【タンスのゲン】住まいの美意識に応える宅配ボックス「LIVBOX」レジデンシャルな美しさと実用性を兼ね備えた新モデルが登場！

タンスのゲン株式会社美しさと実用性を兼ね備えた新デザインの宅配ボックスが新たに登場

家具・インテリアのEC事業を展開するタンスのゲン株式会社（本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）は、暮らしの風景に溶け込む、レジデンシャル宅配ボックスシリーズ「LIVBOX（リブボックス）」より、意匠性にこだわった2つのモデルを発売いたしました。

◇タンスのゲン宅配ボックスシリーズ“LIVBOX（リブボックス）”とは

タンスのゲン宅配ボックスシリーズ“LIVBOX”デザインロゴ

『LIVBOX（リブボックス）』は、「Living（生活）」と「Box」を掛け合わせた名称で、暮らしの風景に溶け込むレジデンシャル宅配ボックスシリーズとして生まれた、タンスのゲンの宅配ボックスです。

当社は、EC事業を展開する中で深刻化する日本の物流課題に向き合う中で、宅配ボックスの必要性を見つめ直してきました。2020年9月より企画・販売を開始し、暮らしの質を損なうことなく、住まいの佇まいに調和するプロダクトとして、LIVBOXを展開しています。

（画像：これまでのラインナップ→(左)立体スリット窓付きモデル（中央）複数投函可能な押し込み式モデル（右）ポスト一体型スリット窓モデル）

これまでに【大容量モデル】や【スリット窓付きモデル】、【押し込み式】など幅広いラインナップを展開しています。

『LIVBOX（リブボックス）』シリーズから、洗練された意匠を備えた宅配ボックス2モデルが新たに加わりました。

木目の美しさが映える温かみのあるレトロスタイルと、上品な華やかさが際立つエレガントスタイル。

以下、こだわりのデザインを採用した宅配ボックス2モデルについて、それぞれの特徴と機能性をご紹介します。

◇木目を活かした温かみのあるレトロなデザイン

木目の美しさが映える温かみのあるレトロデザインの宅配ボックス

本製品は、可愛らしいアイアン装飾と木目調の扉が目を引く、どこか懐かしさを感じるカントリー調のレトロデザイン。玄関に置くだけで、温かみのある優しい雰囲気を演出します。

木の温もりを感じるナチュラルな玄関ドアや、アイアン装飾をあしらったクラシックな木製ドアなど、カントリー調の雰囲気を持つ玄関ドアと相性の良いデザインです。

木目の風合いとアイアン装飾が引き立つ、クラフト感のあるレトロデザイン

前扉には中の様子がひと目でわかる小窓を採用。

扉を開けなくても荷物の有無を確認できるため、使い勝手の良さも魅力です。

デザイン性と実用性を両立した、玄関を彩る宅配ボックスです。

◇落ち着いた上品さが魅力のエレガントなデザイン

上品な華やかさが際立つエレガントなデザインの宅配ボックス

本製品は、玄関を華やかに彩るエレガントなデザインの宅配ボックスです。

幾何学模様の前扉と上品なゴールドの取っ手が印象的で、玄関先に洗練されたアクセントを添えるデザインです。

その佇まいが住まいの外観をより上品に引き立てます。

幾何学模様とゴールドの取っ手が魅せる、上質なアクセントデザイン

さらに、独自の押し込み式投函構造を採用。

複数の荷物を受け入れられるうえ、高さのある荷物にも対応し、使い勝手の良さも兼ね備えています。

デザイン性と実用性を両立した、毎日の受け取りをスマートにする宅配ボックスです。

◇利便性と安心感を高める共通仕様

両モデルには、安定性を確保するウエイトベース、郵便物にも対応するポスト一体型、雨天時の使用を想定した防水・脚付き仕様を共通して採用しています。

これらの機能により、宅配物だけでなく日常的に届く郵便物まで１台で受け取れる利便性を実現し、不在時の受け取りストレスを軽減します。

さらに、天候や設置環境を問わず安心して使える点も大きな特長です。

以下では、これらの共通機能について詳しくご紹介します。

■工具いらずで安全に設置できるウエイトベース工具なしで安全に設置できるウエイトベース

本製品は、レンガブロックや水を入れたペットボトルなどを重りとして入れるだけで、安定性を高められるウエイトベースを採用しています。

ワイヤーや固定アンカーの取り付けが難しい場所でも、重りを入れることで盗難・転倒対策が可能です。

さらに、背面に通してドアや柱に固定できるワイヤーと、地面にしっかり固定できるアンカーボルトも付属。

設置環境に合わせて、重り・ワイヤー・アンカーの３つの方法でしっかり固定できます。

■郵便物も受け取れるポスト一体型郵便物と宅配物を1台で受け取れるポスト一体型

本製品は、郵便物と宅配物を１台で受け取れる「ポスト一体型」を採用しており、宅配便やメール便など受け取り頻度の高い荷物に幅広く対応します。

不在時でも荷物を受け取れるため、再配達の発生を抑え、受取人・配達員双方の負担軽減にも寄与します。

A４サイズの郵便物から宅配物までしっかり収納できる実用性の高い仕様です。

■雨天時も安心して置ける防水・脚付き仕様雨の日も安心して置ける防水・脚付き仕様

本製品は、扉の内側に段差を設けることで隙間から雨水が入りにくい防水構造としています。

さらに、脚付き仕様により地面からの浸水リスクを抑え、荷物を安全に保管できます。

雨の日でも安心して設置できる、玄関まわりに配慮した設計です。

◇販売情報

『洗練された意匠を備えた宅配ボックス2モデル』はタンスのゲン本店とタンスのゲン楽天市場店、タンスのゲンヤフーショッピング店にて取り扱っております。詳細は販売ページをご参照ください。

【木目を活かしたレトロなデザインの宅配ボックス販売ページ】

▼タンスのゲン本店

https://www.tansu-gen.jp/collections/takuhai/products/17600207

▼楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/tansu/17600207/

▼ヤフーショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/17600207.html

【上品さが際立つエレガントなデザインの宅配ボックス販売ページ】

▼タンスのゲン本店

https://www.tansu-gen.jp/collections/takuhai/products/17600208

▼楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/tansu/17600208/

▼ヤフーショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/17600208.html