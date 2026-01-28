プロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」が2XKO部門設立および、同部門に選手加入のお知らせ

GANYMEDE株式会社

GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西原 大輔）が運営する「ZETA DIVISION」は、2XKO部門を設立し、同部門に Toshi, Haru が加入する運びとなりましたのでお知らせいたします。

【2XKO部門 設立について】

「ZETA DIVISION」では、本作の競技シーンの将来性と、世界的な人気を誇る『League of Legends』のIPとしてのコミュニティの力に大きな可能性を感じております。

同タイトルは2026年より本格的な競技シーンが形成され、年間で5つのメジャー大会と15のチャレンジャー大会が開催される予定です。1月30日(金)から開催される『Frosty Faustings XVIII 2026』は、2XKOにおける初のメジャー大会として位置付けられています。また、格闘ゲームの祭典として名高い『EVO』シリーズでも競技タイトルの1つに選出されており、世界各国で大きな注目を集めております。

世界各国から注目を集める『2XKO』において、格闘ゲームの長い歴史を持ち、かつ『League of Legends』の人気も高まっている日本からコミュニティを盛り上げていくべく、「ZETA DIVISION」は2XKO部門を設立し競技シーンへ参入する決断に至りました。

【2XKO部門加入選手紹介】

2XKO部門のメンバーとして、デュオプレイシステムを活かし、2WINzの活動名で活躍する双子のToshi, Haruが加入いたします。

- Toshi（とし)

2WINzとして活動する双子の兄。発想力に富んだ多彩な攻めを生かしながら、勝負所で強気な択を通す日本トップクラスの実力者。兄貴の意地は弟に譲らない。

< Toshi Message >

「ZETA DIVISIONの一員になれたことを、大変光栄に思います！競技シーンでの活躍から配信活動・動画コンテンツ作りまで、2人で2XKOに関わる全てに全力で取り組み、チームに貢献し、2XKOの顔になってみせます！

よろしくお願いします！」

- Haru（はる）

2WINzとして活動する双子の弟。状況、リソースを踏まえたコンボ選択の精度の高さと、反応の良さを生かしたパリィを持ち味にしており、総合力の高い格闘ゲーム力を見せつける。

< Haru Message >

「2XKOデュオ専門の先駆けとして、2XKOの楽しさを広め、大会で結果を出し、チームに貢献できるよう2人で全力を尽くします。ZETA DIVISIONの一員として戦えることを誇りに思います。よろしくお願いします！」

新たな部門と、世界に挑戦しつつコミュニティーを牽引していく2WINzの更なる活躍にご期待ください。

【「2XKO」について】

「2XKO」は、Riot Gamesが開発中の基本プレイ無料の2vs2タッグ制対戦格闘ゲームです。

「League of Legends」の世界観（ルーンテラ）を舞台に、Ahri、Ekko、Darius、Yasuoといった人気チャンピオンたちが独自のスキルやコンボを駆使して戦います。

ワンボタンで必殺技が出せるシンプルな操作系と、奥深い戦略性を兼ね備え、初心者から上級者まで幅広いプレイヤーが楽しめる設計となっています。

公式サイト：https://2xko.riotgames.com/ja-jp/

ZETA DIVISIONについて

2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。

Web：https://zetadivision.com

X：https://x.com/zetadivision

Instagram：https://www.instagram.com/zetadivision

YouTube：https://www.youtube.com/c/ZETADIVISION