THULE、コンパクトなのに保護力・収納力も充実！丈夫で軽量な北欧デザインのデイパック【Thule Lithos】から2026年の新色を発売！

ゼット株式会社

ゼット株式会社（本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之）が取り扱うスウェーデンのブランド 『THULE』（スーリー）は、モダンなスタイルと実用性を持つ軽量PCバックパック【Thule Lithos】（スーリー リソス）から、シーズン限定のトレンドカラー2色を2026年1月に発売しました。

リリースページはこちら :https://zett-bag.jp/thule/news/2026/01/28/20534/

【Thule Lithos】は北欧らしいミニマルデザインに、SafeEdge PCスリーブや整理収納機能を備え、街散策や通勤通学に便利なデイパックです。

2026年の新色では、Quiet greenとNuanced brownが追加されました。

新色Quiet greenとNuanced brown

北欧デザインに秘めたTHULEらしい機能性

必要な機能を内に秘め外観はミニマルに魅せる、THULEの機能美デザイン哲学を体現した【Thule Lithos】。特製の引手や内部にツイルトリムを施すなど細部のデザインにまでこだわっています。

現代のライフスタイルに不可欠なノートPCは、パソコンのエッジ側にまで配した肉厚パッドと床への接触を防ぐ上げ底構造で、通勤時の衝撃と圧力からしっかり守る安心設計のSafeEdge PCスリーブを搭

載。背面には隠しポケットがあり、財布など貴重品の安全な携行が可能です。さらにサイドポケットや、日常では目立たないよう隠されたギア装着用デイジーチェーンを装備。週末レジャーや自転車通勤といった、アクティブライフを織り交ぜた暮らしにしっかり対応します。

背面の貴重品用隠しポケット保護力に優れるSafeEdge PCスリーブ

軽量・丈夫で、オンオフで気軽に使える

背面とショルダーハーネスには圧力と湿気を逃すメッシュパッドを使用し、快適な背負い心地を実現。

生地には、優れた軽量性と引き裂き強度でアウトドア用品にも使われるリップストップ ポリエステルを使用し、環境負荷の低いPFCフリー撥水加工を実施。日常で気軽に持ち運べる20Lと16Lの容量を用意し、重量はそれぞれ730gと640gと軽量に仕上げています。

Thule Lithos Backpack 20L

PFCフリー撥水加工のリップストップ素材

ジッパー開口式の20Lデイパック。PC保護収納と整理ポケットにより、カフェへのお出かけや通勤通学に最適。

Thule Lithos Backpack 16L

Tinted Taupe/Nuanced Brown[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/546_1_e442278d76b7ac152da10e8a83b51d05.jpg?v=202601280621 ]安全で取り出しやすいマグネットフラップ付きフロントポケット。背面とハーネスにメッシュパッドを採用し快適な背負い心地。16インチMacBookと10.5インチタブレットを安全に保護。背面とハーネスにメッシュパッドを採用し快適な背負い心地。

雨の入り込みにくいフラップ式16Lデイパック。深さのあるサイドポケットで大きなボトルも収納でき、気軽な街散策に便利。

Quiet green/Darkest Green[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/546_2_f3f5e365df407e0925afb2ba3e9f2a77.jpg?v=202601280621 ]フラップ開口部は隠しバックルで安全性を向上。広いジップ式メッシュポケットで小物や鍵を整理。16インチMacBookと10.5インチタブレットを安全に保護。ボトルがすっぽり入る深型のサイドポケット。

Lithos Collection :https://zett-bag.jp/thule/thuleproducts/itemlist/search/?keyword=lithos

【THULE】（スーリー）

1942年に設立されたTHULEは「Bring your life」をモットーに、アクティブな人々が、安全、簡単、スタイリッシュに大切な物を運ぶ為のプレミアムな製品を幅広く展開しています。

THULEはベースキャリア、ルーフボックス、サイクルキャリア、ウォータースポーツ、ウィンタースポーツキャリア、パソコン、カメラバッグ、アウトドアバックパックから、スポーツ用ベビーカー、自転車チャイルドシート、サイクルトレーラー等お子様関連の製品までをデザイン、製造し、その製品は世界140か国以上で販売されています。THULEはThule Group最大のブランドです。

