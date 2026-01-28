【1月29日（木）｜カンファレンス】「『勝ちクリエイティブ』なんて、もう探すな。 ～3日で枯れるAI時代。単発のホームラン狙いを捨て、成果を安定させる『ポートフォリオ運用』の極意～」バクヤスAI

TechSuite株式会社

TechSuite株式会社（テックスイート／代表取締役: 畠山夏輝）は、2026年1月29日（火）にAIR Design（株式会社ガラパゴス）が主催するオンラインカンファレンス「『勝ちクリエイティブ』なんて、もう探すな。／３日で枯れるAI時代。～単発のホームラン狙いを捨て、成果を安定させる『ポートフォリオ運用』の極意～」に登壇します。

開催背景

AI自動入札の進化により、広告クリエイティブの「消費スピード」は極限まで加速しています。人間が時間をかけて作ったクリエイティブも、AIによる高速テストにより数日で「飽き（摩耗）」が来てしまうのが現状です。 もはや、一発逆転の「神クリエイティブ」を探し続ける時代は終わりました。これからのマーケターには、クリエイティブを「運用資産（ポートフォリオ）」と捉え、枯れることを前提に次々と新しい手を打ち続ける「システム」の構築が求められています。

本カンファレンスでは、「一点突破からの脱却」をテーマに、AIアルゴリズムを支配する全体設計、検証素材の高速供給、摩耗を検知する分析基盤など、各領域のプロフェッショナルが集結。AI時代の広告運用を「ギャンブル」から「安定した投資」へと変えるための新しい分業モデルを提示します。

TechSuite株式会社 登壇概要

TechSuite株式会社は、11:25～11:45のセッション「検索評価の常識が変わった今、AI記事をどう活かすか ～PV数10倍を実現するAI時代のコンテンツ戦略～」に登壇します。

本セッションでは、度重なるGoogleのコアアップデートやAI Overviewの登場により、AIで作っただけの記事は淘汰される時代になりました。評価基準が目まぐるしく変わる中、AI記事でも検索上位を獲得するためには何が必要なのか。本セッションでは、AI記事の懸念を整理した上で、検索評価につながるAI活用型のコンテンツ設計の考え方を解説します。AI時代の今、記事制作のあり方をどう見直すべきか。成果を出すための実践的なアプローチをお伝えします。

登壇者プロフィール

TechSuite株式会社 バクヤスAI 事業部 COO 倉田 真太郎

同志社大学経済学部在学中よりWEBディレクターとして実務経験を開始。コニカミノルタ株式会社を経て当社に参画。生成AI活用型SEO記事代行事業を立ち上げ、同カテゴリ内で市場シェアNo.1（※）を獲得。30,000記事超のAIライティング実績と、立ち上げ1年で月商1億規模のメディアグロース経験を有し、現在はAIアプリ開発からSEO運用のシステム化まで幅広く手掛ける。

※調査方法：「フィールド調査。調査概要：2024年10月時点 /対象企業へのフィールド調査。調査機関：日本ナンバーワン調査総研」にて生成AIを活用したSEO記事制作代行サービスでNo.1を獲得

開催概要

「バクヤスAI 記事代行」とは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118298/table/99_1_c159649a7bf9de6f1901cf8f93019652.jpg?v=202601280621 ]

「バクヤスAI 記事代行」には、下記の3つの特徴がございます。

１.弊社コンサルタントが記事の企画からメディア運用を支援

担当のコンサルタントがキーワードとタイトルを提案し企画から支援

150社以上のご支援、30,000記事以上作成の実績から培った運用ノウハウを活かし、貴社KPIを考慮した伴走支援

内部リンクやCTAの挿入などを提案し、成果にコミットしたサポートの提供

２.人間・専門家による徹底的な品質管理

お客様の業種やご要望に応じてチェックの体制を変更

人間・専門家の目で校正・校閲を実施

HTMLタグ付きで、SEO/LLMO対策実施済みの記事をご納品

３.業界No.1(※)の導入実績を活かした独自開発のシステム

最先端の生成AIを複合的に組み合わせた独自開発の執筆ツール

お客様からのフィードバックをもとにプロンプトやAIモデル、ワークフローの最適化

30,000記事を超える記事作成を通して得た全社ナレッジを活かし、洗練されたマスタープロンプトを作成

代表的な事例（導入実績より抜粋）

株式会社ヤマダデンキ様（家電専門メディア）

自社ECサイト「ヤマダウェブコム」のオウンドメディア強化を実現。EC全般のコンサルティングから記事制作まで、包括的なメディア支援を提供中。

インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/case-101/

株式会社葬儀のこすもす様（葬儀業界メディア）

AIによる量産執筆と人間のファクトチェックを組み合わせ、葬儀業界特有のニッチな情報戦略に対応。SEO効果の向上、認知度アップ、サイト滞在時間の向上に貢献。

インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/case-98/

ビッグローブ株式会社様（総合メディア）

AIによる迅速かつ大量な記事作成により、コンテンツ制作にかかる工数の大幅な削減。担当者のリソースを別の業務に割り当てることでメディア運用が加速。

インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/biglobe/

TechSuite株式会社とは?

TechSuite株式会社は「生成AIとヒトの力を融合し、ビジネスの未来を創造する」をミッションに掲げるスタートアップ企業です。生成AIを活用したコンテンツSEO対策サービス「バクヤスAI 記事代行」や企業の採用活動を支援する「AIスカウトくん」などのサービスをご提供しております。

