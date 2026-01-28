海鮮居酒屋「鮨のえん屋」如月のおすすめ 7メニュー 2月1日（日）～ 2月28日（土）販売いたします

株式会社焼肉坂井ホールディングス

東京と埼玉で展開する海鮮居酒屋「鮨のえん屋」では毎月、季節の旬な食材を使用した限定メニューを販売しています。2月は7種類。冬こそ旨み際立つ「さんまのぬか漬け焼き」に旬の牡蠣をピーマンで包んだ「牡蠣ピー天」。日本の早春の美味しさを楽しんでいただく「白魚と春菊の天ぷら」など旬の味覚を存分にご用意いたしました。どうぞ、この機会にご利用ください。皆様のご来店をスタッフ一同、心よりお待ちしております。

鮨のえん屋 如月のおすすめ

販売期間： 2月1日（日） ～ 2月28日（土）

・中野北口店 東京都中野区中野5-60-15岩間ビル1階・2階 03-3388-5188

・東京調布店 東京都調布市小島町1-35-3濱の家ビル1階 0424-40-3321

・東京三鷹店 東京都三鷹市下連雀3-27-9ニューエミネンス2階 0422-72-8116

・玉深谷店 埼玉県深谷市西島町2丁目14-9 048-572-9955

・東京荻窪店 東京都杉並区上荻1-13-10 共栄ビル1階 03-5335-5639

※新高円寺店では実施いたしません。

◎如月のおすすめ メニュー

■ 牡蠣ピー天

590円（税込649円）

最も美味しい時期といわれるプリプリ食感の冬の牡蠣をピーマン

で包みました。天ぷらのサクサク感が美味しさを引き立てます。

牡蠣ピー天■ 白魚と春菊の天ぷら

690円（税込759円）

春菊のほろ苦さをアクセントに衣に包んだ白魚のシンプルな美味

しさをお楽しみください。インバウンドのお客様にも最適で、ま

るで「日本式のフィッシュ & チップス」の様です（As if it was

Japanese style Fish & Chips ！）

白魚と春菊の天ぷら■ ニラの味噌ユッケ

490円（税込539円）

香り豊かなニラを味噌で和えました。卵黄と絡めてお楽しみくださ

い。お酒のおつまみにぴったりです。

ニラの味噌ユッケ■ じゃがバター塩辛添え

550円（税込605円）

ほくほく食感のじゃがいもとバターの調和、そして塩辛がやみつき

感を演出いたします。

じゃがバター塩辛添え■ さんまのぬか漬け焼き

790円（税込869円）

糠（ぬか）の旨みがさんまに加わり熟成した美味しさを醸し出しま

す。塩味もまろやかになり、味わい深い風味をご堪能ください。

さんまのぬか漬け焼き■ 里芋の味噌ポテト

490円（税込539円）

里芋を揚げ焼きしてカリッとした食感に仕上げました。味噌の甘み

ダレの風味とともにお召し上がりください。

里芋の味噌ポテト■ やみつき蓮根から揚げ

490円（税込539円）

表面はサクサク、中身はもちもちの食感で、蓮根の甘みと旨みが凝

縮された美味しさです。

鮨のえん屋について

やみつき蓮根から揚げお食事メニュー :https://ys-holdings.co.jp/enya/%e3%81%8a%e9%a3%9f%e4%ba%8b/

1995年、東京都中野区に1号店をオープンいたしました。新鮮な魚介類を職人の手さばきによって調理、素材の風味をたっぷり楽しんでいただけるお料理を提供しています。東京都に5店舗、埼玉県に1店舗。店内は和を基調としたモダンで凛とした空間を演出しています。お部屋も少人数、大人数、多様な用途にも対応いたしております。ごゆっくりくつろぎください。また、和食と言えば、「日本酒」「焼酎」。季節限定など様々な種類の日本酒をご用意しています。食と空間とおもてなしの接客。「満腹、満福」をモットーにお客様のご来店をスタッフ一同お待ちしております。

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年： 1959年11月 資本金： 100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

鮨のえん屋 HP https://ys-holdings.co.jp/enya/

鮨のえん屋 公式インスタグラム https://www.instagram.com/enya_koushiki/?hl=ja