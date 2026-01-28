「ちゃんこ江戸沢」如月のおすすめ 7メニュー 2月1日（日）～ 2月28日（土）発売いたします
「ちゃんこ江戸沢」では毎月、季節の旬な素材を使用した限定メニューを販売しています。2月は7種類。冬こそ旨み際立つ「さんまのぬか漬け焼き」に旬の牡蠣をピーマンで包んだ「牡蠣ピー天」。日本の早春の美味しさを楽しんでいただく「白魚と春菊の天ぷら」など旬の味覚を存分にご用意いたしました。どうぞ、この機会にご利用ください。皆様のご来店をスタッフ一同、心よりお待ちしております。
ちゃんこ江戸沢 如月のおすすめ
販売期間： 2月1日（日）～ 2月28日（土）
両国総本店、両国総本店別館、埼玉新座店にて開催
・両国総本店 東京都墨田区両国3-24-11 03-5600-1011
・両国総本店別館 東京都墨田区両国3-26-4 03-5600-3211
・埼玉新座店 埼玉県新座市野火止6-4-2 048-482-1177
◎如月のおすすめ メニュー
※画像はイメージでございます。
■ 牡蠣ピー天
590円（税込649円）
最も美味しい時期といわれるプリプリ食感の冬の牡蠣をピーマン
で包みました。天ぷらのサクサク感が美味しさを引き立てます。
牡蠣ピー天
■ 白魚と春菊の天ぷら
690円（税込759円）
春菊のほろ苦さをアクセントに衣に包んだ白魚のシンプルな美味
しさをお楽しみください。インバウンドのお客様にも最適で、ま
るで「日本式のフィッシュ & チップス」の様です（As if it was
Japanese style Fish & Chips ！）
白魚と春菊の天ぷら
■ ニラの味噌ユッケ
490円（税込539円）
香り豊かなニラを味噌で和えました。卵黄と絡めてお楽しみくださ
い。お酒のおつまみにぴったりです。
ニラの味噌ユッケ
■ じゃがバター塩辛添え
550円（税込605円）
ほくほく食感のじゃがいもとバターの調和、そして塩辛がやみつき
感を演出いたします。
じゃがバター塩辛添え
■ さんまのぬか漬け焼き
790円（税込869円）
糠（ぬか）の旨みがさんまに加わり熟成した美味しさを醸し出しま
す。塩味もまろやかになり、味わい深い風味をご堪能ください。
さんまのぬか漬け焼き
■ 里芋の味噌ポテト
490円（税込539円）
里芋を揚げ焼きしてカリッとした食感に仕上げました。味噌の甘み
ダレの風味とともにお召し上がりください。
里芋の味噌ポテト
■ やみつき蓮根から揚げ
490円（税込539円）
表面はサクサク、中身はもちもちの食感で、蓮根の甘みと旨みが凝
縮された美味しさです。
やみつき蓮根から揚げ
グランドメニュー お品書き https://ys-holdings.co.jp/edo/?page_id=2784(https://ys-holdings.co.jp/edo/?page_id=2784)
●「ちゃんこ江戸沢」について
昭和49年創業、元力士の創業者から伝統の味を受け継いできました。江戸沢では、ちゃんこ鍋本来のソップ（＝スープ）炊きにこだわり、特に旨味の強い「老鶏（ひねどり）」からスープを炊き出しています。味付けは、鶏がらスープの旨味と香りが感じられるように、独自の割合で配合した自慢の醤油味をはじめ、味噌味・塩味の3つのスープをご用意しております。
■ 3つのこだわり１. 鶏ソップ鍋
昔の相撲部屋は貧しく、魚料理が中心の生活でした。たまに食べられる肉も、四本足のものは『手をつく＝負け』につながるため、避けられたそうです。その中で鶏は二本足のため縁起がいいとされ、数少ない贅沢とゲン担ぎの料理として古くから慕われてきました。鶏の中でも旨みの強い「老鶏」を丸ごと鍋に入れ、秘伝の鶏ソップ（＝スープ）で煮込んでいます。旨味を凝縮したご家庭では味わえない本場両国の鶏ソップ鍋です。
２. 具材やスープへのこだわり
当店では具材たっぷりで食べごたえのあるちゃんこ鍋をご提供しております。美味しさ・栄養バランスを考え、12品目の具材の組み合わせにこだわっています。自慢のスープに数種の野菜から出る水分や旨味が加わることで、独特の風味豊かな鍋が出来上がります。毎朝鶏ガラから丁寧に炊きだしています。冬場は一日に2回炊き出しを行います。
３. 和モダンな個室空間
店内は和を基調とした、木目の優しさと畳が香るモダンな雰囲気です。店内に描かれている相撲絵は、日本の伝統文化に触れながら食事を楽しめると海外からのお客様にも大変人気です。大小さまざまな個室をご用意しているため、プライベートな食事会にも最適です。
両国総本店 店内
【会社概要】
社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）
代表：代表取締役社長 高橋 仁志
本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/
設立年：1959年11月 資本金：100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）
事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開
ちゃんこ江戸沢 公式HP https://ys-holdings.co.jp/edo/
ちゃんこ江戸沢 公式Instagram https://www.instagram.com/chanko_edosawa_ryogoku/