eスポーツチーム「REJECT」TEKKEN部門のRaefが『TEKKEN WORLD TOUR 2025 Global Finals』に出場

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、TEKKEN部門所属のRaefが、2026年1月29日（木）～2月1日（日）にスウェーデン・マルメで開催される『TEKKEN WORLD TOUR 2025 Global Finals』（以下「TWT Finals」）に出場することをお知らせいたします。

『TEKKEN WORLD TOUR 2025』は、2025年5月9日のEVO Japanを皮切りに開幕した『TEKKEN 8』の世界王者を決定するツアー形式の公式大会です。2025年11月30日にレギュラーシーズンが終了し、Raefはシーズン累計1,530ポイントを獲得、Global Leaderboard 12位でフィニッシュしました。この結果により、出場条件であるランキング20位以内を満たし、TWT Finalsへの出場権を獲得しています。

世界中から強豪プレイヤーが集結するマルメの地で、これまで積み上げてきた実力を発揮し、世界王者の座を目指して戦うRaefの活躍にご期待ください。

【出場選手】

■ Raef（X:@luminousRage(https://x.com/luminousRage) / Instagram:@exp.raef(https://www.instagram.com/exp.raef/)）

サウジアラビア出身の風間仁使い。TWT 2024 Global Finalsでは自身最高位となる3位を獲得。

空手のサウジアラビア代表チームに選出された経歴を持ち、医師免許も保有するなど、マルチな才能を持つ注目の選手。

【大会概要】

■ 大会名：TEKKEN WORLD TOUR 2025 Global Finals

■ 開催日：2026年1月29日（木）～2月1日（日）

■ 会場 ：スウェーデン・マルメ

■ 公式サイト：https://tekkenworldtour.com/

【TEKKEN World Tour 2025】

『TEKKEN 8』の世界王者を決めるツアー形式の公式大会。

世界各地で開催される公式大会での順位に応じポイントが獲得可能で、シーズンを通して累計獲得ポイントの高いランキング上位者にのみ「Global Finals」出場権が与えられる。TWT 2025はMaster+（3大会）、Master（9大会）、Challenger（21大会）、DOJO大会で構成される。

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足した、株式会社REJECTが運営するeスポーツチームです。世界的に人気のゲームタイトルで複数の部門を展開しており、国内リーグ制覇や世界大会優勝などグローバルシーンでも屈指の実績を挙げています。ESPORTS WORLD CUP FOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されており、これまでの累計賞金獲得額は7.5億円を突破、日本1位を誇ります。

代表的な実績として、『PUBG MOBILE』『Apex Legends』『Identity V 第五人格』『餓狼伝説』などで世界王者の座に就いてきました。『STREET FIGHTER』部門では世界最高峰のリーグ「Street Fighter League（SFL）」にてディビジョン1位通過を2年連続で達成。ロスターにはレジェンドプレイヤー・ウメハラも名を連ねています。2025年12月には日本FPSシーンを代表する存在であり"神の子"の通称で知られるDepがVALORANT部門へ加入。日本発のクラブとして、世界レベルの競技実績とエンターテインメント性の両面で、eスポーツシーンをリードしています。

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは、“EMPOWER GAMING LIFE ゲーマーをもっと豊かに”をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、eスポーツを軸とした多角的な事業を展開しています。競技シーンでの成果追求に加え、ゲーミングギアの開発・販売、ストリーマー・VTuberのマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュース、スポンサープロモーションなどを通じて、プレイヤーとファンの体験価値を高め、豊かなゲーミングライフの実現を目指しています。

会社名：株式会社REJECT（リジェクト）

設立：2018年12月

代表者：代表取締役 甲山翔也

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 5階

