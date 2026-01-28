掃除のプロが自ら開発、使いやすさと静音性を追求したコードレス掃除機「SH-J001」を2月２日発売
生活家電の企画・開発・販売を手掛ける株式会社［会社名］（本社：［所在地］、代表：［代表名］）は、コードレス掃除機「SH-J001」を2026年2月上旬（予定）に発売いたします。
本製品は、掃除のプロ（クリンネスト1級・整理収納アドバイザー準1級）が監修し、「掃除が続かない原因は性能不足ではなく、使いにくさにある」という現場の実感をもとに開発しました。
軽量約1.8kg、集塵容量0.25L、運転音約65dBという日常使用に適した仕様を採用。第三者の大手検査機関にて検査を実施し、安全性にも配慮しています。販路はAmazon、楽天市場、自社ECサイトを予定しています。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=OnCquE1i0hM ]
■ 開発背景：掃除機は“高性能”でも使われなくなる
家庭用掃除機の多くは、高い吸引力や多機能を訴求する一方で、「重い」「音が大きい」「出すのが面倒」「掃除後の手入れが煩雑」といった理由から、次第に使われなくなるケースが少なくありません。
SH-J001は、掃除の現場で多くの家庭を見てきたプロの視点から、「掃除が続かない原因」を一つずつ分解し、日常的に使われることを前提とした設計を行いました。
■ 設計思想：日常使いに必要な性能だけを、過不足なく
SH-J001は、特定の機能を過度に強調するのではなく、以下の要素を重視しています。
手に取るまでの心理的ハードルが低いこと
使っている最中にストレスを感じにくいこと
掃除後の片付け・手入れが簡単であること
これらを満たすため、重量・音・操作性・集塵容量のバランスを細かく検討しました。
■ SH-J001の具体的な特長
・軽量設計 約1.8kg
本体重量を約1.8kgに抑えることで、床掃除だけでなく、階段・棚上・高い場所の掃除も負担になりにくい設計としています。
「重いから出さない」という状況を減らすことを目的としています。
・集塵容量 0.25Lという現実的な選択
集塵容量を過度に大きくせず、日常掃除に適した0.25Lに設定。
本体の軽量性と取り回しやすさを優先しつつ、頻繁なゴミ捨てが不要なバランスを採用しました。
・静音設計 約65dB
運転音は約65dB。
集合住宅や夜間の使用を想定し、家族や近隣への音ストレスを抑える設計です。
掃除機の「音が気になって使いづらい」という声に対応しています。
・日常使いに十分な吸引性能
独自のサイクロン構造により、ダストピックアップ率99.8％を実現（自社測定値）。
フローリング・カーペット・家具周りなど、家庭内の一般的な清掃に必要な性能を確保しました。
・自走式パワーヘッドと緑色LEDライト
自走式ヘッドにより、軽い力で操作が可能。
また、緑色LEDライトが床面を照らすことで、ゴミの視認性を補助し、掃除の仕上がりを確認しやすくしています。
・手入れしやすい構造と自立式設計
ダストカップとフィルターは取り外して水洗いが可能。
収納スタンド不要の自立式設計により、使いたいときにすぐ取り出せる点も日常使用を意識した設計です。
■ 安心・信頼への取り組み
SH-J001は、掃除のプロによる監修に加え、第三者の大手検査機関にて検査を実施しています。
安全性・基本性能を確認したうえで販売しており、購入後も安心して使用できる体制を整えています。
また、自社ECでは122件以上の高評価レビューを獲得しており、通常1年保証に加え、レビュー投稿で2年保証に延長可能です。
■ 販売情報
・発売日：2026年2月上旬（予定）
・価格：税込19,799円（参考販売価格）
・販路：Amazon、楽天市場、自社ECサイト
