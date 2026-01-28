吉本興業所属 新人アーティスト【dull clover】 3ヶ月連続リリース第1弾「It’s gonna be alright」本日より音源配信＆MV公開!! 3月にはワンマンライブも開催決定！

吉本興業株式会社

吉本興業所属の新人アーティスト dull clover（ダルクローバー）が、 3か月連続リリースの第一弾となる最新曲「It’s gonna be alright」を2026年1月28日（水）午前0時よりデジタル配信を開始し、あわせて同日18:00にMusic VideoをYouTubeにて公開しました。

dull cloverは、よしもとパフォーミングアカデミーを卒業したボーカルのRIM(リム)とラッパーのSENA(セナ)によるユニット。メンバー自ら作詞を手がけており、今まで自分たちが経験してきた女子の本音や怒り、葛藤をリアルに描写した“共感”を呼ぶ歌詞が大きな魅力となっています。

また、3月27日（金）には大阪・STOVE ROOMにて、ワンマンライブ「NEW BLOOM」の開催も決定しています。

最新曲「It’s gonna be alright」は、自分自身に嘘をついてしまったり、本当の自分とは違う自分を取り繕ってしまったりする人へ向けて「無理に頑張らなくていいんだよ」という想いを込めて綴った楽曲です。同時にこの楽曲は、彼女たち自身へのエールソングでもあり、不安な時や落ち込んだ時に寄り添える1曲として、多くの方に彼女たちの心の奥底からの熱い想いが届くと幸いです。

■本人コメント

SENA：これまで誰にも言えずに心の奥にしまってきた想いや、弱さ、悔しさ、それでも前に進みたいと願った気持ちをそのまま言葉にしたものです。綺麗なことだけじゃなくて、かっこ悪い自分や未完成な部分も全部含めて、私のリアルです。

この曲を聴いて誰かが、『もう少し頑張ろう』と思うきっかけになれたら嬉しいです。



RIM：疲れたなと思う日々が多い中、私もこの曲を聞いて救われてます。

同じ想いの方たちが共感できるような、光をもらえるような曲であれたら、幸いです。

何事もIt's gonna be alright!!!

作品概要

【アーティスト名】dull clover

【タイトル】「It’s gonna be alright」

【作詞】dull clover,フクシマテツヤ

【作曲】フクシマテツヤ

【配信日】1月28日（水）午前0時

■楽曲ストリーミング＆ダウンロードURL

https://lnk.to/dullclover_itsgonnabealright

■Music Video URL

https://youtu.be/aXMQvzw0958

dull clover（ダルクローバー）アーティストプロフィール

地味で鈍くても、ずる賢くあれ。

誰かにとっての“外れ”でも、自分たちの音楽で“当たり”に変える。

dull clover （ダルクローバー）は、「dull＝鈍い・地味な」「clover＝幸運の象徴」から名付けられたユニット。人目を気にして押し殺してきた感情や、報われない日々に寄り添いながら、“地味で終わらない人生”を音楽で描き出す。笑われないようにずる賢く。だけど、本音はちゃんと響かせる。皮肉と優しさをまとったポップスが、あなたの中に転がる“四つ葉”をそっと見つけてくれるかもしれない。

SENA(セナ)

担当：ラップ

生年月日： 2003年03月10日

出身地：大阪府

趣味：散歩、映画鑑賞、カメラ

特技：ダンス（Hip-Hop,K-POP）

RIM (リム)

担当：ボーカル

生年月日：2003年06月15日

出身地：福井県

趣味：ご飯に合うおかず探し

特技：トロンボーン・ユーフォニアム

3月27日（金）【dull clover present’s NEW BLOOM】開催概要

■公演タイトル

dull clover present’s 「NEW BLOOM」

■日時

2026年3月27日（金）

開場18:30 / 開演19:00

■場所

STOVE ROOM

（大阪市西区南堀江1丁目9－14 フィメールアベニュー B1）

■チケット料金

スタンディング

先行前売 \2,000（税込）

当日券 \2,500（税込）

※いずれも入場時ドリンク代別途

※チケット形態：紙チケットのみ

※年齢制限：未就学児童入場不可

FANYサイトにて発売中

https://ticket.fany.lol/event/detail/11300(https://ticket.fany.lol/event/detail/11300)

各種URL

dull clover公式X：https://x.com/dullclover_(https://x.com/dullclover_)

dull clover 公式instagram：https://www.instagram.com/dullclover_official/(https://www.instagram.com/dullclover_official/)

dull clover 公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCsvUw08PqecBaR-dD45R_Ng(https://www.youtube.com/channel/UCsvUw08PqecBaR-dD45R_Ng)

dull clover 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@dullclover(https://www.tiktok.com/@dullclover)