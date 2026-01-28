『彼女、お借りします』ゲーマーズフェアを2026年4月11日(土)より開催致します！
株式会社カードラボ ゲーマーズ（本社：東京都豊島区、https://www.gamers.co.jp/(https://www.gamers.co.jp/) 以下ゲーマーズ）は、2026年4月11日(土)より「『彼女、お借りします』ゲーマーズフェア」を開催することをお知らせいたします。
特集ページへ :
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7197
ー 開催概要 ー
開催期間：2026年4月11日(土)～5月10日(日)
開催場所：AKIHABARAゲーマーズ本店・なんば店・名古屋店・博多店・仙台店・ゲーマーズオンラインショップ
開催内容：『彼女、お借りします』新規描きおろし逆バニー絵柄グッズと関連商品の販売
【描きおろし商品】
【先行受注受付】
開催に先駆けて、新規描きおろし逆バニー絵柄グッズの先行受注受付をいたします
確実に描きおろしグッズをゲットしたい方はこの期間をお見逃しなく！！
対象期間：2026年1月28日(水)～2月23日(月)
開催場所：ゲーマーズ全店・ゲーマーズオンラインショップ
※商品のお渡しはフェアの開催時になりますので予めご了承ください。
※先行受注期間にご予約した店舗でのお受け取りとなります。
【WEB抽選キャンペーン】
期間中に『彼女、お借りします』関連商品を5,000円(税込)毎に、ご購入(予約引取り含む)頂きましたお客様にシリアルコード付き応募券をお渡し致します。
ご応募頂いたお客様に抽選で【水原 千鶴役 雨宮天さん直筆サイン色紙】を3名様にプレゼント致します。
応募券配布期間：2026年4月11日(土)～5月10日(日)
対象店舗：ゲーマーズ全店・ゲーマーズオンラインショップ
※通販は商品と一緒に同梱させていただきます。
※応募券1枚につき、1口のご応募となります。複数ご購入された場合は、複数口での抽選となりますが、ご当選はお一人様1口となります。
※応募券を紛失/盗難/破損された場合、再発行は致しませんのでご注意下さい。
※本賞品の第三者への転売、譲渡、オークション等への出品行為を、如何なる場合におきましても固く禁じます。
【購入特典】
期間中に『彼女、お借りします』関連商品を2,000円(税込)毎に、ご購入(予約引取り含む)頂きましたお客様に特典イラストカード(全10種)をランダムで1枚プレゼントいたします!
※特典はランダムでのお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。
※特典はなくなり次第終了となります。
※オンラインショップでは対象商品ページに特典情報を掲載している商品が対象となります。
商品ページに掲載がない商品は対象外となります。予めご了承ください。
特集ページへ :
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7197
【権利表記】(C)宮島礼吏・講談社／「彼女、お借りします」製作委員会2025
【株式会社カードラボ 会社概要】
株式会社カードラボは、トレーディングカードゲーム専門店『カードラボ』と、アニメ・ゲーム・キャラクターグッズ専門店『ゲーマーズ』を運営している会社です。 多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。