【ねこ特化ヘルスケアブランドuniam】メディカル発想のピュアピューレ「リフレッシュケア」がおいしさアップ！2026年1月28日より順次リニューアル販売開始！

株式会社uniam

「ねこと生きるを、ユニークに。」をパーパスに掲げ、ねこ特化型ヘルスケアブランドを展開する株式会社uniam（本社：東京都港区、代表取締役CEO：杉本亜衣、以下当社）は、健康ケアに特化したねこ用おやつ「ピュアピューレ」シリーズの「リフレッシュケア」のレシピをリニューアルします。

2026年1月28日(水)から、公式オンラインショップ（https://uniam.jp/products/puree-refresh）、他ECサイト、取扱販売店にて順次販売開始します。

機能はそのままに、ねこが夢中になる香りと口当たりを実現

「リフレッシュケア」は、おいしさと機能を同時に叶えるため、厳選した天然由来原料と獣医栄養学知見を掛け合わせて開発されています。一方で、繊細な味覚を持つねこにとって、特定の機能性成分が持つ特有の風味やざらつきが課題となることもありました。

「どんなに体に良くても、食べてくれなければ意味がない」という原点に立ち返り、私たちは発売以来、成分の機能性はそのままに、嗜好性を極限まで高めるための改良を続けてきました。

今回のリニューアルでは、ねこが舌で味わう際の「とろみ」の粘度と「水分比率」の最適化、および素材の配合バランスをゼロから見直しました。これにより、従来の課題であった「舌触りの違和感」を解消し、よりなめらかでクリーミーな食感へと進化。さらに、ねこが本能的に好む「新鮮な素材の香り」をよりダイレクトに感じられる設計にアップデートしました。

改良を重ねた新しい「リフレッシュケア」は、食いつきの良さが大幅に向上。日々のケアが、ねこにとってもカイヌシ様にとっても、より楽しみな「至福の時間」へと生まれ変わります。

■ 「ピュアピューレ リフレッシュケア」概要

■商品名：ピュアピューレ リフレッシュケア

■内容量：8g×5本～

■価格：980円（税込）～

■原産国：日本

■代謝エネルギー：約5kcal/本

■栄養成分表示：タンパク質：9.2%以上、脂質：0.4%以上、粗繊維：0.1%未満、灰分：0.9%以下、水分：81.1%以下

■原材料：鶏肉、まぐろ、米粉、ミルクプロテイン、さつまいも、ホタテエキス、りんごパルプ、はちみつ、殺菌乳酸菌粉末（はぴねす乳酸菌(R)）、寒天、L-トリプトファン

【株式会社uniamについて】

株式会社uniamは、「ねこの健康を食事で支える」をミッションに掲げる、獣医師発のねこ専門ヘルスケアブランドです。

ねこが病気になってから獣医師ができることは、あまりにも少ない──

そう痛感してきた獣医師たちが、“毎日の食事”という習慣にこそ未来を変える力があると信じ、ユニアムは始まりました。開発には獣医師や専門家が関わり、素材選びから処方設計、製造工程に至るまで科学的アプローチを徹底。おいしさと機能性を両立させた製品は、飼い主とねこがともに心地よく続けられるよう設計されています。

でも「正しさ」だけでは続かない。だからこそ、デザイン、体験設計、すべてに遊び心とクリエイティビティを込めています。ねこと暮らす毎日が、もっと健康で、もっと心地よく、自信に満ち溢れるものになるように。ユニアムは、医学とクリエイティブの力で、ねこと人の“あたりまえの毎日”に、新しい選択肢を届けていきます。

会社名：株式会社uniam

所在地：東京都港区虎ノ門2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー5F

代表者：代表取締役 杉本 亜衣（獣医師）

公式サイト：https://uniam.jp

Instagram：https://www.instagram.com/uniam_official/

X：https://twitter.com/uniam_official

LINE：https://lin.ee/yhose0E