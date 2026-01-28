EC売上12倍の裏側で起きていた「香りを買う」から「香りを感じて選ぶ」消費者の変化とは？

muguetfleur株式会社

muguetfleur株式会社が展開する共創型フレグランスブランド「YUME to MOMO（ゆめともも）」は、2025年後半に発売したスティック型の“塗る香水”をきっかけに、EC売上が最大12倍へと成長しました。

背景にあったのは、単なるSNS拡散や広告施策ではなく、香りは、もう「読むもの」ではなく「感じて選ぶもの」になり始めているという消費者行動の変化です

■ 数字が示した「香りの選び方」の変化

2025年9月に開催した渋谷ヒカリエでのPOP UPを境に、ブランドには明確な変化が表れます。

→EC・リアルを含む販売数：約6.0倍（＋503％）

→EC売上：最小月比で約12倍

→年末商戦期の売上：約6倍に拡大

→Instagramフォロワー数：直近90日で約14％増

SNS経由の流入が全体の8割を超える一方で、

「実際につけて比べたい」

「香りの違いを体感したい」という声も急増しました。

この数字についてブランドは、

「売上が伸びた理由は、広告ではなく“体験を起点にした関係づくり”でした」

と振り返ります。

単発の購入ではなく、体験 → 共感 → 次の商品へという循環が生まれ始めていたのです。

■ 同じ香りでも「距離」と「役割」が違う

ブランドが提案するのは、香りをアイテムごとに使い分けるという新しい価値観です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/150837/table/7_1_abd24cf92881f24cc0c194a9cd1603aa.jpg?v=202601280621 ]

同じ香りでも、「まとう距離」と「役割」が違う。

YUME to MOMOが考える“香りを関係性として育てる”という発想です。

■ 「感じて選びたい」という声が、リアル展開を後押し

こうした背景から、2026年1月29日から

渋谷スクランブルスクエアでのPOP UP開催が決定しました。

会場では、

・3月発売予定のハンドクリームを先行テスター体験

・香りとキャラクターが融合した体験空間

・限定グッズ、撮影スポット

など、オンラインでは完結しない“香りの選択体験”が用意されています。

イベント情報

「YUME to MOMO POP UP」＠SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE

会期：2026年1月29日（木）～2月4日（水）

場所：渋谷スクランブルスクエア

ショップ＆レストラン6階

＋Q（プラスク）ビューティー内 Event Stage 6B

（渋谷駅直結・直上）

営業時間：10:00～21:00

※最終日のみ20:00まで

ブランドプロフィール

YUME to MOMO（ゆめともも）

2025年にスタートした共創型フレグランスブランド。

F1層1,000人の声をもとに、

0.2秒で纏えるスティック型「塗る香水」を開発。

「持ち歩きやすさ」「やさしい香り」「サステナブル」をキーワードに、

香りを特別なものから、日常の選択肢へと変える

新しい香り文化を提案している。

公式ショップ：https://yumetomomo.official.ec/

Instagram：@yumetomomo_official(https://www.instagram.com/yumetomomo_official?igsh=MWdvMWNndml6cDNpdg==)