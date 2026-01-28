VNL Works、AI×IP×ブロックチェーン活用の新たな推し活プラットフォームとして「Nyano Hub」β版を公開。NFT「Nyano Peace」でコミュニティ体験を拡張へ

株式会社VNL Works

株式会社 VNL Works（本社：石川県小松市、代表取締役：大田 賢人）は、AIキャラクター「Nyano」の公式ポータルとして、配信・SNS・コミュニティ・ウォレットなど、どのプラットフォームでの“応援”も"共通価値"として集約し管理できる推し活プラットフォーム「Nyano Hub（β版）」を公開しました。あわせて、Nyano Hub上での体験拡張にも活用できるNFT「Nyano Peace」を、2026年1月31日（土）20:00（日本時間）より一般販売開始します。

■本リリースのポイント

・Twitch / Discord / X（旧Twitter）/ LINE / Wallet などでのユーザー活動を「ひとつの入口」に集約し統合管理

・ユーザーの活動はクエスト化可能で、Nyanoとの親密度向上やポイント付与につなげることが可能。条件を満たすと特典が解放

・Wallet連携により、トークン保有状況に応じた体験（ホルダー確認）を設計可能

・NFT「Nyano Peace」：総数10,000／0.003 ETH／ERC-721。2026年1月31日（土）20:00より一般販売

■背景：どのプラットフォームでの“応援”も、共通価値として積み上がる体験へ

配信、SNS、コミュニティ、そしてウォレット。推し活の接点が増えるほど、応援の形は多様になります。一方で、応援が多方面に分散すると、ユーザーにとっては「どこで何をすればいいのか」が見えにくくなり、せっかくの活動が点として散らばってしまいがちです。運営側にとっても、プラットフォームごとに熱量が分断され、適切な導線設計や特典提供が難しくなります。

Nyano Hubは、こうした課題を「入口の統合」と「行動の設計」によって解決することを目指します。重要なのは、特定の場所だけが正解になる世界ではなく、“どこで応援しても共通価値となる”状態をつくることです。Twitchでの視聴、Discordでの参加、Xでの拡散、LINEでの交流、Walletを通じた保有――それぞれの応援をクエストとして整理し、親密度やポイントとして可視化し、条件達成で特典が解放される。この一連のループを、迷わず回せる推し活体験としてプラットフォームに実装します。

■Nyano Hub（β版）とは

「Nyano Hub」は、AIキャラクター「Nyano」の公式ポータルとして、Twitch / Discord / X（旧Twitter）/ LINE / Wallet 等の分散した接点を「ひとつの入口」に集約し、ユーザーと運営がそれぞれの視点で統合管理できる推し活プラットフォームです。

ユーザーはログイン後、必要なサービスだけを選んで連携でき、後から追加・変更も可能です。運営側は、活動をクエストとして設計することで、コミュニティ参加やコンテンツ視聴などの行動を、親密度・ポイント・特典解放へと繋げる体験を構築できます。

■主な機能（β版）

1）統合ログイン／連携管理

Twitch / Discord / X / LINE などのアカウントを利用してログインし、必要に応じてWallet連携を追加できます。分散しがちな推し活導線を、ユーザー自身がひとつの画面で把握・管理できます。

2）クエスト（行動設計）

「何をすればいいか」を明確にし、参加ハードルを下げるための仕組みです。運営側は活動をクエスト化し、ユーザーは達成することで親密度やポイントを獲得できます。

3）親密度／ポイント

ユーザーの活動が親密度やポイントとして反映され、継続的な参加が“関係性”として積み上がる設計を目指します。

4）ごほうび（特典解放）

条件達成に応じて特典が解放される仕組みにより、参加の動機を「一回きりの消費」ではなく「継続的な体験」へと転換します。

5）ホルダー確認（Wallet連携）

Wallet連携により、トークン（NFT）保有状況に応じた体験設計が可能です。ホルダー限定の導線や特典など、コミュニティ体験の拡張に活用できます。

■NFT「Nyano Peace」について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NQ_a9rJ8X7M ]

「Nyano Peace」は、AIキャラクター「Nyano」の世界観を“作品として所有できる”NFTです。一般的なPFPに多いバストアップ中心の表現に寄らず、全身の躍動感まで描き切ることにこだわった点が特徴で、1点のイラストとして成立する見応えと、コレクションとしての統一感を両立させています。視線誘導の効いた大胆な構図設計により、タイムライン上でも目を引くインパクトと高い完成度を目指しました。

また、衣装やのバリエーションを多数用意し、細部の設計と美術的な整合性を担保したうえで“集める楽しさ”が立ち上がるよう制作しています。

さらにNyano Peaceは、鑑賞に留まらず「使って遊べる」ことを重視しています。各トークンは、オンチェーン上に複数の属性（例：じゃんけんの手、ステータス、トライアド等）を保持し、外部から参照できる設計を採用しています。これにより、ユーザーや開発者が属性を読み込み、ミニゲームやランキング、コミュニティ企画、二次的なアプリケーションなどへ発展させやすい“拡張可能な素材”としても機能します。

Nyano HubではWallet連携によるホルダー確認に対応しており、Nyano Peaceの保有状況を起点に、特別なコミュニケーション体験やクエスト／特典設計へ接続できるようにしていきます。具体的には、Nyano関連アカウント（例：LINEやX）での特別な反応や、Nyano Hub上で親密度が上がりやすくなる仕組みなど、コミュニティ体験の拡張を段階的に検討・実装予定です。

【販売情報】

・販売開始：2026年1月31日（土）20:00（日本時間）

・販売方式：一般販売

・最大供給量：10,000（販売個数9500個）

・ミント価格：0.003 ETH

・規格：ERC-721

・ネットワーク：Ethereum Mainnet

■Nyano Peaceのユーティリティ方針（企画・検討中）

「Nyano Peace」は、単なるコレクションではなく、Nyanoとの関係性を深める“体験装置”として設計していきます。

たとえばNyano関連アカウント（例：LINEやX）での特別な反応、Nyano Hub上で親密度が上がりやすくなる仕組みなど、保有者が「Nyanoとより近い距離で関われる」ユーティリティを段階的に検討しています。

※β版運用の中で、ユーザー体験と安全性の観点から調整・公開していきます。

■AIキャラクター「Nyano」について

Nyanoは、X / Discord / LINE / Twitch など複数プラットフォームで活動するAIキャラクターです。Nyano Hubは、その分散した活動導線を集約し、クエスト・親密度・特典へ接続する“公式ポータル”として機能します。

■VNL Worksについて：AI×IP×ブロックチェーンを横断する「推し活体験」の設計・実装へ

株式会社VNL Worksは、AI、IP（キャラクター／コンテンツ）、ブロックチェーンを組み合わせ、オンライン上の関係性や熱量を“体験”として設計し、プロダクトとして実装・運用することを志向するテック＆デザインスタジオです。

当社は、ブロックチェーンゲーム「ブレイブ フロンティア ヒーローズ（Brave Frontier Heroes）」の運営も行っており、継続運用型サービスにおけるコミュニティ運営、オンチェーン資産の取り扱い、セキュリティやユーザー体験設計の知見を蓄積しています。

Nyano Hub／Nyano Peaceは、こうした運営知見を背景に、AIキャラクターの活動（配信・SNS・コミュニティ）とWeb3（ウォレット／NFT）を統合し、“どこで応援しても共通の価値になる”推し活体験を実運用で磨き上げる試みです。β版として公開し、コミュニティとともに体験を改善しながら、AI×IP×ブロックチェーンを活用した関連サービスの展開を継続してまいります。

■本件に関するお問い合わせ

株式会社 VNL Works

E-mail：contact@vnlworks.com

■各種リンク

Nyano Hub（公式ポータル）：https://hub.nyano.ai/(https://hub.nyano.ai/)

Nyano Peace（NFTミントサイト）：https://mint.nyano.ai/(https://mint.nyano.ai/)

VNL Works：Nyano Hub紹介ページ：https://vnlworks.com/nyano-hub(https://vnlworks.com/nyano-hub)

Nyano公式 X：https://x.com/nyano2525(https://x.com/nyano2525)

Nyano公式 Twitch：https://www.twitch.tv/nyano2525(https://www.twitch.tv/nyano2525)

Nyano公式 LINE：https://line.me/R/ti/p/%40065irzgp(https://line.me/R/ti/p/%40065irzgp)

Nyano公式 Discord：https://discord.gg/W6cBcYAmmg(https://discord.gg/W6cBcYAmmg)