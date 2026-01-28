TVアニメ『ガンバの冒険』LINEスタンプ　配信開始のお知らせ

株式会社Creative Plus

株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、TVアニメ『ガンバの冒険』（(C)斎藤惇夫／岩波書店・TMS）のLINEスタンプを配信を開始したことをお知らせいたします。

2026年1月9日(金)～1月29日(木)まで上映されている

劇場版『冒険者たち ガンバと7匹のなかま』の公開を記念いたしまして、

TVアニメ『ガンバの冒険』のLINEスタンプをリリースいたします。

■配信はこちらにて

LINEスタンプTVアニメ『ガンバの冒険』（100LINEコイン（スタンプショップ）／250 円（LINE STORE））

LINE STORE https://line.me/S/sticker/32751436

■TVアニメ『ガンバの冒険』とは

海をひと目見ようと、親友のボーボとともに川を下る頑張り屋のネズミ・ガンバ。ついにたどり着いた港の倉庫でネズミたちのパーティに参加していると、そこへボロボロに傷ついた子ネズミの忠太が助けを求め転がり込んできた。忠太たちが住む島が強大で残虐な白イタチ・ノロイに滅ぼされかけているというのだ。一念発起したガンバは、力自慢のヨイショや博学のガクシャら6匹のネズミたちとともに、一路ノロイ島を目指す。

【アニメ公式HP】

https://www.tms-e.co.jp/alltitles/1970s/023101.html

【アニメ公式X】

https://x.com/TMSent_jp

※参考情報

・株式会社エムアップホールディングス

代表取締役 美藤宏一郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業

URL https://m-upholdings.co.jp/

・株式会社Creative Plus

代表取締役 加藤周太郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業

URL http://www.creativeplus.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社Creative Plus

お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp

以上