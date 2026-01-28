富士山静岡空港と浜松・浜名湖ツーリズムビューロー連携事業開始
富士山静岡空港株式会社（静岡県牧之原市、代表取締役社長：榛葉 章良、以下「静岡空港」）は
浜松市の活性化、静岡空港から浜松へ向かう新たな観光の流れ創出を目的に公益財団法人浜松・浜名湖ツーリズムビューロー（静岡県浜松市、理事長：斉藤薫、以下「ツーリズムビューロー」）と連携事業を開始します。その第一弾として、のどかな風景が広がる天竜浜名湖鉄道の貸切列車に乗って浜松の魅力を五感で楽しむ特別ツアーを実施します。
本ツアーでは、天竜浜名湖鉄道貸切列車での移動を楽しみながら、ハーモニカ組立て体験、花の舞酒造での酒蔵見学、列車内で味わうツアーオリジナル弁当の昼食、さらに長坂養蜂場での採蜜体験など、浜松ならではの“見て・味わって・体験する”コンテンツを一日で堪能いただけます。
ハーモニカ組立て体験では、昭和楽器製造株式会社協力のもと、参加者が列車内で実際にハーモニカを組み立て、完成後は参加者全員で演奏を楽しむ特別なひとときをお届けします。移動そのものが思い出になる、貸切列車ならではの体験型コンテンツです。
列車旅のゆったりとした時間の中で、浜松の食・ものづくり・文化・人の温かさに触れられる、ここでしか味わえない特別感あふれるツアーとなっています。
今後も両者は連携を強化し、静岡空港を起点とした観光需要の創出と浜松市のさらなる活性化に向け、さまざまな取り組みを展開していく予定です。
天竜浜名湖鉄道
概要
【開 催 日】2026年3月21日（土）
【集合場所】天竜浜名湖鉄道 掛川駅
【募集定員】40名（最少催行人員25名）
【参 加 費】13,800円（税込）
【予約方法】https://www.mtfuji-shizuokaairport.jp/news/specialtour20260321/
※必ず上記予約サイトよりご予約ください。定員になり次第締め切りといたします（先着順）
※本ツアーではお酒の試飲を含みますので申込は20歳以上とさせていただきます。
【 行 程 】
10:14～11:17 天竜浜名湖鉄道 貸切列車乗車(掛川駅→宮口駅間)
車内でハーモニカづくり体験(協力：昭和楽器製造株式会社)
11:30～13:15 酒蔵見学(協力：花の舞酒造株式会社)
樽酒の試飲
13:30～14:18 天竜浜名湖鉄道 貸切列車乗車(宮口駅→奥浜名湖駅間)
昼食(協力：有限会社竹泉)
浜松の名産品を使用した本ツアーオリジナル弁当
14:30～16:00 採蜜体験(協力：長坂養蜂場)
蜜蓋を取り除き、遠心分離機ではちみつを出す、貴重な体験
16:17～16:34 天竜浜名湖鉄道 貸切列車乗車(奥浜名湖駅―新所原駅間)
17:00 解散(天竜浜名湖鉄道 新所原駅)
【ツアーポイント】
１. 貸切列車だからこそ実現する、移動時間も楽しめる非日常旅
２. “浜松の食・文化・自然を一日で満喫。五感で味わう多彩な体験コンテンツ
３. 列車内で楽しむ、音楽のまち浜松ならではの体験
ハーモニカ
採蜜体験
※画像はすべてイメージです。