながりにくい状況が生じやすくなります。

「ガクチカワーク」が目指す採用のあり方

「ガクチカワーク」は、インターンシップにおける勤怠・日報・相互評価・推薦（教授・OB／OGなど）といった情報をデータとして蓄積・可視化し、学生の取り組みや成長を“見える形”で企業に届けるインフラです。また、生成AI「RookyAI」が、日報や評価内容をもとに学生の経験を整理・言語化することで、学生の振り返りや自己PR作成、企業側の評価コメント作成を支援し、双方の負担軽減にも貢献します。アルバイトからインターンへと続く経験を分断せず、学生の努力が正しく評価され、企業が納得感をもって採用判断できる社会の実現を目指します。

代表コメント

インターンシップは本来、企業と学生が「一緒に働く」ことを通じて相互理解を深められる機会です。一方で現場では、勤怠・日報・評価が十分に整理されないまま選考に進み、学生の実務経験や成長が採用判断に活かされにくく、評価が属人的になってしまう課題があります。ガクチカワークは、勤怠・日報・相互評価・推薦といった情報をデータとして蓄積・可視化し、さらに生成AI「RookyAI」が経験の整理・言語化を支援することで、学生の努力を“伝わる形”に変え、企業が根拠を持って納得感のある判断を行える仕組みをつくります。「会って決める」から「一緒に働いて確かめて決める」へ。インターンの価値が、採用の公平さと納得感につながる社会を広げていきます。代表取締役 中川 高一

サービス概要

サービス名：ガクチカワーク提供開始日：2026年1月10日提供地域：全国料金：初期導入をご検討の企業向けに、導入支援プラン（期間限定）をご案内しています。詳細は、以下よりお問い合わせください。

【報道関係者向け】取材のご案内

https://gakuchikawork.com/lp-b.html

代表取材：採用DXの現状や、インターン評価が属人化しやすい背景、ミスマッチが生じる構造についてお話しできます。現場データの取材：学生・企業双方と向き合う中で見えてきた課題や、アルバイト面談アンケートの結果や背景についてお話しできます。サービス取材：学生の経験がどのように可視化・整理され、企業の評価につながるのか、企業管理画面・学生側画面を用いてデモンストレーションが可能です。

会社概要

会社名：ルーキーワークス株式会社所在地：東京都千代田区西神田2-1-2 西神田センタービル5F代表者：代表取締役 中川 高一事業内容：学生採用支援事業／学校支援事業／WEB・AI／DX開発事業

本件に関するお問い合わせ先

https://rookyworks.jp/

ガクチカワーク事務局 広報担当E-mail：support@rookyworks.jpTEL：03-6271-9122