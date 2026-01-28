TVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』のBlu-ray＆DVD BOXが4月24日(金)に発売決定！！

株式会社ハピネット

公式HP :https://odayakakizoku-pr.com/

★累計発行部数200万部越えの話題作が待望のアニメ化！

★キャストは、斉藤壮馬、梅原裕一郎、柿原徹也など主役級豪華声優が脇を固める！

『穏やか貴族の休暇のすすめ。』Blu-ray＆DVD BOX商品情報

【発売日】

2026年4月24日(金)

【価格】

Blu-ray BOX：33,000円（税込）

DVD BOX：31,900円（税込）

【仕様特典】

・さんど先生描き下ろしイラスト仕様ケース

【音声特典】

・オーディオコメンタリー

【収録特典】

・ノンクレジットOP・EDほか

【封入特典】

・ブックレット

※商品の仕様・発売日は予告無く変更になる場合がございます。

発売元：株式会社クロックワークス

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) 岬・TOブックス／穏やか貴族製作委員会

『穏やか貴族の休暇のすすめ。』Blu-ray＆DVD BOX購入特典情報

【店舗別購入特典】

●TOブックスオンラインストア

EDカードポストカードセット＆「穏やか貴族の休暇のすすめ。」特製小冊子

●アニメイト(通販含む)

アクリルスタンド

●Amazon.co.jp

ビジュアルシート10枚セット

●ゲーマーズ

A3タペストリー

●楽天ブックス

キャラファインボード&アクリルキーホルダー

●THE KLOCKWORX STORE

ジオラマアクリルスタンド

※特典は商品とご一緒でのお渡しとなります

※特典内容は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

※特典はなくなり次第終了となります。

※運用及び特典内容に関する詳細は各店舗にお問い合わせ下さい。

『穏やか貴族の休暇のすすめ。』作品情報

【キャスト】

リゼル：斉藤壮馬

ジル：梅原裕一郎

イレヴン：柿原徹也

スタッド：福山 潤

ジャッジ：山下大輝

レイ：鳥海浩輔

シャドウ：安元洋貴

インサイ：浜田賢二

【スタッフ】

原作:岬『穏やか貴族の休暇のすすめ。』(TO ブックス刊)

原作イラスト:さんど

漫画:百地

監督:能田健太

シリーズ構成:鈴木洋介

キャラクターデザイン:藤原彰人

総作画監督:藤原彰人、桜井正明

美術監督:明石聖子

色彩設計:鷲見淳兵

撮影監督:梶原義大

3D 監督:熊倉ちあき

編集:中葉由美子

音響監督:渡辺 淳

音響効果:倉橋裕宗

音響制作:TO ブックス

音楽:山下康介

音楽制作:日本コロムビア

アニメーション制作:SynergySP

アニメーション制作協力:アセンション

【ストーリー】

ファンタジーな世界のとある大国で宰相として名を馳せていた青年・リゼル。

ある日、部下と話していた彼はふと瞬きをした瞬間……

別の世界へと転移してしまう。

突然の出来事にも落ち着いた様子で、

優れた頭脳と話術を活かし、人々の心を掴んでいくリゼル。

さらに、元いた世界へ戻れるのか解らない状況で、彼は軽やかに口にする。

「休暇だと思って楽しみます」

誰にも媚びず誰にも従わない上級冒険者・ジルを相棒にしたリゼルは、

自らも冒険者となり、異世界生活を存分に満喫していくことに。

有閑貴族リゼル×一匹狼ジルの異世界まったり冒険ファンタジーが今、始まる！