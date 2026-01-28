【ETVOS】丸紅株式会社による当社全株式取得（完全子会社化）に関するお知らせ

株式会社エトヴォス肌本来の力を引き出すセラミドスキンケアとミネラルメイクを展開する日本発の化粧品ブランド

株式会社エトヴォス（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：尾川ひふみ）は、丸紅コンシューマープラットフォーム株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：橋本泰）による当社発行済株式の100%取得を受け、同社の完全子会社となりましたことをお知らせいたします。（以下、「本買収」）。

1.株式譲渡先について

丸紅にて本買収を担う次世代コーポレートディベロップメント部門は、投資・M&Aを通して成長ポテンシャルの高い消費者向けビジネスの成長を取り込み、2030年までに丸紅の新たな収益の柱となる事業の構築を目指しています。2025年4月には、東南アジア、米国に続き、日本国内の消費者向けビジネスへの戦略的投資を推進する丸紅コンシューマープラットフォーム株式会社（以下「MCPJ」）を設立し、本買収は、MCPJとして初の投資案件となります。

2.株式譲渡の背景と目的

エトヴォスは創業以来、「肌に本来備わる力を高めるスキンケア」と「肌に負担をかけないミネラルメイク」の融合を掲げ、日本発のスキンケア・コスメブランドとして成長を続けてまいりました。

この度、ビューティー＆ヘルス領域において強固な事業プラットフォーム構築を目指す丸紅グループに参画することで、当社単独では成し得なかったスピードでの事業拡大が可能になると判断いたしました。

今後は、丸紅が有するグローバルなネットワークや経営資源を活用し、商品開発力の強化および販売チャネルの拡大を推進します。これからも、お客様一人ひとりの肌と心に寄り添い、より豊かなライフスタイルをご提案できるブランドを目指してまいります。

3.今後の体制について

本株式譲渡後も、創業者である現在の代表取締役社長 尾川ひふみを中心とする経営体制のもと、変わらぬブランド理念で運営を継続いたします。お客様にご愛用いただいております商品やサービスにつきましても、これまで通り提供してまいりますのでご安心ください。

4.各社の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/40925/table/137_1_e4a5842756753fbc212a1bb11f1f24f8.jpg?v=202601280621 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/40925/table/137_2_01f37c54971007dda4acaebd9d99291f.jpg?v=202601280621 ]

お問い合わせ先

【報道関係者からのお問い合せ先（製品貸出・取材等）】

エトヴォス 東京オフィス

〒107-0062 東京都港区南青山5-10-13 デコパージュ南青山ビル4F

etvos_pr@etvos.com

【その他お問い合せ先・営業関連／製品掲載クレジット】

株式会社エトヴォス TEL 0120-0477-80

受付時間 10:00～17:00（土日祝除く）

ブランド名：エトヴォス

URL：etvos.com

ETVOS（エトヴォス）

「スキンケア第一主義」のもと、敏感肌をはじめすべての肌に寄り添い、肌本来の力を引き出すセラミドスキンケアとミネラルメイクを展開する日本発の化粧品ブランド。創業者・尾川ひふみが大人ニキビや肌荒れに悩み、自分の肌に合うスキンケアを皮膚科学に基づき作り始め、2007年に設立。

公式オンラインストア：https://etvos.com/shop/default.aspx

Instagram：https://www.instagram.com/etvos.jp/

X：https://x.com/etvos_jp