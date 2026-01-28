韓国発「Dinto」、大ヒットロングセラー商品「ブラーグロイリップティント」から新色登場！

株式会社月架世交易

韓国コスメブランド「Dinto」の日本正規代理店である株式会社月架世交易（本社：東京都中央区、代表取締役：文 賢宇［ムン・ヒョヌ］）は、2026年2月3日（火）より、全国のバラエティショップにて、Dintoのベストセラー商品『ブラーグロイリップティント』の新色4色を先行発売いたします。

Dintoは「Deeply into」という言葉から由来しており、「深みのない美しさは、飾りに過ぎない」「流行は刹那、クラシックは永遠」という信念のもと、自分なりの哲学と内面の美しさを発展させていく女性を称える2021年に韓国で誕生したブランドです。自分の哲学と美しさを積み重ねていく女性を賛美し、古典文学にインスパイアされたカラーで女性の人生を彩らせます。2023年2月からバラエティ企業様先行で日本ローンチがスタートしました。中でも人気の「ブラーグロイリップティント」は、色づきとツヤ感を兼ね備えた処方が特徴で、軽やかな使い心地と高密着でアジア圏のユーザーに高く評価を得ています。





■新色詳細

286 神の“影”を象徴する、スモーキーディープワインブルネット。

287 “曖昧な真理”を象徴する、ラベンダーを一滴垂らしたヌードベージュ。

231 “静かで強い魂”を象徴する、内なる平穏をまとうアッシュモーブピンク。

232 穏やかな風に舞う、桜の花びらのようなモーヴィッシュペールローズ。

今後も月架世交易は、魅力ある韓国ブランドと日本の消費者をつなぐ架け橋として、高品質かつ感性豊かな製品をお届けしてまいります。









発売日：2026年2月3日(火)～





主な商品内容：





Dinto ブラーグロイリップティント 1,870円(税込)





【会社概要】

社名：株式会社月架世交易

本社所在地：東京都中央区

代表取締役：文賢宇(ムン・ヒョヌ)





【お問い合わせ】

株式会社月架世交易

お客様お問い合わせ先：info@gekkasei.co.jp