牧島 輝、1st Mini Album「ガッシュ」詳細解禁！アーティスト写真やジャケ写・表題曲の試聴が公開

日本コロムビア株式会社





舞台を中心に数々の話題作に出演する俳優の牧島 輝が、2026年2月25日(水)に1st ミニアルバム「ガッシュ」を発売することが発表されているが、アルバムの新アー写や収録内容の詳細、ジャケット写真が公開となった。



ミニアルバムには、現在放送中のTVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』のオープニング主題歌「Gypso」のアルバムバージョン、牧島作詞の表題曲「ガッシュ」「月に言い訳」「羽根」を含む全7曲が収録され、YouTubeチャンネルでは「ガッシュ」の試聴動画をいち早く聴くことができる。



「Gypso」は1月7日より先行配信として好評配信中。牧島のYouTubeチャンネルではアニメ映像を使用したCollaboration Music Videoが公開されているので、併せてチェックしてみよう。



更に、ミニアルバムのジャケット写真と新アー写が公開となった。ジャケット写真は、アルバムタイトルにもなっている、アクリル絵の具の技法“ガッシュ”をイメージしたデザインビジュアルのアザーが使われた購入者特典情報やCD発売を記念したリリースイベントの情報も解禁されているので、HPで確認してほしい。



◇RELEASE INFORMATION


牧島 輝 1st Mini Album「ガッシュ」


2026年2月25日(水)発売


[初回限定盤 CD+DVD]品番：COZX-2306～7　価格：3,850円（10%税込）


[通常盤 CD Only]品番：COCX-42640　価格：2,750円（10%税込）


CD予約リンク： https://hikarumakishima.lnk.to/gouache_ec



＜CD収録内容＞


1. Liminal　作曲・編曲： BLVELY


2. ガッシュ　作詞：牧島 輝　作曲・編曲：BLVELY


3. Talking about…　作詞：内田ましろ　作曲・編曲：井上 泰次


4. Gypso（ガッシュver.）　作詞・作曲・編曲：ARAKI


5. 月に言い訳　作詞：牧島 輝　作曲・編曲：加藤冴人


6. 未来を信じて　作詞：安田尊行　作曲・編曲：ミライショウ


7. 羽根　作詞：牧島 輝　作曲・編曲：BLVELY



＜DVD収録内容＞


「ガッシュ」Recording Video / Making Video



■「Gypso」好評配信中！＊TVアニメ「穏やか貴族の休暇のすすめ。」OP主題歌


[配信URL]　https://hikarumakishima.lnk.to/Gypso



■ガッシュ / 試聴動画


https://www.youtube.com/@makishimahikaru-musicofficial/videos



■Gypso（TVアニメ「穏やか貴族の休暇のすすめ。」）【Collaboration Music Video】


https://www.youtube.com/watch?v=aKWC-o4jMLY



■イベント情報


日程：2月25日(水) 18:30～


場所：animate hall BLACK（アニメイト池袋本店 北館9F）


内容：ミニライブ＆特典会＆輝くじ



詳細はこちら　https://columbia.jp/makishimahikaru/index.html



◇牧島 輝 Profile


ミュージカルや舞台を中心に活躍中。2024年10月より‟牧島 輝”名義で音楽活動を開始し、二作品でアニメ主題歌を担当するなどアニソンジャンルでも歌唱の幅を広げている。代表作に、ミュージカル『刀剣乱舞』大倶利伽羅役、舞台「炎炎ノ消防隊」森羅日下部役、舞台「キングダム」 嬴政・漂 役など。現在ミュージカル「十二国記」楽俊役にて出演中。



［SNS・WEB］


音楽情報サイト　https://columbia.jp/makishimahikaru/


公式サイト　https://makishima-hikaru.net/


X　https://x.com/maximum083


instaglam　https://www.instagram.com/maximumhikaru/?hl=ja