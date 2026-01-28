資産価値共創事業を展開する大和財託　 関西圏のタクシーメディア「TOKYO PRIME」にて動画広告を放映中

大和財託株式会社

不動産・建築領域等を活用した資産価値共創事業を展開する大和財託株式会社（本社：東京都渋谷区/大阪府大阪市 代表取締役CEO：藤原正明、以下「当社」）は、2026年1月12日(月)より、主に『GO』アプリで呼べるタクシーに搭載された後部座席タブレットにて、動画広告の放映を開始いたしました。現在も継続して放映されておりますので、お近くのタクシーをご利用の際にはぜひご覧ください。

■動画の内容

タクシー乗車中の方へビジネスの気づきとなる情報をお届けする番組「PRIME BIZ INSIGHT」において、当社の動画広告を放映しています。本件は、当社として関西圏では初の取り組みであり、現在も放映中です。

本動画では、関西エリアでトップクラスの実績を誇る当社の事業内容や、一棟不動産投資における独自の強みをご紹介しています。一棟不動産投資は聞き馴染みがなく、自分には関係がないと感じられる方も少なくありません。しかし当社では、会社員をはじめとする幅広いお客様にご利用いただけるよう、複数の金融機関と連携し、多様な融資プランを提供しております。これにより、これまで不動産投資に踏み出せなかった方でも、資産形成の新たな選択肢としてご検討いただける環境を整えています。

■放映概要

放映期間 ： 1月12日(月)～2月8日(日)

放映エリア ： 大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山

放映 ： タクシーメディア「TOKYO PRIME」

当社は今後も、事業を通して顧客・取引先・社員の人生の潤いをどこまでも高め続けます。そして日本国・世界各国のさらなる発展に貢献し、潤いを環(まわ)し続けられるよう誠心誠意取り組んでまいります。

■会社概要

会社名 ：大和財託株式会社

本社 ：【東京】東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号 渋谷アクシュ 22階

TEL 03-6805-0325 / FAX 03-4333-7721

【大阪】大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪タワーＢ 35階

TEL 06-6147-4104 / FAX 06-6147-2103

設立 ：平成25年7月

事業 ：不動産・建築領域等を活用した資産価値共創事業

URL ：https://yamatozaitaku.com/

＜本件に関するお問合せ＞

大和財託株式会社 広報担当：岡本

TEL：050-5536-9317 E-MAIL：info@yamatozaitaku.com