名古屋市港区「みなとアクルス」にて、マーケット＋音楽フェス「暮らしと音楽」2026年3月14日初開催！Bialystocks、小袋成彬ら出演

2026年3月14日(土)名古屋市港区「みなとアクルス」にて、マーケット＋音楽フェス「暮らしと音楽」の開催決定！

名古屋市港区のみなとアクルスエリアにて、マーケット＋音楽フェス「暮らしと音楽」を

2026年3月14日(土)に初開催することが決定いたしましたので、お知らせいたします。

●開催概要

［イベント名］ 暮らしと音楽

［開催日時］ 2026年3月14日(土)

［会 場］ みなとアクルス内 「COMTEC POATBASE」

ららぽーと名古屋みなとアクルス 屋外ステージ「デカゴン」

住所: 〒455-0055 愛知県名古屋市港区港明二丁目

・THREE SENSES from暮らしと音楽（有料エリア）：COMTEC POATBASE

・暮らしと音楽（無料エリア）：ららぽーと名古屋みなとアクルス屋外ステージ「デカゴン」

その他屋外エリア

［出演アーティスト］

THREE SENSES from暮らしと音楽：小袋成彬・Bialystocks（※五十音順）

暮らしと音楽：後日発表

［主 催］ 「暮らしと音楽」実行委員会

［後 援］ ZIP-FM

●コンセプト

「暮らしと音楽」は、「音楽と、暮らしを彩る」をコンセプトに、名古屋市港区のみなとアクルスエリアで初開催するマーケット＋音楽フェスティバルです。

暮らしに音楽という要素を加えることで、QOL（Quality of life）を高めていく、

訪れる人も、住んでいる人も、まちと一緒に育っていく、新しい形の音楽体験を提供いたします。

屋内外の複数会場を活用し、音楽とアンティーク雑貨や植物、ビンテージTOYや古着などの買い物が楽しめる、音楽と日常が交差する特別な一日をお届けし、名古屋市港区から文化の発信をしていきます。

●「THREE SENSES from暮らしと音楽」開催概要

［タイトル］THREE SENSES from暮らしと音楽

［開催日時］3月14日（土）17:15open / 18:00start

［会 場］COMTEC PORTBASE

［出 演］小袋成彬・Bialystocks（※五十音順）

［チケット］1F全自由 6,800円（ドリンク代別途）

2F指定席 7,300円（ドリンク代別途）

［一般発売］2026年2月1日(日)～

［主 催］ 「暮らしと音楽」実行委員会

［後 援］ ZIP-FM

［企画・制作］ サンデーフォークプロモーション、SAILING WONDER

［お問い合わせ］サンデーフォークプロモーション（TEL: 052-932-9100）

●「暮らしと音楽」開催概要

［タイトル］暮らしと音楽

［開催日時］3月14日（土）10:00open / 18:00close

［会 場］ららぽーと名古屋みなとアクルス屋外ステージ「デカゴン」及び周辺エリア

COMTEC POATBASE前広場

［出 演］後日発表

［出店店舗］※一部

■JAM-DAY / アンティークショップ 愛知県名古屋市南区宝生町3-7

1900年代初頭から1980年代頃までのアンティークを

海外にて直接買付けし、修繕とクリーニングをして販売しています。

■後藤サボテン / サボテン・多肉植物 愛知県春日井市桃山町1-122-3

■NIWANO8/ 観葉植物・サボテン、雑貨など

■Vintage 8 / ヴィンテージアメTOY&Made in USA古着

愛知県豊橋市向山台町１－２７ ハイツ向山 1Ｇ

［お問い合わせ］

暮らしと音楽実行委員会 MAIL:info@life-music.jp

X ：https://x.com/KURASHItoONGAKU