¡Ú¿·½ÉNPO¸òÎ®»ö¶È£´.¡Û¡ØNPO¡ß¥×¥í¥Ü¥Î¡ß¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ù¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥­¥ë¤¬¡¢Ã¯¤«¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¡ª¡×³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª

2/7¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ¡¡¡ØNPO¡ß¥×¥í¥Ü¥Î¡ß¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ù
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥¥ë¤¬¡¢Ã¯¤«¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¡ª¡×～ÁÈ¿¥¤äÎ©¾ì¤ÎÏÈ¤ò¤³¤¨¤¿¿·¤·¤¤¼Ò²ñ»²²è¤Î¤¢¤êÊý～
¢ã´ë²è¼ñ»Ý¢ä
¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¼Ò²ñ»²²è¤Î¤¢¤êÊý¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¤è¤¤¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¥×¥í¥Ü¥Î¡ÊPro bono¡Ë¡×¡Ê¿¦¶È¾å¤Î¥¹¥¥ë¤äÀìÌçÃÎ¼±¤ò¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÃ£¡Ë¤¬¡¢NPO¡¢´ë¶È¡¢Âç³Ø¡¢ÃÏ°èÅù¤ÈÏ¢·È¡¦¶¦ÁÏ¤·¡¢³èÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼Ò²ñ»²²è¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
Ãí¡Ë¡Ö¥×¥í¥Ü¥Î¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¸ø¶¦Á±¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥é¥Æ¥ó¸ì¡ÖPro Bono Publico¡×¤ò¸ì¸»¤È¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¼Ò²ñÅª¡¦¸ø¶¦Åª¤ÊÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿¦¶È¾å¤Î·Ð¸³¤ä¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ÅÐÃÅÃÄÂÎ/ÅÐÃÅ¼Ô
¡ûÇ§ÄêNPOË¡¿Í¥µー¥Ó¥¹¥°¥é¥ó¥È¡¡»öÌ³¶É±¿±Ä°Ñ°÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÄÅÅÄ »í¿¥»á
https://www.servicegrant.or.jp/
¡ûNPOË¡¿Í¥ËËçÌÜ¤ÎÌ¾»É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥µ¥Ýー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¡
¶Í¥öÃ«¡¡°½ºÚ»á
https://nimaime.or.jp/
¡û°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍWork Design Lab
¥Ñー¥È¥Êー¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー/Âç¼ê¾Ú·ô²ñ¼Ò¡¡¥×¥í¥Ç¥åー¥µー
ÅÚµï¡¡½¼»á
https://work-redesign.com/
¢ãÂè1Éô¡¡³ÆÃÄÂÎ¡¡»öÎã¾Ò²ð¢ä
³ÆÃÄÂÎ¡¡30Ê¬
¢ãÂè2Éô¡¡Q¡õA/¸òÎ®¥¿¥¤¥à¢ä
¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡¡»³²¼¡¡³¾¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍNPO¶¨Æ¯µ¡¹½¡Ê¥³¥é¥Ü¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
¢¡Æü»þ¡§2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë 13¡§30～16¡§30
¢¡²ñ¾ì¡§¿·½ÉNPO¶¨Æ¯¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー501²ñµÄ¼¼
¢¡ÂÐ¾Ý¡§¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ä¥×¥í¥Ü¥Î¤Î³èÆ°¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ä¥×¥í¥Ü¥Î¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡£¥×¥í¥Ü¥Î¤ÎÎÏ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ëNPO¤ä´ë¶È¤ÎÊý¡£
¢¡»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢¡¼çºÅ¡§¿·½É NPO¶¨Æ¯¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー
¢¡Äê°÷¡§²ñ¾ì»²²Ã20Ì¾ ¡¡ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¡ÊZoom¡Ë40Ì¾
¢¡¿½¹þ¤ß
¡û²ñ¾ì»²²Ã¤ÎÊý
https://docs.google.com/forms/d/1Lqf4gbv-4kJgzlFn0m0Nw766WmNezJXZFoFDtTRuXuo/edit
¡û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤ÎÊý
https://peatix.com/event/4803570/view
¢¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¿·½ÉNPO¶¨Æ¯¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー¡¡
Ã´Åö¡§ÎÓ
TEL¡§03-5386-1315
FAX¡§03-5386-1318
E-mail¡§hiroba@s-nponet.net
HP: https://snponet.net/
¢ãSNS´ØÏ¢¢ä
¡üfaccebook¡§https://www.facebook.com/shinjuku.npo.center/
¡üX(µìTwitter)¡§https://x.com/s_NPOcenter
¡üInstagram¡§https://www.instagram.com/npo_kyogi/
¡ünote¡§https://note.com/s_npocenter