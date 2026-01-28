福島原発事故から15年。被害の今を語り継ぎ、エネルギーの未来を考える国際イベントを開催

認定特定非営利活動法人 FoE Japan

2011年3月11日に発生した東日本大震災とそれに続く東電福島第一原発事故から、今年で15年になります。事故とその影響は今もさまざまな形で継続しています。広範囲におよぶ放射能汚染が生じ、自然のめぐみとともにあった人々の暮らしは大きな打撃を受けました。

原子力災害のことなど忘れ去られたかのように原発再稼働が進み、原発を新設するために公的資金を使った新たな資金支援制度が検討されています。また、原発を途上国に建設していくために、国際金融機関が原発融資を解禁していく動きがあります。これは、原子力産業に関係するごく一部の大企業に利益をもたらす一方、人々に大きな負担とリスクを負わせることにほかなりません。

一方で、世界中で戦争や紛争が発生し、危機が高まっています。今こそ、核なき世界をめざして、各地の人々がつながっていくことが求められています。

このたび、福島第一原発事故を振り返り、核のない世界をめざして、福島、新潟、日本各地、世界各地を結んだ、国際シンポジウムを開催します。

イベント名：【3.11から15年】福島からつながる声――核なき世界をめざして

イベントページ：https://foejapan.org/issue/20260110/27536/

日程：2026年3月1日（日）10:30 - 16:30（開場: 10時）

会場：全水道会館大会議室（Zoomによるオンライン参加も可能）

言語：日本語（通訳付き） （第1部、第3部は、オンラインでの英語視聴可能）

参加費：無料（ご寄付歓迎）

主催：国際環境NGO FoE Japan、ピースボート

内容

第1部 原発事故から15年 10:30-12:35

福島第一原発事故からの15年を振り返り、今後に向けて語り合います。

・武藤類子（福島県三春町在住）

・大賀あや子（福島から新潟に避難）ほか

第2部 各地での取り組み 13:45-14:40

北海道、宮城、石川、佐賀など、各地をオンラインで結び、さまざまな取り組みについて共有します。

第3部 核のない世界をめざして 14:50-16:30

アジアではじめて脱原発した台湾、核被ばくを語り継ぐマーシャル諸島、再エネと蓄電池大国をめざすオーストラリア、原発ゼロから3年のドイツなど、各地からご報告をいただき、核のない世界をめざした道筋について議論します。

・ツィ・スーシン（緑色公民行動連名事務局長、台湾）

・深草亜悠美（FoE Japan）

・畠山澄子（ピースボート共同代表）

・デイブ・スウィーニー（豪州環境保護基金）

・ユリアネ・ディッケル（ドイツ環境自然保護連盟, BUND／FoEドイツ）

・吉田明子（FoE Japan）

ほか

▼詳細・申し込みは以下のページから

https://foejapan.org/issue/20260110/27536/

問い合わせ先：

国際環境NGO FoE Japan

〒173-0037 東京都板橋区小茂根1-21-9

TEL: 03-6909-5983 E-mail: info@foejapan.org