名古屋市港区「みなとアクルス」にて、マーケット＋音楽フェス「暮らしと音楽」2026年3月14日初開催！Bialystocks、小袋成彬ら出演

2026年3月14日(土)名古屋市港区「みなとアクルス」にて、マーケット＋音楽フェス「暮らしと音楽」の開催決定！






名古屋市港区のみなとアクルスエリアにて、マーケット＋音楽フェス「暮らしと音楽」を


2026年3月14日(土)に初開催することが決定いたしましたので、お知らせいたします。




●開催概要


［イベント名］ 暮らしと音楽


［開催日時］　 2026年3月14日(土)


［会　　場］　 みなとアクルス内 「COMTEC POATBASE」


ららぽーと名古屋みなとアクルス 屋外ステージ「デカゴン」


住所: 〒455-0055 愛知県名古屋市港区港明二丁目


・THREE SENSES from暮らしと音楽（有料エリア）：COMTEC POATBASE


・暮らしと音楽（無料エリア）：ららぽーと名古屋みなとアクルス屋外ステージ「デカゴン」


その他屋外エリア


［出演アーティスト］


THREE SENSES from暮らしと音楽：小袋成彬・Bialystocks（※五十音順）


暮らしと音楽：後日発表


［主　 催］ 「暮らしと音楽」実行委員会


［後　 援］　ZIP-FM




●コンセプト


「暮らしと音楽」は、「音楽と、暮らしを彩る」をコンセプトに、名古屋市港区のみなとアクルスエリアで初開催するマーケット＋音楽フェスティバルです。


暮らしに音楽という要素を加えることで、QOL（Quality of life）を高めていく、


訪れる人も、住んでいる人も、まちと一緒に育っていく、新しい形の音楽体験を提供いたします。


屋内外の複数会場を活用し、音楽とアンティーク雑貨や植物、ビンテージTOYや古着などの買い物が楽しめる、音楽と日常が交差する特別な一日をお届けし、名古屋市港区から文化の発信をしていきます。




●「THREE SENSES from暮らしと音楽」開催概要


［タイトル］THREE SENSES from暮らしと音楽


［開催日時］3月14日（土）17:15open / 18:00start


［会　　場］COMTEC PORTBASE


［出　　演］小袋成彬・Bialystocks（※五十音順）


［チケット］1F全自由　6,800円（ドリンク代別途）


　　　　　　2F指定席　7,300円（ドリンク代別途）


［一般発売］2026年2月1日(日)～


［主　 催］ 「暮らしと音楽」実行委員会


［後　 援］　ZIP-FM


［企画・制作］ サンデーフォークプロモーション、SAILING WONDER


［お問い合わせ］サンデーフォークプロモーション（TEL: 052-932-9100）




●「暮らしと音楽」開催概要


［タイトル］暮らしと音楽


［開催日時］3月14日（土）10:00open / 18:00close


［会　　場］ららぽーと名古屋みなとアクルス屋外ステージ「デカゴン」及び周辺エリア


　　　　　　COMTEC POATBASE前広場


［出　　演］後日発表


［出店店舗］※一部


■JAM-DAY　/　アンティークショップ　愛知県名古屋市南区宝生町3-7


1900年代初頭から1980年代頃までのアンティークを


海外にて直接買付けし、修繕とクリーニングをして販売しています。





■後藤サボテン　/　サボテン・多肉植物　愛知県春日井市桃山町1-122-3





■NIWANO8/　観葉植物・サボテン、雑貨など






■Vintage 8 /　ヴィンテージアメTOY&Made in USA古着


愛知県豊橋市向山台町１－２７ ハイツ向山 1Ｇ








［お問い合わせ］


暮らしと音楽実行委員会　MAIL:info@life-music.jp


X ：https://x.com/KURASHItoONGAKU