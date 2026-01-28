【Jリーグ開幕期ご招待企画】3試合合計総勢1,000名様をご招待!

株式会社石川ツエーゲン

この度、明治安田百年構想リーグの開幕期間に向けて、Jリーグにて招待企画が実施されることとなりました。

ツエーゲン金沢(J3)では、3月の3試合に合計1,000名様を抽選で無料ご招待させていただきます。

ご家族、ご友人とお誘い合わせの上、ぜひスタジアムへご来場ください。

▷Jリーグ特設サイトはこちら(https://www.jleague.jp/special/seasonopening/2026/)

スタジアムへ無料ご招待 概要

■対象試合：明治安田J2・J3百年構想リーグ第4節 3月1日(日)カマタマーレ讃岐戦(14:00 キックオフ)

■対象と定員：小中高生300名様

■試合会場：金沢ゴーゴーカレースタジアム

■席種：メインA指定席（ミックス） ※北側（ビジター側）

■お申込はこちら(https://form.jleague.jp/members/auth/index/ZK/20165_pvdb_1175?cid=nmkdbRpFull&mode=default&favopp=ZK_2026_invite)

■受付期限：2月16日（月）23:59まで

■当選連絡：2月18日（水）

■対象試合：明治安田J2・J3百年構想リーグ第5節 3月8日(日)徳島ヴォルティス戦(14:00 キックオフ)

■対象と定員：ペア200組400名様

■試合会場：金沢ゴーゴーカレースタジアム

■席種：メインA指定席、ホームゴール裏立見自由席

■お申込はこちら(https://form.jleague.jp/members/auth/index/ZK/20165_pvdb_1176?cid=nmkdbRpFull&mode=default&favopp=ZK_2026_invite)

■受付期限：2月23日（月）23:59まで

■当選連絡：2月25日（水）

■対象試合：明治安田J2・J3百年構想リーグ第7節 3月22日(日)FC大阪戦(14:00 キックオフ)

■対象と定員：小中高生300名様

■試合会場：金沢ゴーゴーカレースタジアム

■席種：メインA指定席（ミックス） ※北側（ビジター側）

■お申込はこちら(https://form.jleague.jp/members/auth/index/ZK/20165_pvdb_1177?cid=nmkdbRpFull&mode=default&favopp=ZK_2026_invite)

■受付期限：3月9日（月）23:59まで

■当選連絡：3月11日（水）

※当選者には同伴者や大人向けに割引価格の販売もご案内します。

※未就学児もお席を利用される場合は、チケットが必要です。（膝上観戦に限り、未就学児は大人1名につき1名までチケットなしで入場可能です）

※お申し込みには、無料のJリーグIDへの登録が必要です。

ご当選の皆様にはJリーグID取得時にご登録いただきました電子メールアドレス宛にご案内させていただきます。メール受信をもって、当選の発表とさせていただきます。

※当選者の方には、チケット取得・発券用のURLをお送りいたします。



■注意事項

・ご登録内容に虚偽があった場合は、応募資格・当選資格を取り消す場合があります。

・賞品のオークション等への出品は、固くお断りいたします。

・応募状況の確認および抽選結果に関するお問い合わせにはお答えできません。

・本企画にお申込いただくと、自動的にツエーゲン金沢がお気に入り登録に追加され、ツエーゲン金沢からのお知らせを受信いたします。JリーグIDのお気に入り登録からツエーゲン金沢を解除する、またはメール配信許諾を停止すると当落選メールが届きませんので、当落選メール通知まではご注意ください。