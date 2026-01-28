Amazon Merch on Demand で映画『ウィキッド 永遠の約束』公開記念デザインTシャツ全20種販売中！

株式会社 スペースエイジ

■「UNIVERSALグラフィックアパレル」ウィキッドページ（Merch on Demand）

https://www.amazon.co.jp/stores/page/50FB2B46-B872-4DC4-BF37-D5CEEED42034

株式会社スペースエイジ（本社：広島県広島市、代表取締役：吉岡憲治）は、スポーツ関連およびキャラクターIPグッズの企画・製造・販売を行う企業として、Amazon Merch on Demand にて映画『ウィキッド 永遠の約束』公開記念デザインTシャツ（全20種）の取り扱いを開始いたしました。

映画『ウィキッド 永遠の約束』の2026年3月6日（金）からの日本公開を記念し、作品の世界観を落とし込んだ公式デザインTシャツシリーズが登場しました。

エルファバやグリンダをモチーフにしたデザインをはじめ、作品を象徴するビジュアルやモチーフを取り入れた全20種のラインナップを展開。キャラクターの存在感を引き立てるポートレートデザインを取り入れたグラフィック、思わず手に取りたくなるポップで可愛らしいデフォルメデザインまで、幅広いテイストをご用意しました。

スクリーンで描かれる物語の魅力を、日常でも楽しめる一枚として表現しています。

Tシャツはメンズ・レディース対応のユニセックス仕様。カラー・サイズ展開も豊富に取り揃えており、性別・年齢を問わず幅広い方にお楽しみいただけます。

映画公開に向けて、ぜひお気に入りのデザインをチェックしてみてください。

『ウィキッド』の世界観を身にまとい、新たな物語の幕開けを迎えてみてはいかがでしょうか。

※Amazon Merch on Demand とは：ブランドや作品の製作者となるクリエイターがオリジナルの作品を登録し、Amazon がお客様の注文を受けてから、その作品をTシャツなどの商品上にプリントしてお客様にお届けするオンデマンド・プリントサービスです。