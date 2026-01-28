【野原ひろし 昼メシの流儀】× THEキャラCAFESTANDの事後通販スタート！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年1月28日(水)より【野原ひろし 昼メシの流儀】× THEキャラCAFESTANDの事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。

東京ドームシティ内 黄色いビル2階にて開催しておりました【野原ひろし 昼メシの流儀】× THEキャラCAFESTANDの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4432

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年1月28日(水)18:00～2月12日(木)23:59

【発送予定日】

・2026年3月下旬～4月中旬以降順次発送



【製品情報】

アクリルコースター(ランダム)

価格：880円（税込）

種類数：全6種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリル箸置き

価格：各1,320円（税込）

種類数：全2種

アクリルスマホスタンド

価格：1,870円（税込）

種類数：全1種

トートバッグ

価格：2,420円（税込）

種類数：全1種

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4432

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年1月28日(水)18:00～2月12日(木)23:59

【発送予定日】

・2026年3月下旬～4月中旬以降順次発送



【権利表記】

(C)臼井儀人・塚原洋一／「野原ひろし 昼メシの流儀」製作委員会



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売