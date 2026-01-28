「CLIP STUDIO PAINT Ver.5.0」を2026年3月提供開始　「スマートシェイプ」や「3Dハンドモデル」など新機能を多数搭載

株式会社セルシス

セルシスはイラスト・マンガ・Webtoon・アニメ―ション制作アプリの「CLIP STUDIO PAINT Ver.5.0」を2026年3月に提供開始します。描画や3D関連の機能向上、インターフェースの改善、複数ページ作品・印刷物の制作機能やシンプルモードの強化に加え、基本的なパフォーマンスの向上や言語対応の拡充などを予定しています。

CLIP STUDIO PAINT Ver.5.0について詳しくはこちら

https://www.clipstudio.net/ja/news/202601/28_01/(https://www.clipstudio.net/ja/news/202601/28_01/)

◆Ver.5.0の主な新機能

Ver.5.0には、2025年のアップデートで追加されてきた機能に加え、多数の新機能追加を行います。

●描画機能の強化、性能の向上

スマートシェイプ

- 整った直線や曲線、図形を直感的、効率的に描画できる- ツールを切り替えずにペン・ブラシの筆感を維持したまま描画でき、作画のスピードとクオリティが向上●3D関連機能の強化

3Dハンドモデル

- 高品質な手の3Dモデルを参考にして、手の作画のクオリティ／スピードを上げられる- 直感的に操作でき、形状もキャラクターデザインにあわせて自由に調整可能- ハンドポーズ素材やハンドスキャナーを使ってすばやくポージング●インターフェースの改善・操作性の向上

ワークスペース・パレットの改善

- [サブツール]を[ツール]に統合し、呼称の複雑さを解消- ツールアイコンを選択して関連するパレットを展開可能に●パフォーマンス・創作体験の向上clipファイルの逐次保存- 復元用のデータを逐次保存し、保存されないままアプリが終了した場合、再起動時に終了前のキャンバスの状況を読み込んで復元

その他、2025年のアップデートで「年額・月額利用プラン」などをご利用のユーザーに先行して提供してきた、ぼかし品質の改善やペン速度によるパラメータ設定、塗りつぶしの高速化といった描画性能の向上に加え、3Dモデルのグループ化、変形機能の改善、非表示レイヤーの一括削除、カラープロファイル設定の最適化、また日々の作業時間のグラフ表示や、シンプルモードへのパペット変形・3D頭部モデル・サブビューの追加など、様々なアップデートを行います。

◆Ver.5.0のご利用方法

CLIP STUDIO PAINTの現在のご利用状況に応じて、Ver.5.0をご利用いただける方法は異なります。

▼CLIP STUDIO PAINTを新規でご検討の方

「年額・月額利用プラン」のご契約や、Ver.5.0 無期限版をご購入いただくことでご利用いただけます。

▼CLIP STUDIO PAINTを現在ご利用中の方

「年額・月額利用プラン」や「アップデートプラン」でご契約中の方は、現在の契約のまま、Ver.5.0やそれ以降に追加される機能をご利用いただけます。Ver.4.0以前の無期限版をご利用中の方は、「アップデートプラン」や「優待バージョンアップ」をご契約・ご購入いただくことで、Ver.5.0をご利用いただけます。

Ver.5.0のご利用方法について詳細はこちら：

https://www.clipstudio.net/ja/news/202601/28_01/#page_in_link02

◆Ver.5.0の価格

Ver.5.0のリリースにあわせて提供を開始する新製品の価格は以下の通りです。

●CLIP STUDIO PAINT PRO

・Windows / macOS Ver.5.0 無期限版（一括払い）

ダウンロード販売：6,900円

パッケージ販売：9,240円

・Windows / macOS Ver.4.0→5.0 優待バージョンアップ（無期限版・一括払い）

2,900円

●CLIP STUDIO PAINT EX

・Windows / macOS Ver.5.0 無期限版（一括払い）

ダウンロード販売：28,900円

パッケージ販売：38,720円

・Windows / macOS Ver.4.0→5.0 優待バージョンアップ（EXから・無期限・一括払い）

8,900円

・Windows / macOS Ver.4.0→5.0 優待アップグレード（PROから・無期限・一括払い）

24,900円

CLIP STUDIO PAINTは、世界の6,000万人以上が利用したイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリです。（*）iPad、Android、Windows、macOS、iPhoneといったあらゆるデバイスに対応しています。気持ちの良い描き味と豊富な機能を備えており、世界各国のエントリーユーザーからマンガ家、イラストレーター、アニメーターなどのプロのクリエイターまで幅広く愛用されています。

CLIP STUDIO PAINT 公式サイト：https://www.clipstudio.net/ja/

X：https://x.com/clip_celsys

YouTube：https://www.youtube.com/CLIPSTUDIOchannel

Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial/

TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp

* 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む

株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/



お問い合わせ先

株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋 / 楢崎

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

e-mail: press@celsys.com





