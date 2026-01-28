ジャパンキャンピングカーショー2026過去最多の452台の車両が出展！イベントで初披露の車両や大満足のフード情報を公開

株式会社ネオプロジェクト

ジャパンキャンピングカーショー実行委員会（事務局：一般社団法人日本RV協会、株式会社ブシロードムーブ、株式会社ネオプロジェクト）は、2026年1月30日（金）から2月2日（月）の4日間、幕張メッセにて開催する「ジャパンキャンピングカーショー2026」の車両情報入りの会場マップ、初披露の車両、フード情報を公開いたします。報道関係者の皆様におかれましては、ぜひお問い合わせのほど、よろしくお願い申し上げます。

キャンピングカー出展台数は過去最多の452台！車両情報入り会場マップを公開！

ジャパンキャンピングカーショー2026では、過去最多となる452台のキャンピングカーを展示。（JRVAブース内展示車両含む）

軽キャンパーからバンコン、キャブコン、バスコン、キャンピングトレーラー、輸入モーターホームまで、幅広いカテゴリーの車両が一堂に会します。

これだけ多くのキャンピングカーを一度に見比べられるイベントは国内でも他になく、まさに「年に一度のキャンピングカーの祭典」。

会場には最新モデルや新車はもちろん、本イベントで初お披露目となる車両も多数登場し、最新トレンドを実車で体感できる貴重な機会となっています。

初めてキャンピングカーを検討する方はもちろん、買い替えや比較検討をされている方にとっても、実車を見比べられる貴重な機会。過去最多規模となる452台の展示の中から、自分のライフスタイルに合った“理想の一台”を見つけてください。

ジャパンキャンピングカーショー2026で初披露！大注目のキャンピングカー5台を紹介！

ジャパンキャンピングカーショーでは初披露車両が数多く出展します。今回はそんな初披露の車両の中からおすすめの5台を紹介します。

リエラ

出展社：ルートシックス

リエラは、ミニバンをベースにした乗用車感覚で使えるキャンピングカーです。普段使いはもちろん、旅やお出かけの相棒としても活躍！天井断熱、12Vクーラー、LED照明などを標準装備し、快適な車内空間を実現。190cm×125cmの大型ベッドを備え、ゆったりと就寝可能です。デビュー特価399万円からご案内可能です！※デビュー特別価格のため期間限定受注となります。

CORDE Leaves (Travio base)

出展社：VANTECH

第3世代のコルドリーブスのベースはISUZU Travio。普通免許で運転可能で5m × 2mに収まるボディサイズで、6人乗車6人就寝を実現。安定した走行を実現するための空力造形。埋込式のサイドオーニングや低重心サブフレームにより走行安定性が向上。

VANTECHオリジナルバッテリーシステム「ILiS ME」は8kWhの大容量。床暖とエアコンで快適空間をつくりあげます。最大1090Wのソーラーパネルや100Vでも200Vでも充電できるシステムにより大容量バッテリーをより自由に使えます。

ROIS RT-35T

出展社：カーショップ スリーセブン

MADE IN JAPANのクオリティを全開にお披露目。

純日本製のキャンピングトレーラーを発表。車両の大きさが駐車場に入る大きさ、電装系、駆動系全てにおいて日本規格のトレーラーをゼロから開発完成したのがロイズRT-35キャンピングトレーラー。自慢の愛車に連結しお洒落にデザインすることにより、出かけて道中の楽しさ、豊かさへとつながっていくと考えます。また、もしもの災害への備え、いざという災害時には家族とペットの逃げ場所として活用できます。

車にとって走行安定性能は最も重要ですが、ロイズRT35Tは、重量配分と3D空力設計計算で安全性を実現しております。

Ricoros7

出展社：アネックス（LACホールディングス）

5.4ｍの静寂。リコルソ待望のスーパーロング！（プロトタイプ）

ハイエース・スーパーロングをベースに、独立型マルチルームを新設 。500Ahの大容量リチウム電池により、ホームエアコンを静かに長時間稼働させることが可能です 。都会的で洗練された漆黒の内装「BLACK LINE」も選べ 、究極のゆとりで「大人の二人旅」を格上げする、会場で必見のフラッグシップモデルです 。

PLAT

出展社：ダイレクトカーズ（LACホールディングス）

ハイゼットトラックをベースにした新型コンパクトキャブコン「PLAT」は、“ふらっと出かけたくなる気軽さ”と旅先での快適性を両立した注目モデル。軽ベースながら普通車登録（8ナンバー）とゆとりある室内空間を実現しています。幾何学ラインが映える都会的な外観に加え、電動オーニングや引き出し式テーブル、取り外し可能なコンロなど装備も充実。世界初公開となる注目の一台です。

キャンピングカーだけじゃない！森のレストラン＆プレミアムグルメゾーンで“食”も満喫！

イベント会場には、バラエティ豊かなフードブースも登場。がっつり系メニューからスイーツまで幅広く取り揃え、ご家族連れでも一日中楽しめるラインナップをご用意しています。

森のレストラン（ホール1）

自然に囲まれた森の中に迷い込んだような空間で、多彩なグルメが楽しめる「森のレストラン」。

カレーやホットドッグ、ピザ、ワッフル、だんごなど、子どもから大人まで満足できる人気メニューが勢ぞろいします。アウトドア気分を感じながら、ひと休みできる癒しのフードエリア。キャンピングカー見学の合間に、ぜひ立ち寄ってみてください。

プレミアムグルメゾーン（ホール5～6）

物語形式のグルメゾーンを監修するmaison tale.によるジャパンキャンピングカーショー限定のPOP UP、 各地の名店や話題の人気店が集結する「プレミアムグルメゾーン」です。

“秒速で完売した幻のグルメ”をはじめ、受賞歴のある丼やスイーツ、専門店ならではのこだわりメニューまで、ここでしか味わえない逸品が勢ぞろいします。「くるま旅にあたらしいごちそうを」をテーマにして、あなたのRV Lifeに向けた新しい食の楽しみを提案します。

ジャパンキャンピングカーショーとは？

ジャパンキャンピングカーショー2026は、アジア最大級のキャンピングカーイベントです。2026年は1月30日（金）～2月2日（月）の4日間、幕張メッセ（ホール1～6）にて開催され、全国のビルダー・ディーラーが最新モデルや人気モデルを一堂に展示します。

会場には、軽キャンパーからハイエースベースのバンコン、キャブコン、バスコン、キャンピングトレーラー、輸入車ベースの大型モーターホームまで、幅広いカテゴリーのキャンピングカーが約400台集結。車内見学や乗車体験も可能で、キャンピングカーの最新トレンドを実際に「見て・触れて・体験」できるアジア最大の祭典です。

さらに、キャンプギア・アウトドア用品・車中泊アイテム・ペット用品など、旅をより豊かにする関連ブースも充実。

著名人のトークショーやステージ企画、ファミリー向けイベントなど、多彩なプログラムも実施され、

家族で丸一日楽しめる総合アウトドア&レジャーイベントとしても注目されており、毎年多くの来場者を集めています。

＜昨年の開催写真＞

ジャパンキャンピングカーショー2026 イベント概要

タイトル ：ジャパンキャンピングカーショー2026

日程 ：2026/01/30(金) 11:00～17:00

2026/01/31(土) 10:00～17:00

2026/02/01(日) 10:00～17:00

2026/02/02(月) 10:00～16:00

会場 ：幕張メッセ 展示ホール1・2・3・4・5・6

住所 ：〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1

公式HP ：https://jrva-event.com/ex/jccs/

チケット購入URL：https://jrva-event.tstar.jp/cart/performances/352274

【前売券情報】

[大人1日券]1,200円

[大人2日券]2,000円

※1日券の2枚購入より400円お得！

[ペット1日券]1頭500円／2頭以上1,000円

[ペット2日券]1頭1,000円／2頭以上2,000円

※中学生以下入場無料

※障がい者手帳提示で本人及び付添人1名無料。

※2日券をご購入された方は、現地にて2日目に使用可能なリストバンドをお渡しさせていただきます。