TVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』のBlu-ray＆DVD BOXが4月24日(金)に発売決定！！
公式HP :
https://odayakakizoku-pr.com/
★累計発行部数200万部越えの話題作が待望のアニメ化！
★キャストは、斉藤壮馬、梅原裕一郎、柿原徹也など主役級豪華声優が脇を固める！
『穏やか貴族の休暇のすすめ。』Blu-ray＆DVD BOX商品情報
【発売日】
2026年4月24日(金)
【価格】
Blu-ray BOX：33,000円（税込）
DVD BOX：31,900円（税込）
【仕様特典】
・さんど先生描き下ろしイラスト仕様ケース
【音声特典】
・オーディオコメンタリー
【収録特典】
・ノンクレジットOP・EDほか
【封入特典】
・ブックレット
※商品の仕様・発売日は予告無く変更になる場合がございます。
発売元：株式会社クロックワークス
販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング
(C) 岬・TOブックス／穏やか貴族製作委員会
『穏やか貴族の休暇のすすめ。』Blu-ray＆DVD BOX購入特典情報
【店舗別購入特典】
●TOブックスオンラインストア
EDカードポストカードセット＆「穏やか貴族の休暇のすすめ。」特製小冊子
●アニメイト(通販含む)
アクリルスタンド
●Amazon.co.jp
ビジュアルシート10枚セット
●ゲーマーズ
A3タペストリー
●楽天ブックス
キャラファインボード&アクリルキーホルダー
●THE KLOCKWORX STORE
ジオラマアクリルスタンド
※特典は商品とご一緒でのお渡しとなります
※特典内容は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承下さい。
※特典はなくなり次第終了となります。
※運用及び特典内容に関する詳細は各店舗にお問い合わせ下さい。
『穏やか貴族の休暇のすすめ。』作品情報
【キャスト】
リゼル：斉藤壮馬
ジル：梅原裕一郎
イレヴン：柿原徹也
スタッド：福山 潤
ジャッジ：山下大輝
レイ：鳥海浩輔
シャドウ：安元洋貴
インサイ：浜田賢二
【スタッフ】
原作:岬『穏やか貴族の休暇のすすめ。』(TO ブックス刊)
原作イラスト:さんど
漫画:百地
監督:能田健太
シリーズ構成:鈴木洋介
キャラクターデザイン:藤原彰人
総作画監督:藤原彰人、桜井正明
美術監督:明石聖子
色彩設計:鷲見淳兵
撮影監督:梶原義大
3D 監督:熊倉ちあき
編集:中葉由美子
音響監督:渡辺 淳
音響効果:倉橋裕宗
音響制作:TO ブックス
音楽:山下康介
音楽制作:日本コロムビア
アニメーション制作:SynergySP
アニメーション制作協力:アセンション
【ストーリー】
ファンタジーな世界のとある大国で宰相として名を馳せていた青年・リゼル。
ある日、部下と話していた彼はふと瞬きをした瞬間……
別の世界へと転移してしまう。
突然の出来事にも落ち着いた様子で、
優れた頭脳と話術を活かし、人々の心を掴んでいくリゼル。
さらに、元いた世界へ戻れるのか解らない状況で、彼は軽やかに口にする。
「休暇だと思って楽しみます」
誰にも媚びず誰にも従わない上級冒険者・ジルを相棒にしたリゼルは、
自らも冒険者となり、異世界生活を存分に満喫していくことに。
有閑貴族リゼル×一匹狼ジルの異世界まったり冒険ファンタジーが今、始まる！