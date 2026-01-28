掃除のプロが自ら開発、使いやすさと静音性を追求したコードレス掃除機「SH-J001」を2月２日発売

株式会社GlowUp

生活家電の企画・開発・販売を手掛ける株式会社［会社名］（本社：［所在地］、代表：［代表名］）は、コードレス掃除機「SH-J001」を2026年2月上旬（予定）に発売いたします。

本製品は、掃除のプロ（クリンネスト1級・整理収納アドバイザー準1級）が監修し、「掃除が続かない原因は性能不足ではなく、使いにくさにある」という現場の実感をもとに開発しました。

軽量約1.8kg、集塵容量0.25L、運転音約65dBという日常使用に適した仕様を採用。第三者の大手検査機関にて検査を実施し、安全性にも配慮しています。販路はAmazon、楽天市場、自社ECサイトを予定しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=OnCquE1i0hM ]

■ 開発背景：掃除機は“高性能”でも使われなくなる

家庭用掃除機の多くは、高い吸引力や多機能を訴求する一方で、「重い」「音が大きい」「出すのが面倒」「掃除後の手入れが煩雑」といった理由から、次第に使われなくなるケースが少なくありません。

SH-J001は、掃除の現場で多くの家庭を見てきたプロの視点から、「掃除が続かない原因」を一つずつ分解し、日常的に使われることを前提とした設計を行いました。

■ 設計思想：日常使いに必要な性能だけを、過不足なく

SH-J001は、特定の機能を過度に強調するのではなく、以下の要素を重視しています。

手に取るまでの心理的ハードルが低いこと

使っている最中にストレスを感じにくいこと

掃除後の片付け・手入れが簡単であること

これらを満たすため、重量・音・操作性・集塵容量のバランスを細かく検討しました。

■ SH-J001の具体的な特長

・軽量設計 約1.8kg

本体重量を約1.8kgに抑えることで、床掃除だけでなく、階段・棚上・高い場所の掃除も負担になりにくい設計としています。

「重いから出さない」という状況を減らすことを目的としています。

・集塵容量 0.25Lという現実的な選択

集塵容量を過度に大きくせず、日常掃除に適した0.25Lに設定。

本体の軽量性と取り回しやすさを優先しつつ、頻繁なゴミ捨てが不要なバランスを採用しました。

・静音設計 約65dB

運転音は約65dB。

集合住宅や夜間の使用を想定し、家族や近隣への音ストレスを抑える設計です。

掃除機の「音が気になって使いづらい」という声に対応しています。

・日常使いに十分な吸引性能

独自のサイクロン構造により、ダストピックアップ率99.8％を実現（自社測定値）。

フローリング・カーペット・家具周りなど、家庭内の一般的な清掃に必要な性能を確保しました。

・自走式パワーヘッドと緑色LEDライト

自走式ヘッドにより、軽い力で操作が可能。

また、緑色LEDライトが床面を照らすことで、ゴミの視認性を補助し、掃除の仕上がりを確認しやすくしています。

・手入れしやすい構造と自立式設計

ダストカップとフィルターは取り外して水洗いが可能。

収納スタンド不要の自立式設計により、使いたいときにすぐ取り出せる点も日常使用を意識した設計です。

■ 安心・信頼への取り組み

SH-J001は、掃除のプロによる監修に加え、第三者の大手検査機関にて検査を実施しています。

安全性・基本性能を確認したうえで販売しており、購入後も安心して使用できる体制を整えています。

また、自社ECでは122件以上の高評価レビューを獲得しており、通常1年保証に加え、レビュー投稿で2年保証に延長可能です。

■ 販売情報

・発売日：2026年2月上旬（予定）

・価格：税込19,799円（参考販売価格）

・販路：Amazon、楽天市場、自社ECサイト

■関連サイト

公式サイト：https://shojiki-store.com/

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/shojiki-official/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FRM7TM92

【会社概要】

株式会社GlowUp

【本件に関するお問い合わせ先】

info@glowup-inc.com