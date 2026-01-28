TVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』のBlu-ray＆DVD BOXが4月24日(金)に発売決定！！

株式会社ハピネット


公式HP :
https://odayakakizoku-pr.com/




★累計発行部数200万部越えの話題作が待望のアニメ化！



★キャストは、斉藤壮馬、梅原裕一郎、柿原徹也など主役級豪華声優が脇を固める！


『穏やか貴族の休暇のすすめ。』Blu-ray＆DVD BOX商品情報


【発売日】


2026年4月24日(金)



【価格】


Blu-ray BOX：33,000円（税込）


DVD BOX：31,900円（税込）



【仕様特典】


・さんど先生描き下ろしイラスト仕様ケース



【音声特典】


・オーディオコメンタリー



【収録特典】


・ノンクレジットOP・EDほか



【封入特典】


・ブックレット



※商品の仕様・発売日は予告無く変更になる場合がございます。



発売元：株式会社クロックワークス


販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング


(C) 岬・TOブックス／穏やか貴族製作委員会



『穏やか貴族の休暇のすすめ。』Blu-ray＆DVD BOX購入特典情報


【店舗別購入特典】


●TOブックスオンラインストア


　 EDカードポストカードセット＆「穏やか貴族の休暇のすすめ。」特製小冊子



●アニメイト(通販含む)　


　アクリルスタンド



●Amazon.co.jp


　ビジュアルシート10枚セット



●ゲーマーズ


　A3タペストリー



●楽天ブックス


　キャラファインボード&アクリルキーホルダー



●THE KLOCKWORX STORE


　ジオラマアクリルスタンド



※特典は商品とご一緒でのお渡しとなります


※特典内容は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承下さい。


※特典はなくなり次第終了となります。


※運用及び特典内容に関する詳細は各店舗にお問い合わせ下さい。



『穏やか貴族の休暇のすすめ。』作品情報


【キャスト】


リゼル：斉藤壮馬


ジル：梅原裕一郎


イレヴン：柿原徹也


スタッド：福山 潤


ジャッジ：山下大輝


レイ：鳥海浩輔


シャドウ：安元洋貴


インサイ：浜田賢二



【スタッフ】


原作:岬『穏やか貴族の休暇のすすめ。』(TO ブックス刊)


原作イラスト:さんど


漫画:百地


監督:能田健太


シリーズ構成:鈴木洋介


キャラクターデザイン:藤原彰人


総作画監督:藤原彰人、桜井正明


美術監督:明石聖子


色彩設計:鷲見淳兵


撮影監督:梶原義大


3D 監督:熊倉ちあき


編集:中葉由美子


音響監督:渡辺 淳


音響効果:倉橋裕宗


音響制作:TO ブックス


音楽:山下康介


音楽制作:日本コロムビア


アニメーション制作:SynergySP


アニメーション制作協力:アセンション



【ストーリー】


ファンタジーな世界のとある大国で宰相として名を馳せていた青年・リゼル。



ある日、部下と話していた彼はふと瞬きをした瞬間……


別の世界へと転移してしまう。



突然の出来事にも落ち着いた様子で、


優れた頭脳と話術を活かし、人々の心を掴んでいくリゼル。


さらに、元いた世界へ戻れるのか解らない状況で、彼は軽やかに口にする。



「休暇だと思って楽しみます」



誰にも媚びず誰にも従わない上級冒険者・ジルを相棒にしたリゼルは、


自らも冒険者となり、異世界生活を存分に満喫していくことに。



有閑貴族リゼル×一匹狼ジルの異世界まったり冒険ファンタジーが今、始まる！