「ケロロ軍曹×サンリオキャラクターズ POP UP STORE」東京ソラマチで開催決定★
東京ソラマチにて、『ケロロ軍曹×サンリオキャラクターズ POP UP STORE』を開催します。
期間：2026年1月31日(土)～2026年2月25日(水)
「指人形マスコット」「クリアシールシート」「ミニキャンバスアート」など新商品を展開いたします。
ケロロ軍曹×サンリオキャラクターズ 商品ラインナップ
ノベルティ情報
購入特典もお楽しみいただけます。
【ノベルティ】配布条件
税込3,000円お買い上げごとでノベルティフォト風カード(10種)をランダムでプレゼント！
例)税込6,000円購入した場合、2枚プレゼント
※レジでの精算を分けることはできません。
※レシートの合算不可となります。
※ノベルティはなくなり次第終了とさせていただきます。
ケロロ軍曹×サンリオキャラクターズ POP UP STORE情報
[表: https://prtimes.jp/data/corp/92073/table/243_1_9817e73dfa62f480d4a6a547fbc08297.jpg?v=202601280621 ]
<本件に関するお問い合わせ先>
会社名：株式会社KThingS（https://munyugurumi.jp/company）
所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7 MID日本橋堀留町ビル４F
事業内容：生活雑貨、インテリア用品、ステーショナリーグッズ、携帯小物、バッグ、服飾雑貨、衣料品、アクセサリー、スキンケア用品、食品、酒類、アンティーク家具・雑貨の販売
【株式会社KThingSのオフィシャルX】
★KThingS公式X https://twitter.com/KTS__official(https://x.com/KTS__official) （@KTS__official）
★KThingSアニメ・漫画X https://twitter.com/KTS__hobby(https://x.com/KTS__hobby) （@KTS__hobby）
★KThingSクリエイターズX https://twitter.com/KTS__creators(https://x.com/KTS__creators) （@KTS__creators）