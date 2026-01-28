「Stablecoin(JPYC) Innovation Challenge 2025」賞金総額100万円、エントリー100件超。「通貨」を再設計するアイディアソンが大盛況のうちに閉幕

Komlock lab株式会社

ブロックチェーン×AI Agentで自律経済圏の創出を目指すKomlock lab株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：布目 雅登、以下 Komlock lab）は、株式会社シーエーシー（本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐別當宏友、以下「CAC」）、株式会社TECHFUND（所在地：東京都渋谷区、共同創業者：松山 雄太、川原 ぴいすけ、以下「TECHFUND」）と共同で、ステーブルコイン（JPYC）を活用したビジネスアイディアを競う「Stablecoin (JPYC) Innovation Challenge 2025」のファイナルピッチ（Demo Day）を2026年1月23日（金）に都内にて開催いたしました。

100件を超えるエントリーの中から選抜された16チームが登壇し、熱狂のうちに幕を閉じました。

開催の総括：「実験」から「実業」へ

本イベントは、「通貨をアップデートし、世界を再設計せよ！」をテーマに掲げ、投機的なWeb3ユースケースではなく、既存産業（Web2）の課題を解決する「実業」としてのブロックチェーン活用を競う場として企画されました。

結果として、123件のエントリーが集まり、ファイナルピッチには選抜された16チームが登壇。物流の待機時間問題、一次産業のキャッシュフロー改善、AIエージェントによる自律決済など、社会実装を見据えた具体的なソリューションが多数発表されました。

審査員には、JPYC株式会社 代表取締役 岡部氏をはじめ、ソフトバンク株式会社、Secured Finance、Avalanche、DIMO Japan、Ethereum Foundationといった業界のトップランナーが参画。厳正に審査し、各賞を決定いたしました。

なお、当日の登壇チームによるアイディア詳細や、激戦となった受賞結果、会場の熱気については、以下の公式参加レポートにて詳細を公開しております。

▼ 公式Note：Stablecoin（JPYC）Innovation Challenge 2025 ファイナルピッチ参加レポート(https://note.com/komlock_lab/n/n93a2a0cfbab3)

会社概要

Komlock lab株式会社について

- 所在地：東京都渋谷区神宮前六丁目23番4号 桑野ビル2階- 資本金： 14,187,500円（資本準備金含む）- 代表取締役： 布目雅登- 会社紹介： 「ブロックチェーン×AI Agent」が実現する、自律的な新しい経済圏の創出を目指すWeb3開発組織です。2018年からブロックチェーンサービスの開発・運営を手掛けてきたCryptoGames社のエンタープライズ部門を分社化し2024年に設立。25以上の多様なプロジェクトで培われた豊富な技術と知見を基に、未来の基盤となるテクノロジーを社会に実装します。- コーポレートサイト： https://komlock-lab.com/- お問合せ先： info@komlock-lab.com