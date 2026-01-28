株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢康寛）は、同社が展開する総合寝具ブランド「GOKUMIN」の公式ウェブサイトにて、製品の開発背景や想いを開発者自身の言葉で伝える新企画 **「開発者インタビュー」** の連載を、2025年11月より開始しました。本コラムでは、ユーザーのリアルな悩みに向き合ってきた開発者の視点から、製品に込めた想いや開発過程での試行錯誤を紹介します。これまで語られることのなかった **“製品の裏側”** に光をあて、GOKUMINのものづくりへの姿勢を伝えていきます。

企画背景

**「つくる人の言葉に、もっと耳を傾けてほしい。」**そんな想いから、GOKUMIN公式サイトにて新たに「開発者インタビュー」の連載をスタートしました。製品は、誰かの生活の中で使われるもの。だからこそ、開発者自身の生活の中での気づきや悩み、そして製品を使う人への想いから導き出された判断にも目を向けてほしいと考えました。ECサイトの画像やスペック表では伝えきれない“ものづくりの背景”を、開発者自身の言葉で届けることで、製品を手にする人との間に、互いに共感できる関係を生み出すことを目指しています。

企画概要

「開発者インタビュー」は、GOKUMINの開発者が自身の体験や悩みを起点に、製品を手にする人への想いも込めて、製品が生まれるまでの背景やこだわりを綴る読み物コンテンツです。各記事では、製品の構造や機能だけでなく、なぜその仕様が必要になったのか、どのような課題や気づきが開発を後押ししたのかを丁寧に伝えることで、ものづくりの背景にある開発者の想いを具体的に伝えています。

広報担当オススメの記事

【開発者インタビュー】腰にやさしく、家族みんなが安心して使えるマットレスを目指して：リライブファイバーマットレスの開発ストーリー_詳細はこちら：_https://gokumin.co.jp/blogs/column04/fibermatress_int

【開発者インタビュー】1cm単位で変わる睡眠体験。GOKUMINが挑んだ“セルフオーダーメイド枕”の真価を開発者が語る_詳細はこちら：_https://gokumin.co.jp/blogs/column04/int_makura

【開発者インタビュー】EC時代の“本当に良いベッド”とは？ 竹すのこベッド誕生の舞台裏：GOKUMIN 「コンフォートバンブーベッド」開発ストーリー_詳細はこちら：_https://gokumin.co.jp/blogs/column04/int_comfort_bamboo

シリーズ累計販売数 200万個 「GOKUMIN」とは

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで『Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023 最優秀賞』をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

